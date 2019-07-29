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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Политика Украины
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 "Надеюсь, что смена власти приведет к креативным идеям в решении конфликта в Украине", - Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео выразил надежду, что смена власти в Украине будет способствовать выработке "креативных" идей относительно того, как урегулировать конфликт с РФ.

Так он ответил на вопрос, есть ли прогресс в ситуации в Украине, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы работаем с новой властью Украины - у них только что прошли парламентские выборы. Также у них есть новый президент, надеюсь, что это приведет к креативной идей относительно того, как решить проблему. Конфликт в Украине настоящий, бои продолжаются - не каждый день, но много", - сказал госсекретарь США.

Также председатель Государственного департамента еще раз подтвердил позицию США по оккупации Крыма Россией. На вопрос модератора, или Крым никогда не вернется в Украину, Помпео ответил: "Позиция США - это неприемлемо. Крым должен вернуться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео и Могерини обсудили вопросы безопасности и обороны в Европе, а также Украину, Молдову и РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3140219
 
 
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Тонко назвал Порошенко тормозом и безыдейным мародером. А американцы всегда знают что говорят.
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тонко назвал зеленского малороссом
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не так уж и тонко))) а довольно прямо намекнул)
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а порохоботы тут что расскажут?что помпео--агент кремля?
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все агенти кремля уже в украине - причем даже не скривают етого)
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нет, просто хочет капитуляции Украины, называя войну и оккупацию просто конфликтом...
Западу надоела эта война....., а Зе дает шанс ее закончить...

Государственный секретарь США Майк Помпео выразил надежду, что смена власти в Украине будет способствовать выработке "креативных" идей относительно того, как урегулировать конфликт с РФ.Источник: https://censor.net.ua/n3140219
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У Помпео предки с Донбасса. Он малоросс по сути, это не проходит никогда. Вот он и намекает так прозрачно... мол креатива нужно больше, а стрелять меньше.
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Чекаєм порад Помпео, дуже хочеться його в 6-сторонню мінську групу.
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зедепутанги станцуют на линии разграничения а вазелин креативно скажет "дякую я вас почув" и война кончится.
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сколько серебряников ща мародер своим лаптям за тупую картинку отсыпает ?
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Креативная идея мегопроста-примером своего успеха шатать мацковию, так шоб им уже не до крышнама было, схема невозможна при воровском правительстве мародера, как ща будет, будем посмотреть....
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Америка справжній друг України! Респект!
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Хех! Між Німеччиною і сесере теж був конфлікт, але його так і не вдалось врегулювати.
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Помпео, тебе за Атлантикой, вероятно, не видно... конфликт не в Украине... военный конфликт на расее, и перенесен на территорию Украины. Кроме того, в результате кацапской агрессии и бездействия гарантов по Будапештскому меио Украина лишилась Крыма... так шо, разуйте там глаза пошире. И не делайте вид, шо вы - благодетели. Пока что вы нам торчите, гаранты херовы... и это не помощь, а исполнение обязательств. Пока шо на 3 из 10...
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