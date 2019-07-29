 Избранный нардепом в Донецкой области Гнатенко фигурирует в деле о посягательстве на территориальную целостность, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе пресс-службы СБУ на запрос LB.ua.

Отмечается, что СБУ расследует дело по ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст.110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). В спецслужбе не сообщили о процессуальном статусе Гнатенко, а также о том, на каком этапе находится следствие.

Напомним, Валерий Гнатенко обошел на 49-м округе в Дружковке экс-регионала Бориса Колесникова. Гнатенко известен тем, что называл участников Революции достоинства "бездельниками, которые скачут, пока мы работаем".

Когда в мае 2014 года Дружковку захватили российские боевики, он не стал возражать против установления флага "ДНР". Во время оккупации Гнатенко оставался в должности, руководил городом и поддержал проведение "референдума".

Газета "Дружковский рабочий", которую финансирует горсовет, выходила с флагом "ДНР". В ней, например, печатали "Акт о провозглашении государственной самостоятельности ДНР". Когда украинские военные вернули город под контроль, Гнатенко сумел удержаться в должности.

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