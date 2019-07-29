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Все про:СБУ (13667) терроризм (18079) финансирование (1348)

 СБУ разоблачила схему финансирования террористов "ЛНР" через "предприятие-двойник": организаторам объявили о подозрении

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм финансирования боевиков террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сотрудники СБУ выяснили, что на временно оккупированной территории Луганской области участники незаконных вооруженных формирований зарегистрировали "предприятие-двойник" на базе целостного имущественного комплекса завода железнодорожного машиностроения. Изготовленную промышленную продукцию злоумышленники незаконно вывозили в РФ через временно неконтролируемый участок государственной границы.

Из полученных доходов представители фирмы-двойника платили налоги в бюджет так называемой "ЛНР".

В рамках открытого уголовного производства руководителям предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Также в отношении российских контрагентов захваченного террористами машиностроительного предприятия решением Совета национальной безопасности и обороны применены специальные санкции и ограничительные меры. Продолжаются следственные действия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140179
 
 
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А шож Грицак раньше молчал ? Шо , тоже в доле был с Педром ? А - ааа
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а мона потім ризультат разоблачєнія опубліковать? ну там кого на скіко посадили чи расстрилялі?
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а то окажиця, шо ніхто нє наказан - так, на публіку хенєралу одєлі наручнікі, а потім восстановили в должності та ше й компєнсацію за прогули...
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