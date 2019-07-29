 Переговоры с МВФ начнутся не раньше середины сентября, - Герус

Об этом сообщил в интервью "РБК-Украина" представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, передает Цензор.НЕТ.
"Не раньше середины сентября. В группу переговорщиков войдет руководство нового правительства и представители Офиса президента", - сказал Герус.
Напомним, представитель Международного валютного фонда Джерри Райс сообщил, что миссия готова вернуться в Украину "как только новое правительство сможет уточнить свои политические намерения".
В феврале сообщалось, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) создало и открыло Единый госреестр лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения
В Украине закрыли открытый реестр коррупционеров. Теперь почти 24 тыс. коррупционеров вполне могут вернуться на госслужбу, информирует enovosty.com/news.
Об этом сообщают в Opendatabot - сервисе мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов.
Начиная с 14 августа 2018 года, списки коррупционеров публиковали на портале открытых данных каждые 7-10 дней. Последний раз данные обновлялись 25 июня 2019 года.
Человек, совершивший коррупционное правонарушение, как минимум в течение трех лет не имеет права занимать госдолжности. Если его статус будет невозможно проверить автоматически, есть риск, что эти люди смогут вернуться на государственную службу.
«Согласно постановлению Кабмина, Национальное агентство проводило проверку претендента на государственную должность в реестре коррупционеров. Если человек попал в реестр, то в течение трех лет его не должны были брать на работу в госорганы», - рассказал Тарас Бойко, исполнительный директор Центра политико-правовых исследований.
По состоянию на сегодня в Украине было зарегистрировано более 23 900 коррупционеров.
Национальное агентство по противодействию коррупции сейчас взялось создавать сайт с реестром коррупционеров, однако этот реестр не является открытым - эти данные невозможно обработать автоматически.
В Opendatabot сообщили, что будут работать над тем, чтобы реестр снова открыли.
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