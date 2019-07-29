 Украинского туриста убили и ограбили в Южно-Африканской Республике

Как сообщает портал IOL, на 44-летнего украинца 27 июля напали трое злоумышленников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське. Мужчина оказал сопротивление, завязалась драка, в результате которой Иванов получил несколько ударов ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте происшествия от потери крови.
Позже бандитов заметил местный житель, который обратился в правоохранительные органы. Сотрудники полиции очень быстро задержали одного из нападавших, который признался в причастности к убийству.
Кроме рюкзака, у 23-летнего (по другой информации - 25-летнего) Синае Мпоселва обнаружили и мобильный телефон Иванова. По информации News 24, мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности и в момент нападения на украинца был на досрочном освобождении.
Двух других нападающих все еще ищут.
Полиция также ищет нож, которым совершено убийство, а власти региона уверяют, что проведут детальное расследование и выразили соболезнования семье погибшего.
Владельцы хостела в Хаут-бей, где останавливался Иван Иванов, говорят, что предупреждали его не путешествовать самому по этому маршруту, хотя эта тропа и считается сравнительно безопасной.
По информации, которую Южно-Африканская неправительственная организация "Community Crime Prevention" получила от родственников погибшего, Иванов был бывшим моряком, изучал экономику и право в Великобритании, свободно владел четырьмя языками, а также много путешествовал.
какая то странная реакция на смерти. Убили криминала, так группу создали, он что услуги посмертно оплатил.В чем странность? Какого криминала убили? Кто какую группу создал? Кто, какие услуги оплатил? В огороді бузина, а в Києві дядько
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ходите, дети,
В Африку гулять.
В Африке разбойник,
В Африке злодей,
В Африке ужасный
Бар-ма-лей!
Он бегает по Африке
И кушает детей -
Гадкий, нехороший, жадный Бармалей!
И папочка и мамочка
Под деревом сидят,
И папочка и мамочка
Детям говорят:
"Африка ужасна,
Да-да-да!
Африка опасна,
Да-да-да!
Не ходите в Африку,
Дети, никогда!"
Но папочка и мамочка уснули вечерком,
А Танечка и Ванечка - в Африку бегом,-
В Африку!
В Африку!
Таня-Ваня задрожали -
Бармалея увидали.
Он по Африке идёт,
На всю Африку поёт:
Держали этих дикарей в резервациях и белые называли их деревом....
А так да.... - хорошая была страна....
Космос и все такое..
Белые приехали к дикарям, а не дикари к ним....
Не было бы расовой сегрегации, работорговли, колоний и унижений белыми черных...., то мы бы сейчас наблюдали великую белую Америку и Европу без черного расизма....
Чистые не заплеванные города старой, доброй и когда то великой Европы с традиционными ценностями...
А сейчас карма вернулась тотальной деградацией среды обитания белого человека и его цивилизации...
Пичалька.., вот...
"за клоуна голосовал ватник???"
Клоун - це цирковий або комічний артист. Людина творчої професії, котра належить до інтелігентського стану. Оскільки інтелігентна людина при діалозі уникає хамства та особистих образ, то вам до клоуна як до луни.
Ага +17, саме зараз в Сибіру
булочную на таксіЮАР нє єздіють.
8 атомних *********** з гарматним типом ініціації ланцюгової реакції.
В рашке скажут, что негры-бендеровцы Иванова замочили, негры-правосеки ))))