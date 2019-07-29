 За месяц до годовщины трагедии под Иловайском режиссеры фильма "Война химер" Старожицкие выложили ленту для свободного просмотра

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Фильм можно посмотреть ПО ССЫЛКЕ, на первой украинской онлайн-платформе документалистики

Бойцы добровольческих батальонов, ушедшие на войну с Майдана, освобожденные города и их жители, Иловайский котел, свидетельства российских пленных, расстрел колонны и выход из окружения – все это и задокументировано на видео, и пережито авторами и персонажами "Войны химер", уникального документа эпохи.

"Как показала уже двухлетняя история кинопоказов "Войны химер", - рассказывают режиссеры, - очень важны встречи со зрителями, обсуждения, резонанс, поэтому хотим напомнить, что предоставляем копию фильма, который сделали сами и за свой счет, всем желающим для проведения бесплатных кинопоказов, в Украине и за рубежом и уже два года поддерживаем эту инициативу "народной дистрибуции".

Следующим фильмом Анастасии и Марии Старожицких должна стать абсурдистская антиутопия "Отдушина", уже художественный полнометражный фильм, в котором проблема глобального потепления в поствоенном мире недалекого будущего получит неожиданное решение. На нынешнем этапе идет подбор команды и поиск единомышленников.