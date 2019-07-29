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 В Житомире чиновник Гоструда попался на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура

В Житомире правоохранители задержали на взятке начальника отдела Управления Гоструда в области.

 Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

Чиновник требовал от предприятия за положительное решение вопроса по согласованию ежегодного плана развития горных работ взятку в размере 2 тыс. долларов.

Задержали злоумышленника 29 июля на рабочем месте, в помещении государственного учреждения, непосредственно после получения первой части взятки в сумме 1 тыс. долл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник Гоструда задержан в Чернигове за систематическое взяточничество, - СБУ. ФОТО

Решается вопрос о сообщении лицу о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от должности.

Источник: https://censor.net.ua/n3140196
 
 
 Топ комментарии
 
Абу , ты шо с дуба рухнул ? Какое СН ? Этож ставленников Пэдра щимят .
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Не зрозумів? Ти рогате кацапське лайно. Це аналог того, як ти до мене звернувся.
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Вони при владі, рогате кацапське лайно (аналог твого звернення до мене).
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Задержали с поличным при совершении преступления, и вот решается вопрос о сообщении лицу о подозрении в совершении преступления.
Почему это смешно?
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Страна юмористов,поэтому смешно всё выглядит со стороны.
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То есть, такие странные процедуры, как устроить операцию и взять с поличным, а потом думать о том чтобы рассказать вообще о подозрении, писали комики?
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Порохоботскую грязь таки вымывают потихесеньку .
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Вони при владі, рогате кацапське лайно (аналог твого звернення до мене).
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Ну ты посмотри свиньи никак не остановятся,страх полностью потеряли! Что значит закалка)))
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