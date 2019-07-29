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 Политика Украины
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 Избранный нардепом в Донецкой области Гнатенко фигурирует в деле о посягательстве на территориальную целостность, - СБУ

Городской голова Дружковки Донецкой области Валерий Гнатенко, который победил на 49-м мажоритарном округе, фигурирует в криминальном деле Службы безопасности по поводу действий руководства города в 2014 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе пресс-службы СБУ на запрос LB.ua.

Отмечается, что СБУ расследует дело по ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст.110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). В спецслужбе не сообщили о процессуальном статусе Гнатенко, а также о том, на каком этапе находится следствие.

Напомним, Валерий Гнатенко обошел на 49-м округе в Дружковке экс-регионала Бориса Колесникова. Гнатенко известен тем, что называл участников Революции достоинства "бездельниками, которые скачут, пока мы работаем".

Когда в мае 2014 года Дружковку захватили российские боевики, он не стал возражать против установления флага "ДНР". Во время оккупации Гнатенко оставался в должности, руководил городом и поддержал проведение "референдума".

Газета "Дружковский рабочий", которую финансирует горсовет, выходила с флагом "ДНР". В ней, например, печатали "Акт о провозглашении государственной самостоятельности ДНР". Когда украинские военные вернули город под контроль, Гнатенко сумел удержаться в должности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я финансирую сепаратистов и говорю об этом открыто", - выпущенный из СИЗО Ефремов в интервью СМИ террористов "ЛНР" в 2016-м. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3140211
 
 
 Топ комментарии
 
Афулє, сеперня обрала сепара. Нічого дивного.
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Тка херня можлива тільки в Україні, в іншій країні він би в гіршому випадку вже давно сидів пожиттєво, а в кращому - висів на гіляці.
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Когда в мае 2014 года Дружковку захватили российские боевики, он не стал возражать против установления флага "ДНР". Во время оккупации Гнатенко оставался в должности, руководил городом и поддержал проведение "референдума".
Газета "Дружковский рабочий", которую финансирует горсовет, выходила с флагом "ДНР". В ней, например, печатали "Акт о провозглашении государственной самостоятельности ДНР". Когда украинские военные вернули город под контроль, Гнатенко сумел удержаться в должности. Источник: https://censor.net.ua/n3140211

«Сумел удержаться в должности»
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Афулє, сеперня обрала сепара. Нічого дивного.
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Ну так снимайте его к черту и на зону ту-ту . А туда кого-нибудь от СН поставьте .
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А пока кого-нибудь не поставили от СН, поставить икону Зелемойского.
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Да ты больше на лукашиста похож, в своём коленопреклонении перед мессиями, и бульбу, но уже по количеству хромосом.
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Так це ваше виграло. Жуйте, аж поки не почне смердіти.
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А там может быть или жопоблок или СН.
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Вони не дуже сильно відрізняються.
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...повыплывала всякая ********, которая клоуна на пальце вертела...
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На жаль, Когда украинские военные вернули город под контроль, Гнатенко сумел удержаться в должности. Источник: https://censor.net.ua/n3140211
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wtf, це запитання до ЦИК я так гадаю? чому цей непотріб потрапив у виборчий бюлетень?
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Не засуджений ! Має право ..
Он Пепа -Штепа ..у списку *жопоблока * ! Избранный нардепом в Донецкой области Гнатенко фигурирует в деле о посягательстве на территориальную целостность, - СБУ - Цензор.НЕТ 3924
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Когда в мае 2014 года Дружковку захватили российские боевики, он не стал возражать против установления флага "ДНР". Во время оккупации Гнатенко оставался в должности, руководил городом и поддержал проведение "референдума".
Газета "Дружковский рабочий", которую финансирует горсовет, выходила с флагом "ДНР". В ней, например, печатали "Акт о провозглашении государственной самостоятельности ДНР". Когда украинские военные вернули город под контроль, Гнатенко сумел удержаться в должности. Источник: https://censor.net.ua/n3140211

«Сумел удержаться в должности»
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Тка херня можлива тільки в Україні, в іншій країні він би в гіршому випадку вже давно сидів пожиттєво, а в кращому - висів на гіляці.
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Що можливо? Щоб сєпар керував якимось районом і ще б його обрали в Дупу Расєйської *********?
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Когда украинские военные вернули город под контроль, Гнатенко сумел удержаться в должности. Источник: https://censor.net.ua/n3140211

треба ще щось додати, чи і так зрозуміло..?
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Зеб, до тебя не доходит, что он победил в 49 мажоритарном округе?
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И что с того что фигурирует. А Теперь при ЗЕбилах сепарам всё можно. СБУ а то что Богданчик люстированный мы не видим не?? Богдачику можно, и ему можно, да и всем можно.
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А что сделал "победитель" для своего региона? Строил особняки? На маму оформлял земельные участки в парковой зоне? Покупал Рендж Роверы и Мерседесы? Давал жене коммунальные подряды? Дальше перечислять то, о чем пишут все местные издания? Нет, это все для себя любимого. Хоть буханку хлеба кому дал? Вот в итоге люди и выбрали себе представителя в Раде - раньше крал на уровне города, теперь будет красть на уровне Рады.
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Привыкайте жить в СССР. Жириновский заявил, что это последним выборы в Украине. А у того что на языке, то у Пу в голове.
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Тут ещё надо дождаться - кто будет Председателем Рады, а потом будет видно - объявят Зелемойского сумасшедшим, выльют кучу компромата такого, что даже зебы поверят или нет...
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Зебобіків з початком сесії ВР чекають парламентські війни, бо Коломойський наступив на горло Ахметову. А нам, які проти обох олігархів прийдеться спостерігати і по ситуації допомагати обом сторонам у їхньому швидкому знищенні.
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Помните завывания вазелина о снятии депутатской неприкосновенности? Помните как они на этом пиарились и рассказывали о первоочередных законах? помните о "все равны перед законом"?
Это № 5 в списке зепутатов. Это ТОП списка. слушаем внимательно и думаем

https://www.facebook.com/denis.pyatigorets/videos/10215068577495953
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обіцянки цяцянки,виборчі перегони пройшли нехай тепер виборці п'ять років їдять локшину зі своїх вух!
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зеля - ндежда всех сепаров и куйловского отребья
куйло ждало его с нетерпением чтобы зеля покерил путь в ес и нато, и впихнул дырляндию на условиях куйла, быдло и антимайдан ждало реванша, беглые алехархи - возвращения своего корыта, даже венгрия в очередь стала чтоб зеля им венгерскую республику замутил... а зеля на лиге смеха жрет шаурму, пока рыги и парашкинцы приготовили бешенный принтер для принятия руцькомирныъ законов и возвращения украины в орбиту куйла
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Повертаються домайданні часи, тоді правили риги на донбасі, тепер вони поміняли назву на платформу ніби за життя і далі їх вибирає сепарське насєлєніе, яке так само хоче путіна, нічого не змінилось, все повернулось...
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