 Задержанных в Москве крымских татар оштрафовали на общую сумму 360 тыс. рублей, - адвокат Зудиева

Об этом в комментарии корреспонденту Крым.Реалии рассказала активистка и правозащитница Лутфие Зудиева, передает Цензор.НЕТ.

"С 11 утра и до 4 часов дня судья успела рассмотреть административные материалы в отношении 18 крымскотатарских активистов. Что примечательно, приезд людей из Крыма в Москву, на такое большое расстояние - был общественной реакцией на хронические репрессии в отношении крымских татар. В тот день (11 июля) люди не нарушали общественный порядок и по первому требованию полиции завершили свою акцию. Не рассмотрев все эти доводы, судья выбрала максимальную санкцию наказания при данной статье. В итоге общая сумма штрафа составила 360 тысяч рублей", – рассказала Зудиева.

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По ее словам, это символическая сумма поскольку если ее разделить, то условно каждый крымский татарин будет оштрафован на 1 рубль за несогласие с репрессиями в отношении своих соотечественников.

"По итогам сегодняшнего дня речь идет о сумме свыше 300 тысяч рублей. Если верить данным переписи, то приблизительно такое количество крымских татар проживает в Крыму. Если условно разделить эту сумму на весь народ, то выходит, что каждый крымский татарин оштрафован на один рубль за несогласие с тем что его соотечественники - не террористы и не экстремисты. Разделить эту сумму на весь народ - это наша обязанность и проявление солидарности с арестованными крымскими татарами. Мы не можем переложить ее на плечи людей, которые в тот день пожертвовали своей безопасностью", - пояснила правозащитница.

Судья Таганского районного суда Москвы Юлия Смолина 29 июля назначила штрафы в размере 20 тысяч рублей 18 крымчанам, которые были задержаны под Верховным судом России 11 июля, где они собрались в поддержку фигурантов первого бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

Всего штрафы в размере 20 тысяч рублей каждому были назначены Рустему Таирову, Эдему Абдуллаеву, Александру Гаврикову, Кязиму Усеинову, Нариману Ибраимову, Зенуру Аппазову, Элеонору Измаилову, Рустему Джелялову, Осману Хошу, Иззету Сайфулину, Марлену Джемилеву, Ремзи Бейтуллаеву, Рефату Камилову, Осману Абдуразакову, Марлену Ахаеву, Эдему Алиеву, Эмину Рустемову, Аметхану Умерову.

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Напомним, российские силовики 11 июля у здания Верховного суда РФ в Москве задержали 46 крымских татар. Их отвезли в ОВД района Басманный и ОВД по Мещанскому району. Крымские татары приехали в Москву, чтобы поддержать своих соотечественников, фигурантов "дела о так называемом терроризме" на суде по рассмотрению апелляции на приговор.