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Все про:браконьерство (119) экология (1151)

 Браконьерская охота может быть легализована - днепропетровские экологи сделали заявление

В Приорельском заказнике в Днепропетровской области может быть легализована браконьерская охота.

Общество охотников и рыбаков Магдалиновского района обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с обвинениями в адрес экологов, которые ведут борьбу с браконьерами, и с просьбой "разрешить им охотиться на территории заказника", – рассказала OBOZREVATEL эколог, председатель общественного формирования "Экопатруль" (Днепропетровская область) Татьяна Лампика.

"В течение 2 лет мы ведем усиленный контроль за тем, чтобы на территории Приорельского заказника общегосударственного значения не ввелась браконьерская охота, в то время как общество охотников и рыбаков не хочет соблюдать закон", – заявила она.

По словам эколога, были предприняты все возможные меры для предотвращения уничтожения зверей на территории заказника. Экологи сообщали о проблеме на совещаниях в Днепропетровском областном совете и Магдалиновской райгосадминистрации, они организовывали проверки государственной экологической инспекции, дважды подавали жалобы в СБУ и "пытались лишить общество охотников и рыболовов права пользования охотничьими угодьями".

В то же время "вчера (28 июля. – Ред.) охотники разместили в Facebook обращение к президенту Зеленскому о том, что "Экопатруль", который находится в сговоре с правоохранительными органами, не дает им охотиться в заказнике. И просят президента вмешаться в ситуацию", – рассказала эколог.

В ответ на это "Экопатруль" также обратился к президенту через публикацию на официальной странице в Facebook с призывом обратить внимание на абсурдную ситуацию.

В этом контексте Татьяна Лампика добавила: "Заповедники и заказники разного уровня не имеют актов землепользования, не имеют денег на то, чтобы вынести границы "в натуру", и из-за этого возникают проблемы разного характера, начиная от того, что охотники хотят охотиться в заповедниках, до того, что представители геокадастра выделяют земли заповедного фонда для ведения сельскохозяйственной деятельности, что противоречит действующему законодательству".

Эколог подчеркнула: подобные проблемы "существуют по всей территории Украины". Она также сообщила о том, что 1 августа будет сделано коллективное обращение к новому правительству Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Источник: https://censor.net.ua/n3140210
 
 
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Как можно обойти Закон о лесе и охотничьих хозяйствах? Реально абсурд
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В Приорельском заказнике в Днепропетровской области может быть легализована браконьерская охота. Источник: https://censor.net.ua/n3140210
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Це знов Порох винуватий?
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а есть смысл обсуждать каждое обращение к Зеленскому в фейсбуке, как свершившееся событие?
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Разом з їхніми близькими і далекими родичами до десятого коліна, включаючи тих, хто їсть м'ясне.
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в Україні ще лишились екологи? В Україні генпрокурора нема, які екологи могли лишитись? Можна оголошувати полювання за головами госчиновників. Головний приз - за генпрокурора.
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скоро без Зеленского и носки постирать не смогут. спаси и сохрани...
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це лише говорить про те, що екологам ніхто не авторитет, в т.ч. і Зеленський.
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Каждій , кто ради развлечения лишает жизни другое живое существо, рано или поздно будет хоронить и своих детей!
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Зебобик вот счас все бросит...и быренько все разрулит...
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После Свына зебобику не совладать....
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Мисливці - то всі вбивці. Мисливство взагалі заборонити треба.
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В то же время "вчера (28 июля. - Ред.) охотники разместили в Facebook обращение к президенту Зеленскому о том, что "Экопатруль", который находится в сговоре с правоохранительными органами, не дает им охотиться в заказнике. И просят президента вмешаться в ситуацию", - рассказала эколог.

В ответ на это "Экопатруль" также обратился к президенту через публикацию на официальной странице в Facebook с призывом обратить внимание на абсурдную ситуацию. Источник: https://censor.net.ua/n3140210

Все это следствие развала судебной системы
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треба взагалі заборонити вбивати диких тваринок крім крайньої необхідності в цілях безпеки і то під суворим контролем а двуногих виродків - ахотнікав відправляти на передок під Авдієовку на кацапів під обстрілами полювати там хутко хатєлка здується...
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Лампіка хоче прорватися нагору, можливо - і в крісло міністра екології.. Пані - досить нерозбірлива в джерелах заробітку.. Як на мене , останні статті про Лампіку на Цензорі - відверта джинса.. Питання лише в одному - хто замовниу цієї джинси?
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