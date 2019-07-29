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Все про:ВМС (713) Филатов (332)

 Городской совет Днепра взял шефство над флагманом ВМС "Сагайдачный". ФОТО

Городской совет Днепра решил взять шефство над фрегатом "Гетман Сагайдачный".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Днепр инфо. 

Об этом мэр Борис Филатов заявил во время празднования 26-й годовщины поднятия на флагмане флага Военно-морских сил Украины. Торжества прошли в Одессе, где дислоцируется фрегат.

"Очень рад в этот день быть с вами. От территориальной общины Днепра хочу передать самые теплые слова. От города, который в 2014 фактически остановил "русскую весну" в Украине. От города, который в настоящее время является родиной добровольного и волонтерского движений. В этом году городской совет Днепра принял решение взять шефство над "Гетьманом Сагайдачным". Мы еще в начале этого пути. Днепровские школьники дважды были здесь в учебных путешествиях. Такой большой и богатый город как Днепр будет помогать такому кораблю должным образом", — отметил Борис Филатов. Мэр Днепра также добавил, что побывать на таком военном корабле всегда было его детской мечтой.

В одной из кают фрегата также висит оберег, который курсанты Днепровской флотилии привезли морякам, когда в прошлом году проходили одну из практик. Тогда устроить бесплатный обмен опытом удалось благодаря договоренностям городского головы Днепра Бориса Филатова с командиром фрегата "Гетман Сагайдачный" Алексеем Корецким, который в свое время закончил флотилию в Днепре.

Моряки и представители командования ВМС отмечают, что двадцать шесть лет службы фрегата - это возраст зрелости. Здесь ежегодно вспоминают историю флагмана "Гетман Сагайдачный".

"Для флота "Сагайдачный" является и прошлым, которым мы можем гордиться, и будущим, на которое мы можем надеяться", — убеждены в командовании.

Городской совет Днепра взял шефство над флагманом ВМС Сагайдачный 01
Городской совет Днепра взял шефство над флагманом ВМС Сагайдачный 02
Городской совет Днепра взял шефство над флагманом ВМС Сагайдачный 03
Городской совет Днепра взял шефство над флагманом ВМС Сагайдачный 04

Источник: https://censor.net.ua/n3140214
 
 
 Топ комментарии
 
Боря, звичайно - ще той пройдисвіт, але ці його слова мені подобаються.. Сподіваюсь - і справами підкріпить Боря свої слова, справа для Дніпра - дуже шляхетна..
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Вы за всех тут не расписывайтесь. Лично я плачу налоги постоянно, и не понимаю почему кто то должен брать шефство над тем что уже оплачено налогоплательщиками.
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Какие такие свинарчуки..?? Это уже все новые лица.... Міська рада Дніпра взяла шефство над флагманом ВМС "Сагайдачним" - Цензор.НЕТ 3610

Владимир Зеленский включил в состав своей делегации фигуранта дела Свинарчуков руководителя Укроборонпрома Павла Букина. Теперь участник аферы Свинарчуков стал настоящим Слугой Народа.
https://www.ukrvideo.net/main/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D0%BB-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA-18991/

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А я вот читала сегодня что НАПК обнаружило несоответствия и в декларации Филатова
Тут фрегатом не откупишься Боря
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так они его спишут и продадут как металлолом
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Это да,Апаршин может продать легко Міська рада Дніпра взяла шефство над флагманом ВМС "Сагайдачним" - Цензор.НЕТ 1885
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Гениальная схема 😁
А при чем тут Филатов с его «возьмём шефство»
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все по старой схеме -

сначало возмем шевство ,

потом ой немного поломался/развалился
списиваем как непригодное к експлуатации
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Так он не у них на балансе, чтобы они его списать могли или продать
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Боря, звичайно - ще той пройдисвіт, але ці його слова мені подобаються.. Сподіваюсь - і справами підкріпить Боря свої слова, справа для Дніпра - дуже шляхетна..
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Якщо профінасують модернізацію корабля, в т.ч обладнанням керованого ракетного озброєння типу "Нептун" - це буде добре, а якщо ще поставлять КР типу "Коршун" - це буде відмінно...)) Але це було б те, що треба..
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Молодцы!Кто не кормит свои армию-будет кормить чужую.А фсбшные побрехеньки хер ложите -там вся контора на этом держится:врать ,взрывать ,тырить,травить
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Вы за всех тут не расписывайтесь. Лично я плачу налоги постоянно, и не понимаю почему кто то должен брать шефство над тем что уже оплачено налогоплательщиками.
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отряд "Искра" из кацапстана ахметову уже обьяснил..
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Так вот я же к тому и веду.
Есть государство, есть Законы, есть налогоплательщики и т.д.
И не нужно тут Днепр взял шефство над фрегатом, а Кривой Рог над самолетом, а с.Иваньковка над УАЗиком. А потом ни до кучи это всё ни собрать ни крайних не найти.
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А что тут плохого, когда есть поддержка корабля людьми - понятно, что город не профинансирует все, но это как парад...
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А что тут хорошего ?
Вы хотите чтобы армия стала сборищем прикормленных разными людьми или населенными пунктами псов ?
Если у Днепра или Филатова лично есть лишние деньги, то пусть внесет их благотворительным взносом в бюджет или в Минобороны. А прикармливать конкретно избранное подразделение это недопустимо и неправильно морально. Финансовая сторона вопроса вообще тупик. Минобороны отправляет корабль в рейс, как быть с 1000 тонн топлива ? Не выдавать, сказать чтоб звонили Филатову пусть тот заправит ? Выдавать ? Так получится 1000 тонн капитан должен либо украсть либо слить в море.
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Если у вы не видите ничего хорошего в этом - это ваше мнение, у ахметова оно тоже было - сейчас гуманитарные конвои отправляет
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Городской совет Днепра взял шефство над флагманом ВМС "Сагайдачным".

Без паники. Это ж, наверное, члены горсовета своим баблом скинутся.. Городской совет Днепра взял шефство над флагманом ВМС "Сагайдачным" - Цензор.НЕТ 1025
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теперь у "Бени&Ко" будет свой морской атракцион
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Слышишь дырочка вали уже на рузькую весну, там будешь срать на Украину.
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Сейчас новая стратегия у Верховного - #атопутинненападёт, вместо прежней - #атопутиннападёт...
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В НАТО тоже шефство есть? Шефство над военным обьектом от нищиты военного финансирования? Свинарчуки воруют, а народ шефствует.
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Будут туда экскурсии водить, денежек подзаработают. Ну что ещё с этим кораблём делать?
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Какие такие свинарчуки..?? Это уже все новые лица....

Владимир Зеленский включил в состав своей делегации фигуранта дела Свинарчуков руководителя Укроборонпрома Павла Букина. Теперь участник аферы Свинарчуков стал настоящим Слугой Народа.
https://www.ukrvideo.net/main/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D0%BB-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA-18991/

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Мусором побираешься, бомж.
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Всех по себе равняешь ...зебобик??? Не стоит...не все такие как ты...
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Да здравствует феодализм!
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Потихоньку движемся в сторону паРаши...там тоже все корабли по городам расписаны....кто с оной стороны красит..кто с другой там знают... Міська рада Дніпра взяла шефство над флагманом ВМС "Сагайдачним" - Цензор.НЕТ 3389
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Так и быть , уговорил . Будем финансировать за твой счет . Гроши давай .
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У зебобика возьми...он тебе обещал их дать...
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Еще при Кучме их по областным центрам расписали. Подводная лодка досталась Запорожью.
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А "Днепропетровск" порезали на иголки.. Міська рада Дніпра взяла шефство над флагманом ВМС "Сагайдачним" - Цензор.НЕТ 1725
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В Крыму как и почти весь Черноморский флот Украины.
Сагайдачному повезло, что он в то время пиратов возле Африки гонял, а то и его бы отжали.
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Филатов - молодца, мыслит перспективно. У него там непонятки с НАПК, а на «Сагайдачном» вертолётишко имеется.
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Что это за бред, теперь бабло будет на фригат списываться?))
А как насчет тех структур которые существуют для этой задачи?
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заженіть фрегат в Дніпро..біля "поплавка" поставте
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Днепр заткнул за пояс одесских сепаратюг ,молодец Филатов
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ну фсе.. завтра в шоконовостях..: беня приватизировал Сагайдачній!!)))
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Помню при Союзе заводы брали шефство над школами и детскими садиками. На экскурсии нас водили, на остров Хортица в музей, в театр или в цирк. И у вас я вижу всё по-старому, по-доброму... С душой.

Этот Филатов, по идее, прав не должен иметь заходить на военный корабль, а он над ним шефство берёт как над сельским кинотеатром. Во дела чудные...
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Мост в городе доделаю, благодетель хренов
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Городской совет Днепра взял шефство над флагманом ВМС "Сагайдачным". ФОТО

в 2015 какие-то волонтеры купили на сагайдачный за собранные бабки какой-то радиолокатор - типа главный на карабле. Показали моряков - афигенно рады были, автоматизация, не нужно бумажный учет, ..... рады счастливы....
стоял 10 000$ или около.

вот енто делааа, Флагман укрфлота рад - дали ему 10 000$ на аборудование....

прошло 5 лет ...и шо???

снова какие-то шефы берут шефство везти-какую-то тумбочку на главный укрваенный карабель...

дно.
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А може нехай би краще шефство взяло міністерство оборони?
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Кто бы взял шефство над дорогами и тротуарами Днепра?!
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Сепарська вата і фсбешні тролі і тут обливають лайном вчинок дніпрян. Все це від ненависті до України. Колись всі кораблі України мали шефв зусіх областей_і це хороша була допомога екіпажам і кораблям. А тут хороший поступок--вже обкакують кацапські тролі.
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