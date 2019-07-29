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 За выходные в Киеве утонули 2 человека, - ГСЧС

За прошедшие выходные на водных объектах Киева погибли 2 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

28 июля в 12:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в Оболонском районе столицы, в озере "Горащиха" находится тело человека. Отделением водолазной службы КП "Плесо" на расстоянии 60 м от берега на глубине 4 м было обнаружено тело мужчины 1997 года рождения. 

В тот же день в 14:51 поступило подобное сообщение о том, что в заливе "Галерный" на ул. Набережно-Корчеватская, 31 находится тело человека. Спасатели с помощью водолазно-спасательного снаряжения на расстоянии 70 м от берега на глубине 7 м достали тело мужчины 1971 года рождения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала июля на водоемах Украины погибли 122 человека, с начала года - 774, - ГСЧС

Причину обеих трагедий устанавливают правоохранительные органы.

Источник: https://censor.net.ua/n3140215
 
 
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В жизни давно я понял, кроется гибель где:
В пиве никто не тонет, тонут всегда в воде.. (с)
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это случилось не при зеленском...в эти дни он был в одессе
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