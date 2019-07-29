 "Надеюсь, что смена власти приведет к креативным идеям в решении конфликта в Украине", - Помпео

Так он ответил на вопрос, есть ли прогресс в ситуации в Украине, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы работаем с новой властью Украины - у них только что прошли парламентские выборы. Также у них есть новый президент, надеюсь, что это приведет к креативной идей относительно того, как решить проблему. Конфликт в Украине настоящий, бои продолжаются - не каждый день, но много", - сказал госсекретарь США.

Также председатель Государственного департамента еще раз подтвердил позицию США по оккупации Крыма Россией. На вопрос модератора, или Крым никогда не вернется в Украину, Помпео ответил: "Позиция США - это неприемлемо. Крым должен вернуться".

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