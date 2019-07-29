 Тринадцать бойцов Нацгвардии, получивших ранения и минно-взрывные травмы, направлены на реабилитацию в Грузию

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Программа в реабилитационном центре Министерства обороны Грузии расчитана на 10 дней.

В 2019 году в Национальной гвардии уже прошли реабилитацию 27 военнослужащих на базе медицинского центра в Новых Санжарах на Полтавщине, а также 3 участника ООС (АТО) при содействии иностранных партнеров.

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С 2014 года 131 гвардеец прошел реабилитацию в медицинских учреждениях США, Германии, Израиля, Словакии, Хорватии, Словении, Венгрии, Турции, Швеции, Грузии, Литвы, Латвии, Польши.