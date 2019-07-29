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Все про:ВМС (712) Филатов (331)

 Городской совет Днепра взял шефство над флагманом ВМС "Сагайдачным". ФОТО

Городской совет Днепра решил взять шефство над фрегатом "Гетман Сагайдачный".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Днепр инфо. 

Об этом мэр Борис Филатов заявил во время празднования 26-й годовщины поднятия на флагмане флага Военно-морских сил Украины. Торжества прошли в Одессе, где дислоцируется фрегат.

"Очень рад в этот день быть с вами. От территориальной общины Днепра хочу передать самые теплые слова. От города, который в 2014 фактически остановил "русскую весну" в Украине. От города, который в настоящее время является родиной добровольного и волонтерского движений. В этом году городской совет Днепра принял решение взять шефство над "Гетьманом Сагайдачным". Мы еще в начале этого пути. Днепровские школьники дважды были здесь в учебных путешествиях. Такой большой и богатый город как Днепр будет помогать такому кораблю должным образом", — отметил Борис Филатов. Мэр Днепра также добавил, что побывать на таком военном корабле всегда было его детской мечтой.

В одной из кают фрегата также висит оберег, который курсанты Днепровской флотилии привезли морякам, когда в прошлом году проходили одну из практик. Тогда устроить бесплатный обмен опытом удалось благодаря договоренностям городского головы Днепра Бориса Филатова с командиром фрегата "Гетман Сагайдачный" Алексеем Корецким, который в свое время закончил флотилию в Днепре.

Моряки и представители командования ВМС отмечают, что двадцать шесть лет службы фрегата это — возраст зрелости. Здесь ежегодно вспоминают историю флагмана "Гетман Сагайдачный".

"Для флота "Сагайдачный" есть и прошлым, которым мы можем гордиться, и будущим, на которое мы можем надеяться", — убеждены в командовании.

Городской совет Днепра взял шефство над флагманом ВМС Сагайдачным 01
Городской совет Днепра взял шефство над флагманом ВМС Сагайдачным 02
Городской совет Днепра взял шефство над флагманом ВМС Сагайдачным 03
Городской совет Днепра взял шефство над флагманом ВМС Сагайдачным 04

Источник: https://censor.net.ua/n3140214
 
   
 Топ комментарии
 
А я вот читала сегодня что НАПК обнаружило несоответствия и в декларации Филатова
Тут фрегатом не откупишься Боря
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теперь у "Бени&Ко" будет свой морской атракцион
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В НАТО тоже шефство есть? Шефство над военным обьектом от нищиты военного финансирования? Свинарчуки воруют, а народ шефствует.
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А я вот читала сегодня что НАПК обнаружило несоответствия и в декларации Филатова
Тут фрегатом не откупишься Боря
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так они его спишут и продадут как металлолом
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Гениальная схема 😁
А при чем тут Филатов с его «возьмём шефство»
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все по старой схеме -

сначало возмем шевство ,

потом ой немного поломался/развалился
списиваем как непригодное к експлуатации
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Так он не у них на балансе, чтобы они его списать могли или продать
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Боря, звичайно - ще той пройдисвіт, але ці його слова мені подобаються.. Сподіваюсь - і справами підкріпить Боря свої слова, справа для Дніпра - дуже шляхетна..
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Якщо профінасують модернізацію корабля, в т.ч обладнанням керованого ракетного озброєння типу "Нептун" - це буде добре, а якщо ще поставлять КР типу "Коршун" - це буде відмінно...)) Але це було б те, що треба..
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Молодцы!Кто не кормит свои армию-будет кормить чужую.А фсбшные побрехеньки хер ложите -там вся контора на этом держится:врать ,взрывать ,тырить,травить
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Вы за всех тут не расписывайтесь. Лично я плачу налоги постоянно, и не понимаю почему кто то должен брать шефство над тем что уже оплачено налогоплательщиками.
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отряд "Искра" из кацапстана ахметову уже обьяснил..
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Городской совет Днепра взял шефство над флагманом ВМС "Сагайдачным".

Без паники. Это ж, наверное, члены горсовета своим баблом скинутся.. Городской совет Днепра взял шефство над флагманом ВМС "Сагайдачным" - Цензор.НЕТ 1025
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теперь у "Бени&Ко" будет свой морской атракцион
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Слышишь дырочка вали уже на рузькую весну, там будешь срать на Украину.
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Сейчас новая стратегия у Верховного - #атопутинненападёт, вместо прежней - #атопутиннападёт...
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В НАТО тоже шефство есть? Шефство над военным обьектом от нищиты военного финансирования? Свинарчуки воруют, а народ шефствует.
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Будут туда экскурсии водить, денежек подзаработают. Ну что ещё с этим кораблём делать?
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Какие такие свинарчуки..?? Это уже все новые лица....

Владимир Зеленский включил в состав своей делегации фигуранта дела Свинарчуков руководителя Укроборонпрома Павла Букина. Теперь участник аферы Свинарчуков стал настоящим Слугой Народа.
https://www.ukrvideo.net/main/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D0%BB-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA-18991/

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Потихоньку движемся в сторону паРаши...там тоже все корабли по городам расписаны....кто с оной стороны красит..кто с другой там знают... Міська рада Дніпра взяла шефство над флагманом ВМС "Сагайдачним" - Цензор.НЕТ 3389
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Так и быть , уговорил . Будем финансировать за твой счет . Гроши давай .
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У зебобика возьми...он тебе обещал их дать...
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Еще при Кучме их по областным центрам расписали. Подводная лодка досталась Запорожью.
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Филатов - молодца, мыслит перспективно. У него там непонятки с НАПК, а на «Сагайдачном» вертолётишко имеется.
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