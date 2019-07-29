 За период оккупации в Крыму вынесено не менее 522 незаконных решений об аресте граждан Украины, - правозащитники

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странцие в сети Facebook сообщает Крымская правозащитная группа.

"Наибольшее количество решений вынесено в Киевском районном суде Симферополя - 224 и Верховном суде Крыма - 138. Наибольшее количество решений о содержании под стражей вынесли судьи: Виктор Можелянский - 41, Михаил Белоусов - 36, Денис Диденко - 25, Олег Лебедь - 20, Андрей Долгополов - 19", - говорится в сообщении.

По состоянию на 29 июля лишены свободы 93 человека, которые подвергались политически мотивированному или религиозному преследованию на территории оккупированного Крыма.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На жителя оккупированного Судака завели уголовное дело за уклонение от службы в российской армии