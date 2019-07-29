 Избранный нардепом в Донецкой области Гнатенко фигурирует в деле о посягательстве на территориальную целостность, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе пресс-службы СБУ на запрос LB.ua.
Отмечается, что СБУ расследует дело по ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст.110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). В спецслужбе не сообщили о процессуальном статусе Гнатенко, а также о том, на каком этапе находится следствие.
Напомним, Валерий Гнатенко обошел на 49-м округе в Дружковке экс-регионала Бориса Колесникова. Гнатенко известен тем, что называл участников Революции достоинства "бездельниками, которые скачут, пока мы работаем".
Когда в мае 2014 года Дружковку захватили российские боевики, он не стал возражать против установления флага "ДНР". Во время оккупации Гнатенко оставался в должности, руководил городом и поддержал проведение "референдума".
Газета "Дружковский рабочий", которую финансирует горсовет, выходила с флагом "ДНР". В ней, например, печатали "Акт о провозглашении государственной самостоятельности ДНР". Когда украинские военные вернули город под контроль, Гнатенко сумел удержаться в должности.
Он Пепа -Штепа ..у списку *жопоблока * !
Газета "Дружковский рабочий", которую финансирует горсовет, выходила с флагом "ДНР". В ней, например, печатали "Акт о провозглашении государственной самостоятельности ДНР". Когда украинские военные вернули город под контроль, Гнатенко сумел удержаться в должности. Источник: https://censor.net.ua/n3140211
«Сумел удержаться в должности»
треба ще щось додати, чи і так зрозуміло..?
Это № 5 в списке зепутатов. Это ТОП списка. слушаем внимательно и думаем
https://www.facebook.com/denis.pyatigorets/videos/10215068577495953
куйло ждало его с нетерпением чтобы зеля покерил путь в ес и нато, и впихнул дырляндию на условиях куйла, быдло и антимайдан ждало реванша, беглые алехархи - возвращения своего корыта, даже венгрия в очередь стала чтоб зеля им венгерскую республику замутил... а зеля на лиге смеха жрет шаурму, пока рыги и парашкинцы приготовили бешенный принтер для принятия руцькомирныъ законов и возвращения украины в орбиту куйла