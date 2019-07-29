 В Украине создадут всемирный русскоязычный канал для "борьбы за умы", - замглавы ОП Тимошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ.
"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", - сообщил Кирилл Тимошенко.
По его словам, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это все-таки был государственный канал.
"Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", - указал Тимошенко.
Украинцы! Протестуйте! И так 2/3 украинцев не говорят в жизни на родном. Так хоть наши дети будут разговаривать мовою!
Наверное по той же причине, что не нашли сотрудников МВД убивших больше сотни безоружных майдановцев.