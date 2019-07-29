 Трое коммунальщиков погибли в колодце водонапорной башни на Киевщине, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
29 июля в 13:12 на пункт связи 41-Государственной пожарно-спасательной части пгт Иванков поступило сообщение о том, что в колодце водонапорной башни коммунального предприятия Иванковского коммунального управления водного хозяйства в селе Русаки находятся 3 человека.
По прибытию на место, было установлено, что в колодце без сознания находятся три работника КП ИКУВГ, которые проводили плановые работы по замене задвижки. Спасатели в аппаратах защиты дыхания спустились в колодец за потерпевшими. На момент поднятия первого человека прибыла карета скорой помощи, представитель которой констатировал смерть мужчины 1986 года рождения.
Еще двое мужчин 1975 г.р. были подняты на поверхность с признаками жизни и переданы сотрудникам скорой помощи.Во время транспортировки в больницу пострадавшие умерли.
Сколько людей уже погибло в колодцах...
Работать можно при любой концентрации.
ПШ-1 Противогаз шланговый - 10 метров.
ПШ-2 Противогаз шланговый - 20 метров с нагнетателем воздуха.
Хотя, при нынешнем надзоре и контроле, может быть все, что угодно, к сожалению.