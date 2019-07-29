 С начала суток 29 июля нарушений перемирия не зафиксировано, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ соообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
Потерь с украинской стороны не зафиксировано.
Об этом Цензор.НЕТ соообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
Потерь с украинской стороны не зафиксировано.
...
І не рюмсай,я вас теж кохаю...У всі дірки.
Без поваги адепт секти Святого Стьопи.
Можешь еще по форме черепа будешь определять какой украинец "правильный"?
это уметь читать,уметь говорить и понимать суржик ,понятно,что я не историк-филолог,мне этого хватает.
Ты явно деванный воен,абсолютное ничтожество)