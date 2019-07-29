 Полиция квалифицировала выстрел нацгвардейца себе в голову как покушение на самоубийство

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ,.
"По предварительным данным, телесные повреждения в виде огнестрельного ранения пострадавший, 1999 г.р., получил, выстрелив себе в голову из табельного оружия. Сейчас мужчина находится в реанимации. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 и ст. 115 ч. 1 (покушение на самоубийство) Уголовного кодекса. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщается на сайте Нацполиции области.
Как сообщалось, во время несения службы в Киевском районном суде города Одессы в одном из его помещений был найден солдат Нацгвардии Украины с признаками огнестрельного ранения. В настоящее время врачи борются за его жизнь.
Тут відмова від вчинення злочину, якщо не було сторонньої перешкоди його вчиненню.
Стаття 11. Поняття злочину
1. Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.
Стаття 15. Замах на злочин2. Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.
теперь вопрос, какой ЗЛОЧИН он совершил или намеревался совершить?
А якщо це було доведення до самогубства?
Статья 115. Умышленное убийство
1. Убийство, т.е. умышленное противоправное причинение смерти ДРУГОМУ человеку, -
наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.