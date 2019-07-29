 К проектам подозрений подчиненные Горбатюка не добавили ни одного листа или файла доказательств, - Луценко о деле прослушки судей ОАСК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "По делу судей ОАСК.

1. Неправда, что Горбатюк не добился приема Генпрокурора для доклада по этому делу. Правда в том, что сам Горбатюк находится с 19.07 по 12.08 в отпуске. Из которого вышел на один день для пресс конференции и телепиара. Сейчас опять отдыхает.

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2. Проекты подозрений в установленном порядке зарегистрированы в канцелярии, попали на стол заместителя ГПУ только в понедельник в 10-55. Хотя мои заместители работали и в субботу, и в воскресенье.

При этом к проектам подозрений подчиненные Горбатюк не добавили ни одного листа доказательств, ни одного файла НСРД.

3. На завтра заместитель Генпрокурора собирает совещание для заслушивания доказательств по делу. Именно он несет, в том числе уголовную ответственность за объективность подписанного подозрения. Подписывать подозрения на основе телевизионной пресс конференции - абсурд.

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4. Никаких сантиментов к фигурантам разговоров у нас нет.

Если мой заместитель или я сам 1 августа получим все необходимые доказательные материалы следствия и полные протоколы запущенных НАБУ в эфир протоколов НСРД - подозрение будет подписано.

Если нет - будет служебная ответственность тех, кто ставит пресс конференции выше требований УПК".

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.