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 Политика Украины
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 К проектам подозрений подчиненные Горбатюка не добавили ни одного листа или файла доказательств, - Луценко о деле прослушки судей ОАСК

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко лично прокомментировал ситуацию, связанную с делом о прослушке судей Окружного административного суда Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "По делу судей ОАСК.

1. Неправда, что Горбатюк не добился приема Генпрокурора для доклада по этому делу. Правда в том, что сам Горбатюк находится с 19.07 по 12.08 в отпуске. Из которого вышел на один день для пресс конференции и телепиара. Сейчас опять отдыхает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство ГПУ еще не подписало подозрения судьям Окружного админсуда, - Горбатюк

2. Проекты подозрений в установленном порядке зарегистрированы в канцелярии, попали на стол заместителя ГПУ только в понедельник в 10-55. Хотя мои заместители работали и в субботу, и в воскресенье.

При этом к проектам подозрений подчиненные Горбатюк не добавили ни одного листа доказательств, ни одного файла НСРД.

3. На завтра заместитель Генпрокурора собирает совещание для заслушивания доказательств по делу. Именно он несет, в том числе уголовную ответственность за объективность подписанного подозрения. Подписывать подозрения на основе телевизионной пресс конференции - абсурд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не верьте ни единому слову", - глава Окружного админсуда Вовк опроверг подлинность опубликованных НАБУ записей

4. Никаких сантиментов к фигурантам разговоров у нас нет.

Если мой заместитель или я сам 1 августа получим все необходимые доказательные материалы следствия и полные протоколы запущенных НАБУ в эфир протоколов НСРД - подозрение будет подписано.

Если нет - будет служебная ответственность тех, кто ставит пресс конференции выше требований УПК".

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Источник: https://censor.net.ua/n3140185
 
 
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Забавно будет, когда по этому делу добавят файл на югика 😷
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Ты, зеленоопый наш друг, будешь еще югика вспоминать, после новых конченных борцунов с коррупцией и плакать! Держите зеленые шмаркли карман шире- вам щастя идет, прастый вы наш нарит, щастя от зелебобы! Красные труселя, шаурма, лига смеха и прочие главные и важные кусочки щастя от ***********.
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Я к югику на суд планирую приехать, селфи зделать. Ну и потролить за одно этого кондома. Интересно а пеця придет к ему на суд? В прошлый раз его не было, вона была, бушмен был. Но этот алкаш насрал на них, так шо я думаю эти не придут😷
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Не прикалывайся - луценко лживая мразь и надо быть совсем упоротым что бы не понимать этого ...
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Хроника одного Президента ...

29.07.2019 г.

Все СМИ Украины радостно трубят о увольнении руководителя Днепропетровской полиции. Одни мы, скажем вам правду

Он просто рапорт на увольнение написал сам. И уволен по собственному желанию.Попытка Богдана поставить под контроль и использовать Окружной административный суд г. Киева (широко известный своими дикими решениями за большие деньги) , была прервана блестящей контратакой Сытника и департамента Горбатюка, которые огласили на пресс-конференции записи прослушек судей этого "суда" где главным выгодополучателем числится именно новая власть. Сегодня в 10-55 подозрения на судей Окружного административного суда Киева , поступили на подпись заместителю генпрокурора Сергею Кизю (человек Богдана). Наступила неловкая пауза... Все ждут Луценко из отпуска 31.

Г-н Зеленский, вернитесь на рабочее место ! В конце-концов вам за эт платят деньги украинские налогоплательщики. НБУ вам прислал отчет о состоянии украинской экономики. Обязательно почитайте.

Докладываем непришедшему Президенту Украины. За время вашего двухдневного отсутствия ваше отсутствие заметили только мы. Учения наших ВС в районе ООС прошли великолепно. Потери противника уточняются. В России отравили Навального, упал самолет (маленький, но с большим человеком), Данилюк в ваше отсутствие с экранов не слазил. Спите спокойно.
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Виля, у тебя кака через нос и рот пошла, а блевотина - через анус! Прочисть уши от серы , а то плохо будет! И глаза закапай зеленкой, чт о б инфекция не попала!
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У меня чем дальше, тем больше ощущение, что эта парочка Горбатюк-Луценко разыгрывают одну пьесу на двоих: хороший коп, плохой коп.

А на самом деле оба покрывают виновных в деле Небесной Сотни
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Мабуть у генерального прокурора девіз - не суди нікого, то й сам судимий не будеш. І це після відсидки. Так можуть посадити й за те, що нікого й не посадив.
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Шо Юга?
Везде вроде бы добазарились. Со всеми всё утрясли.
А тут такая свинья от Горбатюка. Теперь ещё и судей
надо отмазывать. Бо они ж то же в договорняке.
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Гы.
А Горбатюк уже закончил следственный эксперимент по майдану, что в отпуск свалил?
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