 Из-за отсутствия поставок угля из РФ Луганская ТЭС перешла на газ, - Комарницкий

Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 9:00 Луганскую ТЭС перевели из потребления угля на газ. Все прошло в штатном режиме, перебоев не было. Потребители разницы не почувствовали", - сообщил Комарницкий.
Громадское отмечает, что из-за перехода ТЭС на потребление газа вместо угля себестоимость производимой электроэнергии значительно возрастет. В условиях нового рынка это означает, что компания не сможет продать электроэнергию промышленным компаниям из-за ее высокой стоимости.
Напомним, в июне стало известно, что Луганская теплоэлектростанция может остаться без угля из-за введенных Россией торговых санкций, предусматривающих запрет на экспорт угля из РФ в Украину без наличия специального разрешения.
Авария Ми-26 бортовой номер RF-06054 Пограничной службы в Якутске
цена поднялась в 2,3 раза
думаю, что не более чем в 1,5
а теперь о коррупции
в 2014 году топили углем по 250 дол тн
сейчас по 120
без коррупции цена должна остаться та же
Стала дешевшою електроенергія?
Ні.
Став дешевшим проїзд у електротранспорті?
Ні.
Може ціни знизилися на якісь товари чи послуги?
Ні.
Вітаю вас ЗєБіли, вас жорстоко на і палі!
Ротердам+ не мав жодного відношення до вартості електроенергії для населення.
А вартість електроенергії для промисловості хоч і впливає на собівартість товарів, проте не має відношення до ціни, за якою вони продаються, бо товар продається за тою ціною, за якою його можна продати.
Подивися на крт=рту Донецької залізниці, ТЕЦ у Щасті постачається вугіллям з шахт що знходяться на неконтрольованій території, або транспортується через неконтрольовану територію, інших залізничних шляхів немає.
у Зє!Білів усе просто, бо вони повні невігласи і через це є Зє!Білами.
переедет