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 Политика Украины
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 Тринадцать бойцов Нацгвардии, получивших ранения и минно-взрывные травмы, направлены на реабилитацию в Грузию

29 июля по совместной программе с Министерством обороны Грузии и Нацгвардии на прохождение медико-психологической реабилитации в Тбилиси направлены 13 участников АТО (ООС). Ими стали бойцы, получившие минно-взрывные травмы и огнестрельные ранения в зоне проведения боевых действий на востоке Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Программа в реабилитационном центре Министерства обороны Грузии расчитана на 10 дней.

В 2019 году в Национальной гвардии уже прошли реабилитацию 27 военнослужащих на базе медицинского центра в Новых Санжарах на Полтавщине, а также 3 участника ООС (АТО) при содействии иностранных партнеров.

Смотрите: Современный реабилитационный центр Next Step Ukraine для воинов с тяжелыми ранениями открылся в Ирпене. ФОТО

С 2014 года 131 гвардеец прошел реабилитацию в медицинских учреждениях США, Германии, Израиля, Словакии, Хорватии, Словении, Венгрии, Турции, Швеции, Грузии, Литвы, Латвии, Польши.

Источник: https://censor.net.ua/n3140212
 
   
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Там така їжа, аж в роті пече. Можна придбати виразку шлунку.
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В Трускавце всё занято настоящими патриотами.

А єтих куда-нибудь в 10 раз дешевле.
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