 Переговоры с МВФ начнутся не раньше середины сентября, - Герус

Об этом сообщил в интервью "РБК-Украина" представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, передает Цензор.НЕТ.

"Не раньше середины сентября. В группу переговорщиков войдет руководство нового правительства и представители Офиса президента", - сказал Герус.

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Напомним, представитель Международного валютного фонда Джерри Райс сообщил, что миссия готова вернуться в Украину "как только новое правительство сможет уточнить свои политические намерения".