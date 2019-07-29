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 Происшествия, За рубежом
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Все про:убийство (5295) ЮАР (134)

 Украинского туриста убили и ограбили в Южно-Африканской Республике

В ЮАР убили украинца Ивана Иванова, который сам шел по туристической дорожке в национальном парке "Столовая гора" к гостевому дому в Хаут-бей - пригороде второго по численности города ЮАР Кейптауна. Вероятнее всего, причиной нападения стали рюкзак и другие пропавшие вещи погибшего.

Как сообщает портал IOL, на 44-летнего украинца 27 июля напали трое злоумышленников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське. Мужчина оказал сопротивление, завязалась драка, в результате которой Иванов получил несколько ударов ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте происшествия от потери крови.

Позже бандитов заметил местный житель, который обратился в правоохранительные органы. Сотрудники полиции очень быстро задержали одного из нападавших, который признался в причастности к убийству.

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Кроме рюкзака, у 23-летнего (по другой информации - 25-летнего) Синае Мпоселва обнаружили и мобильный телефон Иванова. По информации News 24, мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности и в момент нападения на украинца был на досрочном освобождении.

Двух других нападающих все еще ищут.

Полиция также ищет нож, которым совершено убийство, а власти региона уверяют, что проведут детальное расследование и выразили соболезнования семье погибшего.

Владельцы хостела в Хаут-бей, где останавливался Иван Иванов, говорят, что предупреждали его не путешествовать самому по этому маршруту, хотя эта тропа и считается сравнительно безопасной.

По информации, которую Южно-Африканская неправительственная организация "Community Crime Prevention" получила от родственников погибшего, Иванов был бывшим моряком, изучал экономику и право в Великобритании, свободно владел четырьмя языками, а также много путешествовал.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140205
 
 
 Топ комментарии
 
В Африці туристам треба бути надзвичайно обережними. Під час Апартеїду в ЮАР було відносно безпечно, а зараз там така ж жопа, як і у решті африканських країн. Через що - думайте самі.
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Чёртовы нигеры ! ЮАР после падения Апартеида - далеко не лучшее место для туризма. А ведь ещё в 80-е годы это было самое развитое государство в Африке, которое даже имело собственную космическую программу. А по уровню жизни не уступало Западной Европе.
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Так могли убить просто потому что белый ,нашёл дурачок куда поехать .. Украинского туриста убили и ограбили в Южно-Африканской Республике - Цензор.НЕТ 9122
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В Африці туристам треба бути надзвичайно обережними. Під час Апартеїду в ЮАР було відносно безпечно, а зараз там така ж жопа, як і у решті африканських країн. Через що - думайте самі.
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Декілька десятків тисяч убитих білих (здебільшого фермерів) та біля мільйона білих емігрантів з ПАР це наочно підтверджує..
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Так могли убить просто потому что белый ,нашёл дурачок куда поехать ..
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расисты...и не скажи им негры...нож там быстрее найдут чем оружие из которого убили мальчика в переяславе
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Люди в Южной Африке попали из первобытно -общинного строя в Капитализьм.Сознание от стало.Это как монгол чум в квартире ставит.Нужно обязательно учитывать.После Манделы ЮАР резко деградирует.
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учитывай, а то к чему этот твой ликбез..поди, не только читать умеешь, а и выводы можешь вывести?)))
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Слышал, что в ЮАР белый человек пешком - нонсенс, лёгкая жертва. Белый для черномазых как ходячий банкомат, чем сильнее ударить, тем больше выдаст денег.
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какая то странная реакция на смерти. Убили криминала, так группу создали, он что услуги посмертно оплатил.А когда простого убивают, обворовывают и пр. то не печатают нигде, да и вряд ли группы создают....
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valentyna 7f6f0f14

какая то странная реакция на смерти. Убили криминала, так группу создали, он что услуги посмертно оплатил.В чем странность? Какого криминала убили? Кто какую группу создал? Кто, какие услуги оплатил? В огороді бузина, а в Києві дядько Українського туриста вбили та пограбували в Південно-Африканській Республіці - Цензор.НЕТ 778
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Хм-м, вы что-то пытались сказать, но так и не смогли выразить свою мысль. Это катастрофа. Сразу на память приходит знаменитая фраза:"Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите."))
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...Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ходите, дети,
В Африку гулять.

В Африке разбойник,
В Африке злодей,
В Африке ужасный
Бар-ма-лей!

Он бегает по Африке
И кушает детей -
Гадкий, нехороший, жадный Бармалей!

И папочка и мамочка
Под деревом сидят,
И папочка и мамочка
Детям говорят:

"Африка ужасна,
Да-да-да!
Африка опасна,
Да-да-да!
Не ходите в Африку,
Дети, никогда!"

Но папочка и мамочка уснули вечерком,
А Танечка и Ванечка - в Африку бегом,-
В Африку!
В Африку!

Таня-Ваня задрожали -
Бармалея увидали.
Он по Африке идёт,
На всю Африку поёт:
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Дурдом, пертися в ПАР і жити в хостелі.
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Только хотел написать.... Не та страна, в которой можно жить в хостеле.
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Чёртовы нигеры ! ЮАР после падения Апартеида - далеко не лучшее место для туризма. А ведь ещё в 80-е годы это было самое развитое государство в Африке, которое даже имело собственную космическую программу. А по уровню жизни не уступало Западной Европе.
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только для нигеров был комендантский час, и вход в города им был запрещен (только обслуге)...
Держали этих дикарей в резервациях и белые называли их деревом....
А так да.... - хорошая была страна....
Космос и все такое..
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Потому и была хорошая страна что " для нигеров был комендантский час, и вход в города им был запрещен" сейчас папуасы вернулись в прежнее дикообразное племенное состояние. У нас 73% малороссов точно так же назад в мокшанские болота полезли на Московию к братьям.
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orionemc2 a7fce8b3 - апартеид любой (сейчас там черный) это очень плохо....

Белые приехали к дикарям, а не дикари к ним....
Не было бы расовой сегрегации, работорговли, колоний и унижений белыми черных...., то мы бы сейчас наблюдали великую белую Америку и Европу без черного расизма....
Чистые не заплеванные города старой, доброй и когда то великой Европы с традиционными ценностями...
А сейчас карма вернулась тотальной деградацией среды обитания белого человека и его цивилизации...
Пичалька.., вот... Українського туриста вбили та пограбували в Південно-Африканській Республіці - Цензор.НЕТ 9985
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Помилка, звідки виникла би велика біла Америка без колоній.
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Перелічить колонії Америки будь ласка, якщо ви такий обізнаний. Дякую!
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Як би Англія не мала колоній то як би виникла велика біла Америка? Може незрозуміло написав.
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Входили колись в п'ятірку найпотужніших країн. Підрізали цій державі жили добряче (американці разом з британцями). Зараз це смітник.
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опять у ЗЕбилов сепаров американцы воноваты. за клоуна голосовал ватник???
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Чому ж винуваті, все зробили правильно - у власних геополітичних інтересах. Бо ПАР проводила самостійну політику.
"за клоуна голосовал ватник???"

Клоун - це цирковий або комічний артист. Людина творчої професії, котра належить до інтелігентського стану. Оскільки інтелігентна людина при діалозі уникає хамства та особистих образ, то вам до клоуна як до луни.
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Чому саме англосакси, наче проти апартеіду інші країни вересканили?
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ПАР протиставлявся в Африці британцям та американцям, проводивши самостійну політику та намагаючись балансувати поміж цими наддержавами, схиляючись більше до Британії. Скооперувавшись внаслідок складного геополітичного торгу, вискочок урили.
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Цікава думка, а чому їм дозволили мати ЯЗ? Та й протистояння з Кубою в Анголі швидше за все підтримували американці а не британці, хоча і ваша думка заслуговує на увагу, міжнародна політика смердить.
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эх Иванов, в Сибирь ехать нужно было. В Африке жара дичайшая что ты там забыл?
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В них це кожен рік, а далі на схід повінь, це нормально .
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Самый страшный-смог.Мухи дохнут.Смог дорбрался до Кирова,Казани,накрыл Юг Урала,Казахстан.Укорачивает жизнь из-за подавления иммунитета и канцерогенов в дыму.Мацква будет гореть в следующем году.
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Если бы негр шёл один с рюкзаком где нибудь в пригороде Кривого Рога ...думаю результат был бы такой же.
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Чого це? Хіба би пів квартала дітей за ним бігли.
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Роман Гнатенко 2f7e4fe1 А що його би побили прихильники нового президента?
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Наші люді в булочную на таксі ЮАР нє єздіють.
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По информации, которую Южно-Африканская неправительственная организация "Community Crime Prevention" получила от родственников погибшего, Иванов был бывшим моряком, изучал экономику и право в Великобритании, свободно владел четырьмя языками, а также много путешествовал. Источник: https://censor.net.ua/n3140205
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ПАР це вже помийна яма.А раніше,була розвинена країна.
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суецького каналу друга лінія всьому виною...отаке буде і від другої лінії нордстріму
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що саме, яка частина, про канал чи газогін?
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Мала ядерну зброю.
8 атомних *********** з гарматним типом ініціації ланцюгової реакції.
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Це все москалі, там тайні копальні по видобутку алмазів для росії, тож їх там дофіга
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Уга, Бірс так взяли і пустили дикунів до видобутку алмазів.
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Иван Иванов?
В рашке скажут, что негры-бендеровцы Иванова замочили, негры-правосеки ))))
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будьте політкорректні :«афро бандерівці»
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Не ходите дети в Африку гулять, не зря об этом писали еще в советских стихах. Но при этом СССР "гулял" в Африке, снабжая оружием всех - от арабов до черных.
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