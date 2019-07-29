 Городской совет Днепра взял шефство над флагманом ВМС "Сагайдачным". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Днепр инфо.
Об этом мэр Борис Филатов заявил во время празднования 26-й годовщины поднятия на флагмане флага Военно-морских сил Украины. Торжества прошли в Одессе, где дислоцируется фрегат.
"Очень рад в этот день быть с вами. От территориальной общины Днепра хочу передать самые теплые слова. От города, который в 2014 фактически остановил "русскую весну" в Украине. От города, который в настоящее время является родиной добровольного и волонтерского движений. В этом году городской совет Днепра принял решение взять шефство над "Гетьманом Сагайдачным". Мы еще в начале этого пути. Днепровские школьники дважды были здесь в учебных путешествиях. Такой большой и богатый город как Днепр будет помогать такому кораблю должным образом", — отметил Борис Филатов. Мэр Днепра также добавил, что побывать на таком военном корабле всегда было его детской мечтой.
В одной из кают фрегата также висит оберег, который курсанты Днепровской флотилии привезли морякам, когда в прошлом году проходили одну из практик. Тогда устроить бесплатный обмен опытом удалось благодаря договоренностям городского головы Днепра Бориса Филатова с командиром фрегата "Гетман Сагайдачный" Алексеем Корецким, который в свое время закончил флотилию в Днепре.
Моряки и представители командования ВМС отмечают, что двадцать шесть лет службы фрегата это — возраст зрелости. Здесь ежегодно вспоминают историю флагмана "Гетман Сагайдачный".
"Для флота "Сагайдачный" есть и прошлым, которым мы можем гордиться, и будущим, на которое мы можем надеяться", — убеждены в командовании.
Тут фрегатом не откупишься Боря
А при чем тут Филатов с его «возьмём шефство»
сначало возмем шевство ,
потом ой немного поломался/развалился
списиваем как непригодное к експлуатации
Без паники. Это ж, наверное, члены горсовета своим баблом скинутся..
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https://www.ukrvideo.net/main/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D0%BB-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA-18991/