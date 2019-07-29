EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Происшествия
  320  21
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (19026) перемирие (1105) операция Объединенных сил (1445)

 С начала суток 29 июля нарушений перемирия не зафиксировано, - штаб ООС

В штабе Объединенных сил обнародовали информацию, что с начала суток 29 июля нарушений перемирия не зафиксировано.

Об этом Цензор.НЕТ соообщили в пресс-центре штаба ООС. 

В вечерней сводке отмечается: "С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Также читайте: Наемники РФ обстреляли КПВВ "Марьинка". С начала суток нарушения режима тишины не зафиксированы, - пресс-центр ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3140197
 
   
 Топ комментарии
 
Петя в Турцию смотался,а ты тут стареешь,бросил хозяин
 показать весь комментарий
 
Давай докази що він мій хазяїн, інакше всюди писатиму Марченко тріпло. Чекаю 30 хвилин.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це переконлива перемога Зе, бо більше обстрілів не буде😏
 показать весь комментарий
 
 
А нахєра мені такі співгромадяни,які 20-30-40 років в Україні і не знають її мови?Тупі?Так яка з вас користь країні?Що може заробити слабенький?Які податки він може сплатити?Половина з вас такі і є.Інша половина клінічних ідіотів вважає українців і їх мову чимсь другосортним.
І не рюмсай,я вас теж кохаю...У всі дірки.
Без поваги адепт секти Святого Стьопи.
 показать весь комментарий
 
Я знаю украинский идеально,но 20 лет прожил в Николаеве,моральный уродец)
Можешь еще по форме черепа будешь определять какой украинец "правильный"?
 показать весь комментарий
 
Ідеально це як? Про ідеальну мову навіть філологи сперечаються.
 показать весь комментарий
 
>Ідеально це як?
это уметь читать,уметь говорить и понимать суржик ,понятно,что я не историк-филолог,мне этого хватает.
 показать весь комментарий
 
Зрозуміло, тоді просто "вільно володію".
 показать весь комментарий
 
Такие как ты раскалывают страну сильнее,чем сепаратня в 2014,но есть плюс,
Ты явно деванный воен,абсолютное ничтожество)
 показать весь комментарий
 
Вистріляли боєзапас і чекають чергового гумконвою.
 показать весь комментарий
 
 
Петя в Турцию смотался,а ты тут стареешь,бросил хозяин
 показать весь комментарий
 
 
Давай докази що він мій хазяїн, інакше всюди писатиму Марченко тріпло. Чекаю 30 хвилин.
 показать весь комментарий
 
 
Дивним чином з Цензора зникла стаття про те що росіяни облаштовують вогневі точки в сірій зоні.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх