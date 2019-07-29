 СБУ разоблачила схему финансирования террористов "ЛНР" через "предприятие-двойник": организаторам объявили о подозрении

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сотрудники СБУ выяснили, что на временно оккупированной территории Луганской области участники незаконных вооруженных формирований зарегистрировали "предприятие-двойник" на базе целостного имущественного комплекса завода железнодорожного машиностроения. Изготовленную промышленную продукцию злоумышленники незаконно вывозили в РФ через временно неконтролируемый участок государственной границы.

Из полученных доходов представители фирмы-двойника платили налоги в бюджет так называемой "ЛНР".

В рамках открытого уголовного производства руководителям предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Также в отношении российских контрагентов захваченного террористами машиностроительного предприятия решением Совета национальной безопасности и обороны применены специальные санкции и ограничительные меры. Продолжаются следственные действия.

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