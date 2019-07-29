 В США возникла настороженность в оценках действий новой власти Украины, - Чалый

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал в интервью "Укринформу" посол Украины в США Валерий Чалый, который в ближайшее время завершит свою миссию в Вашингтоне.
"Здесь (в США. - Ред.) существует такое видение, что результаты выборов в Украине, победа нового президента Владимира Зеленского с подавляющей поддержкой украинцев дали новое окно возможностей для быстрого продвижения совместных инициатив. После того, как правящая партия получила большой мандат доверия, появились надежды, что можно достичь быстрых результатов с учетом монопольного по сути контроля президента над парламентом и правительством", - отметил посол в ответ на вопрос, как в США оценивают политические изменения в Украине.
Однако, по его словам, в Вашингтоне начали обращать большее внимание не столько на форму, сколько на подходы новой украинской власти. "Если к форме есть большой интерес в США, то к некоторым конкретным шагам появилось неоднозначное отношение и определенная осторожность в оценках. Поэтому задача власти и дипломатии в США - снять эту настороженность", - подчеркнул дипломат.
По его словам, одним из моментов, вызвавших такую реакцию, было внесение законопроекта о новой люстрации.
"Здесь это фактически восприняли как люстрацию людей, которые были на Майдане, воевали в АТО, ветеранов, пришедших на государственные должности в трудные времена, а не только коррумпированных политиков и чиновников", - уточнил Чалый.
Он отметил, что в Соединенных Штатах "хорошо помнят авторитарный режим Януковича, и очень настороженно воспринимают безосновательные атаки на тех, кто остановил агрессию России и, по сути, сохранил целостность Украины в трудные времена".
Для того, чтобы снять такую настороженность, необходимы соответствующие действия и месседжи со стороны Президента Украины, Верховной Рады и правительства, отметил дипломат. "Надеюсь, этому будут способствовать дальнейшие интенсивные контакты на разных уровнях. Чем больше контактов и встреч, тем лучше объяснять ситуацию и формировать совместные действия", - подчеркнул посол.
и Ко никак не угомонятся Давайте уже до свидания
По коррупции ему нет равных...
Срочно нужен свой " Мюллер" , имхо
0-4-Александр Ивашин +
А це шо?
До речі, під час того візиту до США Чалий просив Трампа про зустріч з Порошенком - але не допросився. Це також є в неті.
Какая утрата.
Это все пишет нарид. Привыкайте.
Смиритесь и начните, наконец, работать, а не доить народ.
Причем давно - парасюку с Майдана, где он был провокатором - заводилой, а Семенченко - с Илловайска и потом Дебальцево, где в последнем случае но открыл врагу пути отхода наших ребят. Подонок, что еще сказать.
Это все пишет нарид. Привыкайте.
Янукович им был лучше за Порошенко - хавайте теперь зеленую соплю.
Что он еще будет петь по поводу люстрации?!
Это же Зеленский на святое покушается - на порошенко!а он же - герой Майдана! На тракторе там ездил!
Вон их сколько, болезных, в этой ветке отписалось.