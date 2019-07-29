 Городской совет Днепра взял шефство над флагманом ВМС "Сагайдачный". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Днепр инфо.

Об этом мэр Борис Филатов заявил во время празднования 26-й годовщины поднятия на флагмане флага Военно-морских сил Украины. Торжества прошли в Одессе, где дислоцируется фрегат.

"Очень рад в этот день быть с вами. От территориальной общины Днепра хочу передать самые теплые слова. От города, который в 2014 фактически остановил "русскую весну" в Украине. От города, который в настоящее время является родиной добровольного и волонтерского движений. В этом году городской совет Днепра принял решение взять шефство над "Гетьманом Сагайдачным". Мы еще в начале этого пути. Днепровские школьники дважды были здесь в учебных путешествиях. Такой большой и богатый город как Днепр будет помогать такому кораблю должным образом", — отметил Борис Филатов. Мэр Днепра также добавил, что побывать на таком военном корабле всегда было его детской мечтой.

В одной из кают фрегата также висит оберег, который курсанты Днепровской флотилии привезли морякам, когда в прошлом году проходили одну из практик. Тогда устроить бесплатный обмен опытом удалось благодаря договоренностям городского головы Днепра Бориса Филатова с командиром фрегата "Гетман Сагайдачный" Алексеем Корецким, который в свое время закончил флотилию в Днепре.

Моряки и представители командования ВМС отмечают, что двадцать шесть лет службы фрегата - это возраст зрелости. Здесь ежегодно вспоминают историю флагмана "Гетман Сагайдачный".

"Для флота "Сагайдачный" является и прошлым, которым мы можем гордиться, и будущим, на которое мы можем надеяться", — убеждены в командовании.







