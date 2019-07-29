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Все про:Фирташ (1012) Мюллер (58)

 Дело Фирташа ударило по спецпрокурору Мюллеру, - "Новая газета"

Доклад экс-спецпрокурора Мюллера в Конгрессе США по делу о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году стал "катастрофой" для демократов, возлагавших на него большие надежды по дискредитации президента Трампа.

Об этом пишет "Новая газета", ссылаясь на заявления самих демократов, в частности – Лоуренса Трайба, знаменитого профессора юриспруденции в Гарварде и горячего сторонника импичмента Трампа.

Одним из главных событий накануне отчета Роберта Мюллера в Конгрессе США "Новая газета" называет преданные широкой огласке новые обстоятельства дела украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, экстрадиции которого из Австрии добиваются американские прокуроры.

Как отмечает издание, накануне выступления Мюллера журналист сайта "The Hill" Джон Соломон опубликовал сенсационный материал о том, как прокурор Эндрю Вайсман из команды Мюллера предлагал Фирташу прекратить дело против него в обмен на компромат против Трампа.

Издание отмечает, что после недавнего решения Верховного суда Австрии и Министра юстиции Австрии, признавших экстрадицию Дмитрия Фирташа в США допустимой, в Чикаго уже готовились к приему украинца, как вдруг венский судья постановил, что экстрадиция возможна лишь после рассмотрения нового ходатайства австрийских адвокатов олигарха, которые, по словам представительницы суда, представили "чрезвычайно обстоятельные материалы".

Юристы украинского бизнесмена подтвердили журналисту, что прокурор Эндрю Вайсман пытался дать толчок к тому, что возможные показания Фирташа были даны в нужном направлении. "Сейчас австрийские адвокаты Фирташа доказывают венскому суду, что этот маневр американской прокуратуры свидетельствует о сомнительности и политической мотивировке претензий к их подзащитному", — пишет "Новая газета".

Издание отмечает, что первый заместитель Мюллера Эндрю Вайсман якобы обещал, что команда Мюллера может "разрешить дело Фирташа" в Чикаго, и заверял, что ни минюст США, ни чикагская прокуратура не в состоянии помешать его разрешению, которое может включать снятие с олигарха всех обвинений.

"Защиту смутило то, что Вайсман вел себя нетипично: обычно в таких ситуациях прокуратура сначала просит обвиняемого написать, какую именно информацию он может им предоставить. Но когда Вайсман и работавшие с ним сотрудники ФБР встретились 7 июля 2017 года с американскими адвокатами Фирташа, Вайсман начал делиться с ними своими собственными версиями поступков Трампа, бывшего главы избирательного штаба Пола Манафорта и прочих фигурантов "Рашагейта", — пишет "Новая газета".

Издание отмечает, что в свете этого попытка Вайсмана получить компромат на Трампа выставила расследование Мюллера в новом, неприглядном свете. Тем более, что сам Вайсман, как отмечает издание, политически ангажирован: "Республиканцы особенно недолюбливают бывшего федерального прокурора Эндрю Вайсмана, имя которого не раз упоминалось в ходе выступления Мюллера на Капитолийском холме. Вайсман жертвовал деньги Клинтон и был среди ее сторонников, собравшихся в ночь с 8 на 9 ноября 2016 года праздновать несостоявшийся триумф", — говорится в материале.

Кроме того, подчеркивает издание, дело против Фирташа в тот момент, когда Вайсман предложил сделку, начало разваливаться: два ключевых свидетеля обвинения, по словам Соломона, отказались от своих показаний, а ключевой документ, который чикагская прокуратура обозначила как "Вещдок А", вину Фирташа вовсе не подтверждал.

Как уточняет "Новая газета", австрийские защитники олигарха доказывают, что упоминавшийся выше "Вещдок А", который якобы доказывает намерение Фирташа осуществить коррупционную схему, на самом деле является слайдом из презентации американской консультативной компании "Маккинси" и не имеет никакого отношения к Фирташу.

Когда "Нью-Йорк таймс" первой рассказала об этом вещдоке в декабре прошлого года, "Маккинси" заявила, что еще в 2006 году "Боинг", рассматривавший закупку титана у Фирташа, попросил ее выяснить, с кем предстоит вести дела гиганту американского самолетостроения. "Маккинси" выстроила гипотетическую схему, в рамках которой фирташевский холдинг Bothli Trade A.G. пытался бы форсировать получение лицензии на добычу ильменита в Андхра-Прадеше, инвестируя в этот штат и якобы подкупая индийских деятелей. Слайд, фигурирующий в деле как "Вещдок А", служит иллюстрацией этой воображаемой схемы и не имеет отношения к реальному Фирташу, заявила "Маккинси" после публикации "Нью-Йорк таймс".

Издание также сообщило: адвокаты Фирташа утверждают, что ключевые свидетели обвинения не только отказались летом 2017 года от своих показаний, но и говорят, что ФБР безбожно исказило их слова и заставило подписать показания под нажимом. Один свидетель, например, утверждает, что ФБР забрало у него паспорт и не давало ему вернуться в Индию и что его слова о взятках были вставлены в протокол допроса задним числом.

Источник: https://censor.net.ua/n3140199
 
 
 Топ комментарии
 
Очередной фейк по заказу Фирташа...
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Как утверждал совсем недавно в своем заявлении сам хуйло, он имел договоренность с президентом Обамой по легализации анексии Крима и искренне обижался что с приходом Трампа, американци не випонили свои договоренности.
Хуйлу был невыгоден приход к власти республиканцев, потому что они могли напушить его планы.
Именно поэтому он дал приказ своей фсбшной агентуре в Украине вовсю мочить и дискредитировать Трампа. Теперь вы знаете их имена, кремль сам их спалил.
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Казламордые решили обвести вокруг пальца Систему Правосудия США... Как дело Фирташа ударило по спецпрокурору Мюллеру, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 2191 Ну-ну...
От же ж тупые мангалоиды !!!
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Совет форумчанПравила форума
 
да все он не жилец за базар прейдется ответить
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думаю что это тело многие хотят побачыты)))и не только побачыты но и немножко потрогаты по фейсу или по другим частям туловища)
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Крайне незаконная ,но эффективная зеркальная ответка может быть.
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Кацапы и куплененные западные журналисты отмазывают социально близкого. Как там на самом деле мы не знаем, но для нас уже придумали "сказ о ни в чем не виноватом кристально честном олигархе"
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В деле отбеливания фирташа в ход пошли расеянские сми. То, что эта "новость" появилась в штатовской газете, не говорит еще ни о чем- там действительно свобода слова и любой может высказать свое мнение.
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Цензурион уже по помойкам шарится, чтобы покушать...
"Новая Газета"
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Очередной фейк по заказу Фирташа...
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Новая газета - гэбнявая срань . Но при этом исправно корчат из себя оппозиционеров . Это такая новая фишка у КГБ - держать всякие Новые Газеты и Эхо москлы . Венедиктов - смешной старый кэбнявый ******* - втирал всем , шо они типа независимые , а когда его попалили , то он сказал шо ничего не знал Как дело Фирташа ударило по спецпрокурору Мюллеру, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 2446
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Снова обделались "демократы", не удивительно, присвоить себе хорошее название не значит ему соответствовать, поэтому они уже давно должны себя называть Дерьмократы, а не Демократы.
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слышал что-нибудь про "московского Митча"?
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Зачем вам вообще Америка ? Вы посмотрите как вы деградировали . Я в шоке ! Когда я уезжал в 1992 году , такой деградации не было . В Первомайске починили дороги: люди решили, что к ним едет Зеленский : https://korrespondent.net/ukraine/4123864-v-pervomaiske-pochynyly-dorohy-luidy-*******-chto-k-nym-edet-zelenskyi
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Так всегда было, и до, и в, и после СССР.
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Это пипец . Ждать на царя несколько часов , это могут только рабы .
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Просто СССР так и не дало настоящую свободу.
Вспомните все ограничения, лимиту, запрет на выезд и прочее, отличие было в том, что не продавали людей по объявлениям в газете, как предыдущие бояре.
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в редакции ЦН, считают что читатель будет доверять тому, что пишут за забором, очень "интересно"...
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Как бы Фирташ не тужился - а ехать в США давать показания рано или поздно все же придется. Как дело Фирташа ударило по спецпрокурору Мюллеру, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 6514
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Как утверждал совсем недавно в своем заявлении сам *****, он имел договоренность с президентом Обамой по легализации анексии Крима и искренне обижался что с приходом Трампа, американци не випонили свои договоренности.
***** был невыгоден приход к власти республиканцев, потому что они могли напушить его планы.
Именно поэтому он дал приказ своей фсбшной агентуре в Украине вовсю мочить и дискредитировать Трампа. Теперь вы знаете их имена, кремль сам их спалил.
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***** конечно надежный источник чтобы ему верить 😁
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Казламордые решили обвести вокруг пальца Систему Правосудия США... Ну-ну...
От же ж тупые мангалоиды !!!
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Это же хорошо что они тупы.
Хуже было бы наоборот
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Издание отмечает, что в свете этого попытка Вайсмана получить компромат на Трампа выставила расследование Мюллера в новом, неприглядном свете.

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ВАЙСМАНА ИЛИ ВАЛЬЦМАНА?








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вальцман твій вождь порохобот -дякула багряний
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Мюллер ещё не сказал своего слова.Трамп, как донецкий хряк Украину,пытается разделить США по многим фронтам.Брехло педалирует низменные инстикты белых.
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Чи й не сенсаця.Основа-свідчення адвокатів Фірташа,чєснєйших людей.Та й газетки кацапські-того,кого треба,газетки.
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Это абсолютная тупая шняга из за которой торчат русские уши. Очень похоже на другие фейки того же рода про капитана Волошина и Испанского Диспетчера. На Лохматое Чмо компромата вагоны, нафуй бы было сюда еще Фирташа подвязывать?
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