 С начала суток 29 июля нарушений перемирия не зафиксировано, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ соообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

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