 ЦИК признал избранными 35 депутатов, победивших на мажоритарных округах

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ЦИК.

"Во время сегодняшнего заседания, на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 35 ОИО", - говорится в сообщении.

Таким образом, ЦИК признала избранными народными депутатами Украины Игоря Палицу в округе № 22; Ирину Констанкевич - в округе № 23; Кирилла Нестеренко - в округе № 26; Анну Личман - в округе № 30; Владимира Захарченко - в округе № 31; Романа Каптелова - в округе № 36; Мусу Магомедова - в округе № 45; Юрия Солода - в округе № 47; Максима Ефимова - в округе № 48; Вадима Новинского - в округе № 57; Сергея Магеру - в округе № 58; Дмитрия Лубинца - в округе № 60; Игоря Герасименко - в округе № 62; Богдана Кицака - в округе № 63; Василия Петёвку - в округе № 72; Владислава Поляка - в округе № 73.

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Также признаны избранными депутатами Геннадий Касай в округе № 74; Роман Соха - в округе № 75; Дмитрий Налетов - в округе № 144; Юрий Шаповалов - в округе № 146; Константин Касай - в округе № 149; Алексей Мовчан - в округе № 150; Андрей Деркач - в округе № 159; Владимир Гевко - в округе № 167; Виктория Кинзбурская - в округе № 171; Александр Бакумов - в округе № 173; Евгений Пивоваров - в округе № 175; Дмитрий Микиша - в округе № 181; Николай Стефанчук - в округе № 187; Сергей Лабазюк - в округе № 188; Антон Яценко - в округе № 200; Максим Перебыйнис - в округе № 212; Артем Дубнов - в округе № 213; Богдан Яременко - в округе № 215; Романа Грищук - в округе № 222.

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