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 За месяц до годовщины трагедии под Иловайском режиссеры фильма "Война химер" Старожицкие выложили ленту для свободного просмотра

Ровно через месяц, 29 августа, день памяти погибших под Иловайском. Для того, чтобы как можно больше людей знали и помнили об этих событиях, режиссеры фильма "Война химер" Анастасия и Мария Старожицкие открыли свободный доступ к просмотру своего фильма

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Фильм можно посмотреть ПО ССЫЛКЕ, на первой украинской онлайн-платформе документалистики

Бойцы добровольческих батальонов, ушедшие на войну с Майдана, освобожденные города и их жители, Иловайский котел, свидетельства российских пленных, расстрел колонны и выход из окружения – все это и задокументировано на видео, и пережито авторами и персонажами "Войны химер", уникального документа эпохи.

"Как показала уже двухлетняя история кинопоказов "Войны химер", - рассказывают режиссеры, - очень важны встречи со зрителями, обсуждения, резонанс, поэтому хотим напомнить, что предоставляем копию фильма, который сделали сами и за свой счет, всем желающим для проведения бесплатных кинопоказов, в Украине и за рубежом и уже два года поддерживаем эту инициативу "народной дистрибуции".

Следующим фильмом Анастасии и Марии Старожицких должна стать абсурдистская антиутопия "Отдушина", уже художественный полнометражный фильм, в котором проблема глобального потепления в поствоенном мире недалекого будущего получит неожиданное решение. На нынешнем этапе идет подбор команды и поиск единомышленников.

Источник: https://censor.net.ua/n3140217
 
   
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Майдан расстреляли - нет виноватых, иловайск и дебальцево - нет виноватых.. Оно само.
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Выбрали случайно президента, оно само.
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Вічна пам'ять Героям, що полягли за свободу України !
Прокляття русскім вбивцям !
(лахтинські, коли почнете срати, знайте: ІЛОВАЙСЬК пишеться з однією літерою Л.)
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ОНИ УХОДЯТ

почему скоро не кому будет воевать...
https://t.co/mBqsZB5l8i

За місяць до роковин трагедії під Іловайськом режисери фільму "Війна химер" Старожицькі виклали стрічку для вільного перегляду - Цензор.НЕТ 5165
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**
Дрімало літо на присохлих чебрецях,
Як сколихнула світ подія дика ця,
Як Іловайський закипав котел,
Й бажання виникало найпросте:

Живим лишитися, щоб сонечку радіть,
Адже були тут більшість - молоді;
Бійці, яким лишень за двадцять літ.
Й принишк, немов чекав на диво, світ.

Той чорним став «зелений коридор»,
Тут на бійців чекав Армагеддон,
Й стріляли в них, беззбройних, мов в зайців,
За те що «Слава Україні» - на руці.

Вагу тих слів збагнути не могли
Ні ополченці, ані найманці «орли»,
Убить такого просиналася жага…
І жертви Бог лічити не встигав.

Зазвучало на всіх мовах: «Іловайськ»,
Й останні небо слухало слова
Безвусих ще Героїв і в літах,
Дивився місяць ізгори й… ридав…

І довго ще гарячою була Земля,
яку засіяли розстріляні тіла,
Впізнати важко в них було людей,
Та й поле стало від крові… руде…

Земля схолола... Матінко свята!
І хоч молитва часто тут зліта,
Земля іще страждає: їй болить,
Що пеклом для синів була в ту мить.

12.10.2014.
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Судя но названию фильма, добровольцы и военные погибли за какую-то украинскую химеру. Режиссеры возомнили себя абсолютом.
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