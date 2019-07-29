 За месяц до годовщины трагедии под Иловайском режиссеры фильма "Война химер" Старожицкие выложили ленту для свободного просмотра

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Фильм можно посмотреть ПО ССЫЛКЕ, на первой украинской онлайн-платформе документалистики
Бойцы добровольческих батальонов, ушедшие на войну с Майдана, освобожденные города и их жители, Иловайский котел, свидетельства российских пленных, расстрел колонны и выход из окружения – все это и задокументировано на видео, и пережито авторами и персонажами "Войны химер", уникального документа эпохи.
"Как показала уже двухлетняя история кинопоказов "Войны химер", - рассказывают режиссеры, - очень важны встречи со зрителями, обсуждения, резонанс, поэтому хотим напомнить, что предоставляем копию фильма, который сделали сами и за свой счет, всем желающим для проведения бесплатных кинопоказов, в Украине и за рубежом и уже два года поддерживаем эту инициативу "народной дистрибуции".
Следующим фильмом Анастасии и Марии Старожицких должна стать абсурдистская антиутопия "Отдушина", уже художественный полнометражный фильм, в котором проблема глобального потепления в поствоенном мире недалекого будущего получит неожиданное решение. На нынешнем этапе идет подбор команды и поиск единомышленников.
Прокляття русскім вбивцям !
(лахтинські, коли почнете срати, знайте: ІЛОВАЙСЬК пишеться з однією літерою Л.)
почему скоро не кому будет воевать...
https://t.co/mBqsZB5l8i
Дрімало літо на присохлих чебрецях,
Як сколихнула світ подія дика ця,
Як Іловайський закипав котел,
Й бажання виникало найпросте:
Живим лишитися, щоб сонечку радіть,
Адже були тут більшість - молоді;
Бійці, яким лишень за двадцять літ.
Й принишк, немов чекав на диво, світ.
Той чорним став «зелений коридор»,
Тут на бійців чекав Армагеддон,
Й стріляли в них, беззбройних, мов в зайців,
За те що «Слава Україні» - на руці.
Вагу тих слів збагнути не могли
Ні ополченці, ані найманці «орли»,
Убить такого просиналася жага…
І жертви Бог лічити не встигав.
Зазвучало на всіх мовах: «Іловайськ»,
Й останні небо слухало слова
Безвусих ще Героїв і в літах,
Дивився місяць ізгори й… ридав…
І довго ще гарячою була Земля,
яку засіяли розстріляні тіла,
Впізнати важко в них було людей,
Та й поле стало від крові… руде…
Земля схолола... Матінко свята!
І хоч молитва часто тут зліта,
Земля іще страждає: їй болить,
Що пеклом для синів була в ту мить.
12.10.2014.