 Городской совет Днепра взял шефство над флагманом ВМС "Сагайдачный". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Днепр инфо.
Об этом мэр Борис Филатов заявил во время празднования 26-й годовщины поднятия на флагмане флага Военно-морских сил Украины. Торжества прошли в Одессе, где дислоцируется фрегат.
"Очень рад в этот день быть с вами. От территориальной общины Днепра хочу передать самые теплые слова. От города, который в 2014 фактически остановил "русскую весну" в Украине. От города, который в настоящее время является родиной добровольного и волонтерского движений. В этом году городской совет Днепра принял решение взять шефство над "Гетьманом Сагайдачным". Мы еще в начале этого пути. Днепровские школьники дважды были здесь в учебных путешествиях. Такой большой и богатый город как Днепр будет помогать такому кораблю должным образом", — отметил Борис Филатов. Мэр Днепра также добавил, что побывать на таком военном корабле всегда было его детской мечтой.
В одной из кают фрегата также висит оберег, который курсанты Днепровской флотилии привезли морякам, когда в прошлом году проходили одну из практик. Тогда устроить бесплатный обмен опытом удалось благодаря договоренностям городского головы Днепра Бориса Филатова с командиром фрегата "Гетман Сагайдачный" Алексеем Корецким, который в свое время закончил флотилию в Днепре.
Моряки и представители командования ВМС отмечают, что двадцать шесть лет службы фрегата - это возраст зрелости. Здесь ежегодно вспоминают историю флагмана "Гетман Сагайдачный".
"Для флота "Сагайдачный" является и прошлым, которым мы можем гордиться, и будущим, на которое мы можем надеяться", — убеждены в командовании.
Тут фрегатом не откупишься Боря
А при чем тут Филатов с его «возьмём шефство»
сначало возмем шевство ,
потом ой немного поломался/развалился
списиваем как непригодное к експлуатации
Есть государство, есть Законы, есть налогоплательщики и т.д.
И не нужно тут Днепр взял шефство над фрегатом, а Кривой Рог над самолетом, а с.Иваньковка над УАЗиком. А потом ни до кучи это всё ни собрать ни крайних не найти.
Вы хотите чтобы армия стала сборищем прикормленных разными людьми или населенными пунктами псов ?
Если у Днепра или Филатова лично есть лишние деньги, то пусть внесет их благотворительным взносом в бюджет или в Минобороны. А прикармливать конкретно избранное подразделение это недопустимо и неправильно морально. Финансовая сторона вопроса вообще тупик. Минобороны отправляет корабль в рейс, как быть с 1000 тонн топлива ? Не выдавать, сказать чтоб звонили Филатову пусть тот заправит ? Выдавать ? Так получится 1000 тонн капитан должен либо украсть либо слить в море.
Без паники. Это ж, наверное, члены горсовета своим баблом скинутся..
Владимир Зеленский включил в состав своей делегации фигуранта дела Свинарчуков руководителя Укроборонпрома Павла Букина. Теперь участник аферы Свинарчуков стал настоящим Слугой Народа.
https://www.ukrvideo.net/main/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D0%BB-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA-18991/
Сагайдачному повезло, что он в то время пиратов возле Африки гонял, а то и его бы отжали.
А как насчет тех структур которые существуют для этой задачи?
https://www.youtube.com/watch?v=etApTFQZxvA
Этот Филатов, по идее, прав не должен иметь заходить на военный корабль, а он над ним шефство берёт как над сельским кинотеатром. Во дела чудные...
в 2015 какие-то волонтеры купили на сагайдачный за собранные бабки какой-то радиолокатор - типа главный на карабле. Показали моряков - афигенно рады были, автоматизация, не нужно бумажный учет, ..... рады счастливы....
стоял 10 000$ или около.
вот енто делааа, Флагман укрфлота рад - дали ему 10 000$ на аборудование....
прошло 5 лет ...и шо???
снова какие-то шефы берут шефство везти-какую-то тумбочку на главный укрваенный карабель...
дно.