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Все про:Нацполиция (9808) самоубийство (645) Национальная гвардия (1206)

 Полиция квалифицировала выстрел нацгвардейца себе в голову как покушение на самоубийство

Сотрудники Национальной полиции квалифицировали выстрел нацгвардейца себе в голову голову в одном из райсудов Одессы как покушение на самоубийство.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ,.

"По предварительным данным, телесные повреждения в виде огнестрельного ранения пострадавший, 1999 г.р., получил, выстрелив себе в голову из табельного оружия. Сейчас мужчина находится в реанимации. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 и ст. 115 ч. 1 (покушение на самоубийство) Уголовного кодекса. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщается на сайте Нацполиции области.

Как сообщалось, во время несения службы в Киевском районном суде города Одессы в одном из его помещений был найден солдат Нацгвардии Украины с признаками огнестрельного ранения. В настоящее время врачи борются за его жизнь.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140182
 
 
 Топ комментарии
 
Попытка самоубийства...покушение в отношении самого себя сделать не возможно....граматеи...
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то шо? якшо виживе, то йо' ше й посодють?
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тупі олігархи, тупі депутати, тупа поліція - все це чудово показано в дуже правдивому драматичному фільмі Слуга Народу.
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Попытка самоубийства...покушение в отношении самого себя сделать не возможно....граматеи...
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Пока что он ещё жив. И покушение на что то- в данном случае самоубийство. А покушения на себя нет в УК, да и не вменяется. Глупо писать, не разбираясь в чем то, давать тому оценку...
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согласен но не очень спорные моменты тут в УК есть ст. 15 Покушение на преступление котрые (составы) как квалификация санкцияи длиспозиция выписаны в соотвествующих статьях.. попыта самоубийства это из нормальной разговорной речи а в Ук все идет оконченынй состав или покушение есть усеченный состав когда ты открыл двери чужой квартиры стоишь на пороге... а уже "заработал" ч. 3 ст. 140 кража даже если ты развернешся и уйдешь отказышся от преступления продолжения-то пойдешь через 15, покушение ч.3 ст. 140 УК...
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Не буде тут замаху.
Тут відмова від вчинення злочину, якщо не було сторонньої перешкоди його вчиненню.
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Не совсем. Я не стану выяснять номера, своими словами: Есть диспозиция статьи "преступление считается оконченным, даже если преступник не довел задуманное до конца по независящим от него причинам." Например, залез, набил мешок, вылазить- засада. Только сдаться. Украл- факт. "Покушение" это возжелание чего либо. Ггг- покушение на девственность далеко не всегда предусмотрено Законом... Поліція кваліфікувала постріл нацгвардійця собі в голову як замах на самогубство - Цензор.НЕТ 7353
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реально он же себе не в руку стрелял и то иногда пуля начинает бегать по телу человека в прямо в голову что есть желал СМЕРТИ а кто там его руку не так дернул Бог или Дьявол как знать...
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А для того и существует предварительная экспертиза. Вначале квалификация на подозрение, затем на досудебные действия... А насчет "пуля гуляет" извини- раневой канал всегда прям. ВСЕГДА. Вот только если выстрелить к примеру в мышцу, затем рука опустится и канал изменится. Уж потом выравнивая мышцу по каналу и находится первоначальное положение. А "пуля со смещенным центром тяжести" называется так не потому как её ошибочно считают...
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невозможно покушаться на преступление, которое преступлением не является вообще, менты тут явно не в адеквате
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Да брось. Покушение не значит только преступление. Сухой и четкий язык протокола подчиняется требованиям УПК. Покушение на что угодно, а дальше- предусмотрено ли это диспозициями статей законодательства или нет, но причина должна быть..
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не неси ерунды, читай КК:
Стаття 11. Поняття злочину
1. Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.


Стаття 15. Замах на злочин2. Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.



теперь вопрос, какой ЗЛОЧИН он совершил или намеревался совершить?
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Твою дивизию... Но поражает иногда... Читай УПК, это вообще другой, совершенно другой документ. И ментовский протокол блин, повторяюсь- ОБЯЗАН придерживаться его, а не УК.
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да причем тут КПК? в КПК нет ни слова о том, что за отсутствием состава преступления нужно лепить какую угодно статью из КК и "абы протокол был", что ты несешь вообще?
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Серьезно?!! Охренеть. Ну просто звиздец. Предварительной квалификации уже не существует... Её г-н (или г-жа) legionary отменили... Я не желаю бесплатно просвещать и увещевать, особенно если этому активно сопротивляются... Прочти раз, два, десять моё, и если не дойдет, оставь это занятие.
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І кінці у воду.
А якщо це було доведення до самогубства?
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не правильно - а доведение на покушение на самоубийство !!!
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Самокалічення - це коли стріляють в органи або частини тіла, не маючи на меті заподіяння собі смерті. Якщо постріл в голову, серце і т.п., то самокалічення не буде. Це в теорії. А на практиці у нас судді рідко знають і уміють застосовувати закон.
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Стрілявся у сусідньому взводі хлопчик. У караулі. Із АКСа. У плече. Боженька зробив так, щоб куля не торкнулася жодної кісточки і пройшла через м'які тканини навиліт. Це типове самокалічення. Так його чомусь навіть не судили. Просто перевели в іншу частину. Двічі везунчик.
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"Полиция квалифицировала выстрел нацгвардейца себе в голову как покушение на самоубийство" - оце несподіванка. А я думав, що череп під м'ясом засвербів - от і вирішив радикально почухати...
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Э, братан, тут дело другого плана... Народ тупит на "покушение" считая что это прерогатива лишь убийств. Прочти мое слегка выше.
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странно он как-то срелялся, ладно бы осечка....небеса, они такие шалуны....
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У ментов тоже зебилы победили??? Покушение на самоубийство???

Статья 115. Умышленное убийство

1. Убийство, т.е. умышленное противоправное причинение смерти ДРУГОМУ человеку, -

наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
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то шо? якшо виживе, то йо' ше й посодють?
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Можно ему еще привесить доведение до самоубийства, и неоказание помощи.
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тупі олігархи, тупі депутати, тупа поліція - все це чудово показано в дуже правдивому драматичному фільмі Слуга Народу.
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Если бандюки и титушки ногами двери в судах открывают, то какое самострел? У моего знакомого сын в ментовке "самозастрелился", так отцу запретили лишнее слово сказать , напомнив о втором живом сыне....
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Буду честен. Мне, в этом плане, нравится поведение товарища Сталина. Когда сынок Яша пытался застрелиться, подставляя, таким образом- папу, то товарищ Сталин, проведав неудачника-стрелка, в больничке, просто положил перед его охеревшим фэйсом, тот самый "Браунинг", со словами: "Тут ещё семь патронов"(с) И- ушёл. Он понимал, что если, при выстреле в висок, пуля не нашла мозга... то... Ну, вы поняли, в общем.
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