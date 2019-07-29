EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Общество
  658  30
Материалы по теме:
Все про:Луганщина (4135) ТЭС (114) Комарницкий (3)

 Из-за отсутствия поставок угля из РФ Луганская ТЭС перешла на газ, - Комарницкий

Из-за отсутствия поставок угля с территории Российской Федерации 29 июля Луганская теплоэлектростанция перешла на газ.

Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 9:00 Луганскую ТЭС перевели из потребления угля на газ. Все прошло в штатном режиме, перебоев не было. Потребители разницы не почувствовали", - сообщил Комарницкий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ заблокировала незаконные пассажирские перевозки между ОРЛО и Одессой. ФОТО

Из-за отсутствия поставок угля из РФ Луганская ТЭС перешла на газ, - Комарницкий 01

Громадское отмечает, что из-за перехода ТЭС на потребление газа вместо угля себестоимость производимой электроэнергии значительно возрастет. В условиях нового рынка это означает, что компания не сможет продать электроэнергию промышленным компаниям из-за ее высокой стоимости.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия продлила продовольственные контрсанкции до конца 2020 года. ДОКУМЕНТ

Напомним, в июне стало известно, что Луганская теплоэлектростанция может остаться без угля из-за введенных Россией торговых санкций, предусматривающих запрет на экспорт угля из РФ в Украину без наличия специального разрешения.

Источник: https://censor.net.ua/n3140186
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Луганская теплоэлектростанция может остаться без угля из-за введенных Россией торговых санкцийИсточник: https://censor.net.ua/n3140186 - за 5 років Будочника при владі "здобули" , що не Україна вводить санкції проти РФ , а РФія вводить санкції проти України !
 показать весь комментарий
 
 
А чому не мазут? Чому саме газ? Газ це найбільш дорогий ресурс! Чому уряд не вирішив питання подачі мазуту на Луганську ТЕС автомобільним транспортом? В чому причина бездіяльності уряду? Гройсман не хоче працювати? А в тюрму Гройсман хоче, за бездіяльність?
 показать весь комментарий
 
Теперь ты понял, барец, зачем нужен Роттердам+ ?
 показать весь комментарий
 
 
да фиг он чо понял...у него другая задача-лить помои на папиредников.
 показать весь комментарий
 
реХформы ваЗЕлинского. цена эл эн дороже в 2,3 раза
 показать весь комментарий
 
 
как-то не все прямо
цена поднялась в 2,3 раза
думаю, что не более чем в 1,5

а теперь о коррупции
в 2014 году топили углем по 250 дол тн
сейчас по 120
без коррупции цена должна остаться та же
 показать весь комментарий
 
 
тепер вы поняли зачем нужен был ротердам+ зебилы, парашка перекрыла уголь, а на бирже купить денег не хватит
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
куда нам до пастухов с полонини))(
 показать весь комментарий
 
Здійснилися мрії народні! Згинув проклятий ротердам+, який загрожував спасінню душі!
Стала дешевшою електроенергія?
Ні.
Став дешевшим проїзд у електротранспорті?
Ні.
Може ціни знизилися на якісь товари чи послуги?
Ні.
Вітаю вас ЗєБіли, вас жорстоко на і палі!
Ротердам+ не мав жодного відношення до вартості електроенергії для населення.
А вартість електроенергії для промисловості хоч і впливає на собівартість товарів, проте не має відношення до ціни, за якою вони продаються, бо товар продається за тою ціною, за якою його можна продати.
 показать весь комментарий
 
 
а шо,вас разве куда то приглашают,кацаплянин? Через відсутність поставок вугілля з РФ Луганська ТЕС перейшла на газ, - Комарницький - Цензор.НЕТ 1854ото сиди и не кудакай...
 показать весь комментарий
 
 
В рамках полной энергетической независимости от рассии, которая ришуче здобувалась последние 5 лет - из-за отсутствия поставок угля из РФ Луганская ТЭС перешла на рассейский газ.
 показать весь комментарий
 
ну щас зеля покажет как надо (побежит к куйлу с протянутой рукой)
 показать весь комментарий
 
 
танки в шахтах викопують,а що вугілля не можна накопати? рукожопи
 показать весь комментарий
 
 
Саботаж. Давно уже должны были перейти на уголь марки "Г".
 показать весь комментарий
 
Його ніяк туди привезти.
Подивися на крт=рту Донецької залізниці, ТЕЦ у Щасті постачається вугіллям з шахт що знходяться на неконтрольованій території, або транспортується через неконтрольовану територію, інших залізничних шляхів немає.
у Зє!Білів усе просто, бо вони повні невігласи і через це є Зє!Білами.
 показать весь комментарий
 
 
Чого Порося не кинув туди колію за п"ять років?Дебілпоросячий?
 показать весь комментарий
 
писецЪ...Луганщина являлась одним из бассейнов добычи угля для своей области,в первую очередь...или нас пытаются "развести" или хотят сказать.что "уголь вгнезапно кончился"..?
 показать весь комментарий
 
хотят сказать шо ты ваще не в теме...ни где находится луганская тэц,ни как проходят жд пути,ни где находятся ближайшие шахты...
 показать весь комментарий
 
ахтетка Украинский газ будет сжигать для эл.энергии гандoнии
 показать весь комментарий
 
 
Там немає залізниці з України до цієї ТЕС,Порося та Грося за п"ять рпоків не кинули туди колію,щоб завозити вугілля з України.Порося Поц))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх