 "Надеюсь, что смена власти приведет к креативным идеям в решении конфликта в Украине", - Помпео

Так он ответил на вопрос, есть ли прогресс в ситуации в Украине, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Голос Америки".
"Мы работаем с новой властью Украины - у них только что прошли парламентские выборы. Также у них есть новый президент, надеюсь, что это приведет к креативной идей относительно того, как решить проблему. Конфликт в Украине настоящий, бои продолжаются - не каждый день, но много", - сказал госсекретарь США.
Также председатель Государственного департамента еще раз подтвердил позицию США по оккупации Крыма Россией. На вопрос модератора, или Крым никогда не вернется в Украину, Помпео ответил: "Позиция США - это неприемлемо. Крым должен вернуться".
Западу надоела эта война....., а Зе дает шанс ее закончить...
Государственный секретарь США Майк Помпео выразил надежду, что смена власти в Украине будет способствовать выработке "креативных" идей относительно того, как урегулировать конфликт с РФ.Источник: https://censor.net.ua/n3140219
Житомирянин @Aleks_Kovalyuk
Мама роди меня обратно...