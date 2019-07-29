 Украинского туриста убили и ограбили в Южно-Африканской Республике

Как сообщает портал IOL, на 44-летнего украинца 27 июля напали трое злоумышленников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське. Мужчина оказал сопротивление, завязалась драка, в результате которой Иванов получил несколько ударов ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте происшествия от потери крови.

Позже бандитов заметил местный житель, который обратился в правоохранительные органы. Сотрудники полиции очень быстро задержали одного из нападавших, который признался в причастности к убийству.

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Кроме рюкзака, у 23-летнего (по другой информации - 25-летнего) Синае Мпоселва обнаружили и мобильный телефон Иванова. По информации News 24, мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности и в момент нападения на украинца был на досрочном освобождении.

Двух других нападающих все еще ищут.

Полиция также ищет нож, которым совершено убийство, а власти региона уверяют, что проведут детальное расследование и выразили соболезнования семье погибшего.

Владельцы хостела в Хаут-бей, где останавливался Иван Иванов, говорят, что предупреждали его не путешествовать самому по этому маршруту, хотя эта тропа и считается сравнительно безопасной.

По информации, которую Южно-Африканская неправительственная организация "Community Crime Prevention" получила от родственников погибшего, Иванов был бывшим моряком, изучал экономику и право в Великобритании, свободно владел четырьмя языками, а также много путешествовал.

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