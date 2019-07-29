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 Организатор канала переправки нелегальных мигрантов из Украины в Европу задержан в Херсоне, - СБУ. ФОТО

На Херсонщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и заблокировали перемещение нелегальных мигрантов в европейские страны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организатор канала переправки нелегальных мигрантов из Украины в Европу задержан в Херсоне, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что житель Херсона незаконно переправлял наших соотечественников и иностранцев в Европейский Союз и стран ближнего зарубежья вне пунктов пропуска через государственную границу в западных областях. К противоправной деятельности как проводников он привлек двух граждан Беларуси.

"Клиентов" злоумышленник подыскивал среди представителей криминальных кругов, а также лиц, желающих избежать ответственности перед украинским правосудием, и нелегалов из восточных стран. Стоимость такого "трансфера" составляла до 4,5 тыс. долларов в зависимости от сложности случая и страны назначения.

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Организатор канала переправки нелегальных мигрантов из Украины в Европу задержан в Херсоне, - СБУ 02

Правоохранители задержали организатора нелегальной схемы в Херсоне во время отправки очередного "туриста" за границу. Во время обысков по месту жительства фигуранта уголовного производства обнаружены бланки паспортов, видов на жительство, печати государственных органов и учреждений и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

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Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3140218
 
 
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он видемо тех кто голосовал за зеленского привез в запорожье и сказа им что єто ЕС )))
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Если при нем не найден бюллетень «за Зеленского» то это не считается
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