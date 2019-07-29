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 Политика Украины
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 На учете в Украине находится 1,4 млн переселенцев, - Минсоцполитики

По состоянию на 29 июля 2019 года, по данным Единой информационной базы данных про внутренне перемещенных лиц, на учете находится 1 395 099 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Смотрите: Власти Харькова просят переселенцев выехать из модульного городка: "Его срок годности истек два года назад". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3140222
 
 
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Просіть і буде дано вам.(Біблія) Думбас з Кримом випросили.
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Просіть і буде дано вам.(Біблія) Думбас з Кримом випросили.
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Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут!

Воланд
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Колись я жалів таких, навіть гроші давав, але жодне добре діло не залишається без покарання.
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А якого сорту вони були коли їх привозили на Антимайдани?
З того часу відбулася мабуть якась "пересортиця"?

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ТЕПЕР саме вони називаються "переселенцями". Я їм не дохтор. Мені товариш розповідав як у 2014 чоловіки, мешканці Нивок, вночі патрулювали територію після зайняття переселенцями порожніх гуртожитків. Були причини патрулювати.
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один телепень в масці нормальний-хворий але дбає про здоров"я оточуючих,щоб не заразити.
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Дякую, я давно його знаю. Нехай скаржиться.
Продублюю дещо:

Hehe

одет как б/у регионал
29.07.2019 23:08
OldCat

О, дещо пригадав. Десь у 2006 (?) побачив у Києві натовп дивних немолодих 'red necks' (у буквальному значенні), зодягнених в однакові новенькі світло-коричневі кустюми (виглядало як з чужого плеча) і в однакові новенькі пісочного кольору черевики "у дірочку". Виявилося, це делегати так званого "з'їзду партєйки ригионів". Вони чапали строєм від Палацу Україна до Олімпійського стадіону і всі їх розглядали як дивовижних тваринок.
29.07.2019 23:19

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