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 Политика Украины
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Все про:МВФ (2704) переговоры (3666) Герус (41)

 Переговоры с МВФ начнутся не раньше середины сентября, - Герус

Переговоры украинских властей с Международным валютным фондом пройдут не раньше сентября.

Об этом сообщил в интервью "РБК-Украина" представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, передает Цензор.НЕТ.

"Не раньше середины сентября. В группу переговорщиков войдет руководство нового правительства и представители Офиса президента", - сказал Герус.

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Напомним, представитель Международного валютного фонда Джерри Райс сообщил, что миссия готова вернуться в Украину "как только новое правительство сможет уточнить свои политические намерения".

Источник: https://censor.net.ua/n3140178
 
 
 Топ комментарии
 
переговорщики уже проходят обучение

Переговоры с МВФ начнутся не раньше середины сентября, - Герус - Цензор.НЕТ 6219
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до сентября они все резервы сольют
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Большие борцуны с коррупцией у зелебобика

В феврале сообщалось, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) создало и открыло Единый госреестр лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения

В Украине закрыли открытый реестр коррупционеров. Теперь почти 24 тыс. коррупционеров вполне могут вернуться на госслужбу, информирует enovosty.com/news.
Об этом сообщают в Opendatabot - сервисе мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов.
Начиная с 14 августа 2018 года, списки коррупционеров публиковали на портале открытых данных каждые 7-10 дней. Последний раз данные обновлялись 25 июня 2019 года.
Человек, совершивший коррупционное правонарушение, как минимум в течение трех лет не имеет права занимать госдолжности. Если его статус будет невозможно проверить автоматически, есть риск, что эти люди смогут вернуться на государственную службу.
«Согласно постановлению Кабмина, Национальное агентство проводило проверку претендента на государственную должность в реестре коррупционеров. Если человек попал в реестр, то в течение трех лет его не должны были брать на работу в госорганы», - рассказал Тарас Бойко, исполнительный директор Центра политико-правовых исследований.
По состоянию на сегодня в Украине было зарегистрировано более 23 900 коррупционеров.
Национальное агентство по противодействию коррупции сейчас взялось создавать сайт с реестром коррупционеров, однако этот реестр не является открытым - эти данные невозможно обработать автоматически.
В Opendatabot сообщили, что будут работать над тем, чтобы реестр снова открыли.

Вы это , зеленожопые, сделали вместе! Ждите колбасу с неба и зарплаты в 4000 у.е.!
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переговорщики уже проходят обучение

Переговоры с МВФ начнутся не раньше середины сентября, - Герус - Цензор.НЕТ 6219
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стесняюсь уточнить КАКОГО ГОДА СЕНТЯБРЬ.... Переговоры с МВФ начнутся не раньше середины сентября, - Герус - Цензор.НЕТ 3641
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Аа! Я ж говорил и говорю: ничего не изменилось и не изменится! Точка невозврата- пройдена. Давно! Вот, эта тётя- подтверждает:
Переговоры с МВФ начнутся не раньше середины сентября, - Герус - Цензор.НЕТ 6141
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Говорят, она уже не при делах, но сути это не меняет. Опять ждем с протянутой рукой.
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Верно. Но, она сказала то, что очевидно. Даже неграм, в Республике Гана, которая, выгнав этих тварей- растёт. Приятно глазу, было бы... но, негры растут, а не мы. А я- не люблю негров. Это- генетически, не путать, с расизмом. Я просто не люблю негров.
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Я даже белых не всех люблю. Такие иногда твари попадаются...
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ой пордождите анеклота рельности приезжает МВФ а у насв Украине ну надо же никогда не было и вот опять "очередные внеочередные" выборы Прзедента и далее по списку... Переговоры с МВФ начнутся не раньше середины сентября, - Герус - Цензор.НЕТ 8616
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Переговоры с МВФ начнутся не раньше середины сентября, - Герус - Цензор.НЕТ 6412"наворованного барыгой" хватит "пианисту" до ноября,а дальше...как говорил хозяин клоуна:"дефолт-это хорошо" Переговоры с МВФ начнутся не раньше середины сентября, - Герус - Цензор.НЕТ 6412
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Так борги по кредитах треба віддавати ось уже в серпні! Коротше, треба купувати бакси, я зрозумів.
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А може вообще их послать? Хуже уж не будет
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У організаторів мізків не більше ніж у депутатів. Така анологія їм не підійшла
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