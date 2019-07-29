 К проектам подозрений подчиненные Горбатюка не добавили ни одного листа или файла доказательств, - Луценко о деле прослушки судей ОАСК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Луценко отметил: "По делу судей ОАСК.
1. Неправда, что Горбатюк не добился приема Генпрокурора для доклада по этому делу. Правда в том, что сам Горбатюк находится с 19.07 по 12.08 в отпуске. Из которого вышел на один день для пресс конференции и телепиара. Сейчас опять отдыхает.
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2. Проекты подозрений в установленном порядке зарегистрированы в канцелярии, попали на стол заместителя ГПУ только в понедельник в 10-55. Хотя мои заместители работали и в субботу, и в воскресенье.
При этом к проектам подозрений подчиненные Горбатюк не добавили ни одного листа доказательств, ни одного файла НСРД.
3. На завтра заместитель Генпрокурора собирает совещание для заслушивания доказательств по делу. Именно он несет, в том числе уголовную ответственность за объективность подписанного подозрения. Подписывать подозрения на основе телевизионной пресс конференции - абсурд.
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4. Никаких сантиментов к фигурантам разговоров у нас нет.
Если мой заместитель или я сам 1 августа получим все необходимые доказательные материалы следствия и полные протоколы запущенных НАБУ в эфир протоколов НСРД - подозрение будет подписано.
Если нет - будет служебная ответственность тех, кто ставит пресс конференции выше требований УПК".
Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.
Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.
Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.
29.07.2019 г.
Все СМИ Украины радостно трубят о увольнении руководителя Днепропетровской полиции. Одни мы, скажем вам правду
Он просто рапорт на увольнение написал сам. И уволен по собственному желанию.Попытка Богдана поставить под контроль и использовать Окружной административный суд г. Киева (широко известный своими дикими решениями за большие деньги) , была прервана блестящей контратакой Сытника и департамента Горбатюка, которые огласили на пресс-конференции записи прослушек судей этого "суда" где главным выгодополучателем числится именно новая власть. Сегодня в 10-55 подозрения на судей Окружного административного суда Киева , поступили на подпись заместителю генпрокурора Сергею Кизю (человек Богдана). Наступила неловкая пауза... Все ждут Луценко из отпуска 31.
Г-н Зеленский, вернитесь на рабочее место ! В конце-концов вам за эт платят деньги украинские налогоплательщики. НБУ вам прислал отчет о состоянии украинской экономики. Обязательно почитайте.
Докладываем непришедшему Президенту Украины. За время вашего двухдневного отсутствия ваше отсутствие заметили только мы. Учения наших ВС в районе ООС прошли великолепно. Потери противника уточняются. В России отравили Навального, упал самолет (маленький, но с большим человеком), Данилюк в ваше отсутствие с экранов не слазил. Спите спокойно.
А на самом деле оба покрывают виновных в деле Небесной Сотни
Везде вроде бы добазарились. Со всеми всё утрясли.
А тут такая свинья от Горбатюка. Теперь ещё и судей
надо отмазывать. Бо они ж то же в договорняке.
А Горбатюк уже закончил следственный эксперимент по майдану, что в отпуск свалил?