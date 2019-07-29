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 Трое коммунальщиков погибли в колодце водонапорной башни на Киевщине, - ГСЧС

Три человека погибли при работах в колодце водонапорной башни в селе Русаки Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

29 июля в 13:12 на пункт связи 41-Государственной пожарно-спасательной части пгт Иванков поступило сообщение о том, что в колодце водонапорной башни коммунального предприятия Иванковского коммунального управления водного хозяйства в селе Русаки находятся 3 человека.

По прибытию на место, было установлено, что в колодце без сознания находятся три работника КП ИКУВГ, которые проводили плановые работы по замене задвижки. Спасатели в аппаратах защиты дыхания спустились в колодец за потерпевшими. На момент поднятия первого человека прибыла карета скорой помощи, представитель которой констатировал смерть мужчины 1986 года рождения.

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Еще двое мужчин 1975 г.р. были подняты на поверхность с признаками жизни и переданы сотрудникам скорой помощи.Во время транспортировки в больницу пострадавшие умерли.

Источник: https://censor.net.ua/n3140189
 
 
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Работы в колодцах - газоопасные!
Сколько людей уже погибло в колодцах...
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Не так в колодязях, як при чистці ям.
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Колодязі потрібно вентилювати перед роботами та під час робіт, брати газові аналізатори, для перевірки наявності газу в колодязі. На людей які спускаються в колодязь потрібно надівати спеціальні ремені за які їх можна швидко витягнути з колодязя у випадку втрати свідомості. Самий простий спосіб перевірити чи є газ в колодязі це кинути туди запалений папір, якщо папір горить, то кіслород є, якщо відразу тухне - кіслороду там не достатньо для людини і потрібно використовувати спеціальне обладнання! Протигази не допомагають від угарного газу, це щастя що там не задихнулись і працівники ДСНС. Тільки вентиляція колодязя, або використовувати шахтний пристрій для збагачення власного видоху кіслородом.
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Нужно применять шланговые противогазы.

Работать можно при любой концентрации.
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Для цього потрібно мати такі протигази і відповідне обладнання і мати того хто буде постійно крутити ручку і нагнітати повітря в цей шланг!
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***, есть же противогазы с длинной трубкой, что выходит на поверхность. СПецы знают, как они называются... "Сами виноваты", вроде и нельзя писать, а что это, как не придурковатая лихость..?
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ПШ-1 и ПШ-2.
ПШ-1 Противогаз шланговый - 10 метров.
ПШ-2 Противогаз шланговый - 20 метров с нагнетателем воздуха.
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там таких противогазов даже в кино не видели .. они наверняка и респираторов никогда в руках не держали .. сам работал в таких условиях .. везде такой срач ..
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В коммунальных предприятиях ПШ должны быть обязательно.
Хотя, при нынешнем надзоре и контроле, может быть все, что угодно, к сожалению.
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Нехай директор этот коммунальной конторы выплатит семьям погибших по 1 000 000 евро . И уголовное дело ему впаять , шоб жизнь малиной не казалась .
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