 За выходные в Киеве утонули 2 человека, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

28 июля в 12:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в Оболонском районе столицы, в озере "Горащиха" находится тело человека. Отделением водолазной службы КП "Плесо" на расстоянии 60 м от берега на глубине 4 м было обнаружено тело мужчины 1997 года рождения.

В тот же день в 14:51 поступило подобное сообщение о том, что в заливе "Галерный" на ул. Набережно-Корчеватская, 31 находится тело человека. Спасатели с помощью водолазно-спасательного снаряжения на расстоянии 70 м от берега на глубине 7 м достали тело мужчины 1971 года рождения.

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Причину обеих трагедий устанавливают правоохранительные органы.