EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Общество
  3921  135
Все про:СМИ (3199) русский язык (382) Тимошенко_Кирилл (4)

 В Украине создадут всемирный русскоязычный канал для "борьбы за умы", - замглавы ОП Тимошенко

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе будет создан всемирный русскоязычный канал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ.

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", - сообщил Кирилл Тимошенко.

По его словам, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это все-таки был государственный канал.

"Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", - указал Тимошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В новом Кабмине может появиться объединенное министерство по гуманитарной политике, - замглавы ОП Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3140177
 
   
 Топ комментарии
 
А зробити за державний кошт україномовний канал для українців всього світу? За кордоном українцями вважають лише тих, хто розмовляє українською. Всіх рускоязичних сприймають як рускіх. І ті хохли цим пишаються.
 показать весь комментарий
 
понеслась звезда по кочкам... "русскоязычный".. для "умов"... сцк
 показать весь комментарий
 
Сватов будут крутить...лохов кормить...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
NNN Вони не докінця розуміють.що тут відбувається.Потрібно кожень день трубити про це.А для цього потрібен канал.Москалів.ми таким канал не переможемо.А тільки собі нашкодимо.
 показать весь комментарий
 
 
Іще один аргумент "за" - це завивання ******** парашоботів.
 показать весь комментарий
 
идея правильная..давно пора нарушить кацапскую монополию на подачу информации для определённых категорий людей..
 показать весь комментарий
 
 
Русскоязычный???? Ну хоть Шефирам будет чем заняться.
 показать весь комментарий
 
 
а потом дырывцы скажут, вот видите, даже мировой канал на сруцьком, дайош сруцький главным изыком
 показать весь комментарий
 
 
До тысяча пятьcот какого-то года во Франции существовало много официальных языков. После чего объявили государственным один язык - французский. Вначале жителям было нелегко, но с годами все овладели языком. Так бы и в Украине сделать. Нафик рю канал объявлять *самым классным в мире*, *лучшим контентом*, * бороться за умы рю-говорящих*. Что за фигня!
Украинцы! Протестуйте! И так 2/3 украинцев не говорят в жизни на родном. Так хоть наши дети будут разговаривать мовою!
 показать весь комментарий
 
 
судячи з вашого прапорця - ваші діти будуть розмовляти італійською !
 показать весь комментарий
 
 
Привет, NNN. Мои французские внуки говорят на французском. А украинские ходят в украинскую школу. Но мне бы хотелось, чтоб в Украине все свободно общались на украинском. Е мова - е нацiя.
 показать весь комментарий
 
 
ты наверное удивишься, но у нас все свободно общаются на украинском, кроме тебя наверное.
 показать весь комментарий
 
Ну в этом что-то есть. Весь постсовок в разной степени если не русскоязычный, то понимает кроме родного только русский. Замыкаться на мове себе дороже.
 показать весь комментарий
 
 
У вас дурь очень высокого качества... Ну просто пи*дец. Открывайте "точку", не проиграете. У вас в V.I.P. бабки-дедки совковые будут: под субсидии им толканёте эту хрень. Орать будут...
 показать весь комментарий
 
 
Снять новую версию сватов где будут говорить что Крым это Украина, а Путин) (уйло и крутить на этом канале с утра до вечера 😊😊
 показать весь комментарий
 
 
Лучше не надо...Лучше межпланетный шахматный турнир.
 показать весь комментарий
 
 
Да пора! Шучу! Партия Слуга Народа- Ум и честь нашей эпохи! Блин, где то это я уже видел!
 показать весь комментарий
 
 
сложно будет бороться за то чего нет )))
 показать весь комментарий
 
 
Шизофренія - це лізти у Росію з російськомовним каналом боротися там за уми росіян і думати, що кацапи його не заблокують....Лоботомія - це коли права половина мозку - за посилення позицій української мови, а ліва - за російськомовний канал, що бореться за уми українців...

В Україні створять всесвітній російськомовний канал для "боротьби за уми", - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1098

 показать весь комментарий
 
 
"...почему держава не ищет и не сажает героев Майдана, убивших 17 сотрудников МВД"

Наверное по той же причине, что не нашли сотрудников МВД убивших больше сотни безоружных майдановцев.
 показать весь комментарий
 
 
я общаюсь со всеми, такие же порохоботовские долбоебы.
 показать весь комментарий
 
Я зрозумів, для тебе порохоботи так само неукраїнці як і москалі, ню ню.
 показать весь комментарий
 
Ну Зеленський же мабуть розуміє, що в Україні професійних пропагандистів нема. Хіба сміхопанораму й Квартал 95 крутити для агітації. Можна ще спробувати гейпаради транслювати - може з'являться прихильники такого каналу.
 показать весь комментарий
 
 
политическая сатира самый лучший пропагандист. Твой Порошенко не даст соврать.
 показать весь комментарий
 
ти вже Порошенка ревнуєш? Поглянь краще на Зеленського - молодий і сексуальний.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский занят, от него тот жирный боров не отходит ни на шаг, там всё уже забронировано)))
 показать весь комментарий
 
 
Надо бороться за умы украинцев, а не русскоязычных, хотя если федя добронравов будет ведущим, то кацапы-русскоязычные будут в восторге..
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх