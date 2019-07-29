 Доказательств отравления Ющенко не нашли, - Матиос

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Матиос рассказал в эфире спецпроекта Андрея Пальчевского в Youtube.

"У меня работает заместителем генерал Козлов, который был следователем, расследовавшим это дело, и на него было покушение. И вот я могу это сказать, так как сроки давности (прошли), я его спросил: "Игорь Николаевич, вот скажи, ты же расследовал, ты настолько погружен в эту ситуацию, что у тебя должно быть свое видение истины, которую ты смог доказать или тебе не дали доказать, скажи, было или нет (отравление)?" Он сказал: "Нет. Отравления не было", - рассказал главный военный прокурор.

5 сентября 2004 года Ющенко, будучи кандидатом в президенты, встречался с руководством СБУ, после чего почувствовал недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику. Врачи заявили, что Ющенко отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации. Позже был проведен ряд экспертиз. Повторная экспертиза в конце мая 2006 года подтвердила факт наличия диоксина в организме Ющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд по делу об аресте имущества Ющенко начался в Киеве: для подготовки защиты объявлен перерыв до 19 июля (обновлено)