 В Житомире чиновник Гоструда попался на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

Чиновник требовал от предприятия за положительное решение вопроса по согласованию ежегодного плана развития горных работ взятку в размере 2 тыс. долларов.

Задержали злоумышленника 29 июля на рабочем месте, в помещении государственного учреждения, непосредственно после получения первой части взятки в сумме 1 тыс. долл.

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Решается вопрос о сообщении лицу о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от должности.