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 Политика Украины
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Все про:люстрация (748) США (15160) Чалый (432)

 В США возникла настороженность в оценках действий новой власти Украины, - Чалый

В США возникла настороженность относительно новой власти Украины после озвучивания политических инициатив по люстрации всех, кто занимал высокие государственные должности за последние пять лет, в том числе активистов Майдана и ветеранов АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал в интервью "Укринформу" посол Украины в США Валерий Чалый, который в ближайшее время завершит свою миссию в Вашингтоне.

"Здесь (в США. - Ред.) существует такое видение, что результаты выборов в Украине, победа нового президента Владимира Зеленского с подавляющей поддержкой украинцев дали новое окно возможностей для быстрого продвижения совместных инициатив. После того, как правящая партия получила большой мандат доверия, появились надежды, что можно достичь быстрых результатов с учетом монопольного по сути контроля президента над парламентом и правительством", - отметил посол в ответ на вопрос, как в США оценивают политические изменения в Украине.

Однако, по его словам, в Вашингтоне начали обращать большее внимание не столько на форму, сколько на подходы новой украинской власти. "Если к форме есть большой интерес в США, то к некоторым конкретным шагам появилось неоднозначное отношение и определенная осторожность в оценках. Поэтому задача власти и дипломатии в США - снять эту настороженность", - подчеркнул дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оставляю должность с достойным результатом на важном внешнеполитическом направлении, - экс-посол в США Чалый

По его словам, одним из моментов, вызвавших такую реакцию, было внесение законопроекта о новой люстрации.

"Здесь это фактически восприняли как люстрацию людей, которые были на Майдане, воевали в АТО, ветеранов, пришедших на государственные должности в трудные времена, а не только коррумпированных политиков и чиновников", - уточнил Чалый.

Он отметил, что в Соединенных Штатах "хорошо помнят авторитарный режим Януковича, и очень настороженно воспринимают безосновательные атаки на тех, кто остановил агрессию России и, по сути, сохранил целостность Украины в трудные времена".

Для того, чтобы снять такую настороженность, необходимы соответствующие действия и месседжи со стороны Президента Украины, Верховной Рады и правительства, отметил дипломат. "Надеюсь, этому будут способствовать дальнейшие интенсивные контакты на разных уровнях. Чем больше контактов и встреч, тем лучше объяснять ситуацию и формировать совместные действия", - подчеркнул посол.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140172
 
   
 Топ комментарии
 
Даже на другом конце света начали понимать что к власти пришли сепары кремлёвские. И только 73% хохлов малороссов с умилением рыдают над очередной шутейкой Шапито 95, и бажественной серией ватных Сватов..
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оно и понятно.. где-то в Трускавце..
В США возникла настороженность в оценках действий новой власти Украины, - Чалый - Цензор.НЕТ 2925
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Лалала Лалалала 6478e8b9
и Ко никак не угомонятся Давайте уже до свидания


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Чалый, тебе пора отчаливать домой!
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скоро отчалит))) поэтому и верещит для "сайтиков"
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Судя по фото, порошенко на первом месте? В США возникла настороженность в оценках действий новой власти Украины, - Чалый - Цензор.НЕТ 658
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Судя по фото, порошенко на первом месте?

По коррупции ему нет равных...
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Когда уже СБУ распутает єтот змеиньій клубок ботов , " работающих" против Украиньі ?
Срочно нужен свой " Мюллер" , имхо
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Когда уже СБУ распутает єтот змеиньій клубок ботов , " работающих" против Украиньі ?

0-4-Александр Ивашин +


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Хм, я так и не понял. Это у США возникла настороженность или таки у Чалого, который завершает свою миссию в Вашингтоне?
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Це ти настільки тупе, що статтю не зміг прочитати?
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Чому ж прочитав. Але креатурі Порошенка, яка ще до того ж завершує свою каденцію віри немає. Вибачайте. Це мені нагадує атопуціннападьот.
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Тейлор тобі за настороженність нічого не скаже. Але може попросити сказати Чалого. Дійшло?
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В Тейлора мабуть язика немає. Зрозумів. Так написати міг би.
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Ні, ти не зрозумів, що язик у дипломата - це інструмент, яким потрібно нічогоконкретного не сказати; а натомість - дати зрозуміти (дати "сигнал").
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дело тут не во власти, а в 90% бесконечно тупого быдла ...
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73% малороссов могут построить только Малоросию.
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на самом деле не 73% а намного больше .. если даже по выборам судить, то кто те 10 млн. которые туда не пришли? это всякие алкаши, бомжи , наркоманы и всякие покуисты которые никогда не голосовали и просто паразитируют .. они ничем не лучше всяких зебильчиков ..
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и от куда вас конченого кацапского быдла тут столько понабералось ?
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А что еще мол заявить обиженный чинуша которого уволили.
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кококо ЗЕкловун не причём ..царь невинават, то всё бояре наговаривают, коокоокок В США возникла настороженность в оценках действий новой власти Украины, - Чалый - Цензор.НЕТ 4980
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Цей той самий Чалий, який топив за Клінтоншу?
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не той. Ти переплутав з Ситником і з Лещенком.
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мішура. Блогери будь-що напатякають. І навіть там нема прямої вказівки, що "Чалий за Хіларі". "Очевидним" це було для тих, хто користувався меседжами М.Іванович.

До речі, під час того візиту до США Чалий просив Трампа про зустріч з Порошенком - але не допросився. Це також є в неті.
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Влажные мысли списанного шоколадного гандона... Не более
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В том то и дело что у нас куча мусоров, прокуроров и судей вдруг оказались ветеранами АТО, оформив себе командировку куда нибудь в тыл ООС. И землю и все льготы они получают тут же беспрепятственно в отличии от настоящих военных! У МЧСников как я слышал тоже чуть ли не очередь на поездку в АТО. Так что в нашей стране участник АТО уже давно не показатель человеческих качеств.
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Первый и последний аргумент порохобота. В США возникла настороженность в оценках действий новой власти Украины, - Чалый - Цензор.НЕТ 1013
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Угрожает Зеленскому американской нагайкой. В США возникла настороженность в оценках действий новой власти Украины, - Чалый - Цензор.НЕТ 5532
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Петя сдох .. Его помножили на ноль.. Чему так радуются свидетели пыжжиты поновому? В США возникла настороженность в оценках действий новой власти Украины, - Чалый - Цензор.НЕТ 3951
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с каких это пор кукла на ниточках стала чем то рулить??
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Это наш Президент. А ваша свинья на ниточках -политический жмур.
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к сожалению, это и наш президент тоже. Марионетка олигарха - наш президент, дожились... спасибо медведчуку, фирташу, левочкину и бене.
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До речі, цей персонаж - У США виникла настороженість в оцінках дій нової влади України, - Чалий - Цензор.НЕТ 7623 Ларик Гор сьогодні цілком серйозно вимагав від адміна форуму - прибрати мій коментар через те, що я принижував "його ПрезЕдента", змінивши прізвище на Узеленського У США виникла настороженість в оцінках дій нової влади України, - Чалий - Цензор.НЕТ 9024
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...а самое большое спасибо - дебилам ларикам... У США виникла настороженість в оцінках дій нової влади України, - Чалий - Цензор.НЕТ 4015
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ну что вы, откуда сейчас порохоботам взяться? нам в содержании отказали из-за проигрыша ЕС на выборах.

Это все пишет нарид. Привыкайте.
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"В США возникла настороженность в оценках действий новой власти Украины, - Чалый" - Чалому 49 лет, переживает чтобы его не люстрировали. Настороженность то ерунда, главное чтобы не озабоченность.
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да у него-то жизнь уже удалась. ему посрать на то что его снимут - посол - должность не вечная. НАМ что с этим говнищем зеленым делать?
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Не скулите, порохоботы, - надоели до невозможности.
Смиритесь и начните, наконец, работать, а не доить народ.
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"людей, которые были на Майдане, воевали в АТО, ветеранов, пришедших на государственные должности в трудные времена" в утвореній пєдрою системі були одиниці, бо їх туди не брали саме через їх участь в Майдані і війні. Ті з них, хто був не липовий і совісний, більшістю позвільнялись або їх позвільняли. Одиниці з парламентарів, як Парасюк, Семенченко, самі не висували своїх кандидатур на виборах.
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Парасюку и Семенченко место было не во вру а на нарах.

Причем давно - парасюку с Майдана, где он был провокатором - заводилой, а Семенченко - с Илловайска и потом Дебальцево, где в последнем случае но открыл врагу пути отхода наших ребят. Подонок, что еще сказать.
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Соєві захвилювалися, підключили Чалого. Чисто дипломатичний вивих".... к некоторым шагам некоторых американських товарищей..."
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ну что вы, откуда сейчас порохоботам взяться? нам в содержании отказали из-за проигрыша ЕС на выборах.

Это все пишет нарид. Привыкайте.
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тот случай, когда в США лучше понимают происходящее в Украине, чем большинство нарида в самой Украине.

Янукович им был лучше за Порошенко - хавайте теперь зеленую соплю.
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Проклят твой преступник порошенко до 4 поколения.
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А Інокєнтій не платить податки терористам як коє хто.
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Очередная болтовня лузера-порохобота. У кого бачення існує? Конкретно?
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Туточки слуги наріда живуть і навчаються в Трускавці:
У США виникла настороженість в оцінках дій нової влади України, - Чалий - Цензор.НЕТ 8234
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Прахвессори що роблять помилки у тексті нічому не навчать.
У США виникла настороженість в оцінках дій нової влади України, - Чалий - Цензор.НЕТ 3889
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порося за 500000долларов. отдых себе любимому на Мальдивах устраивал или ты забыл?
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Дык за свои деньги устраивал, в отличии от зепрездобольной закоМАНДЫ, которые обучаются за народные. А тебя, кацап 123, до сих пор жаба давит, что ты не можешь позволить себе отдохнуть не то что за 500 килобаков, но и за 5 к. У США виникла настороженість в оцінках дій нової влади України, - Чалий - Цензор.НЕТ 2461
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больше настораживает этот диверсант чалый из банды свынохряка
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Чалый это тот, который раздал взятки для всего одного фото Трампа с Порошенко? Во это действительно настороженность.
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Чалый - человек порошенко.
Что он еще будет петь по поводу люстрации?!
Это же Зеленский на святое покушается - на порошенко!а он же - герой Майдана! На тракторе там ездил!
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Пока Зеленский все на 99% делает правильно, воют те у кого место у кормушки зашаталось.
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Изгнанный Чалый пытается обратить на себя внимание. Это же надо! Всё было спокойно в США. И вдруг, внезапно, все забеспокоились, насторожились. А все из-за чего? Да из-за Чалого же! Может оставить его на прежнем месте? И нам хорошо, и Штаты расслабятся.
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посмотрите в ютубе; шаман воин идёт на москву
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Чалый отчаливает от берегов Америки в родной Урюпинск. И по этому поводу решил подгадить Зеленскому. Но это было в последний раз...
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Трамп: «Шо-то я, твою мать, насторожен действиями, твою мать, Зеленского. Он же ж, твою мать, Чалого турнул. А на фоне, твою мать, того Лысого Жбана я - Бред Пит, твою мать».
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Чалый, давай отчаливай в Украину, пора отчет писать о проделанной работе, а не сочинять небылицы...гос депу насрать на Петю и его подельников...а люстрация важна как предохранитель чтоб избавить Украину от всякой мерзости!
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Ця люстрація - маячня сивої кобили. Ніхто її робити не буде. Хтось з оточення Вовіка брякнув не подумавши, а Чалий - рад старатись, шкодить перед відставкою.
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Вот пердаки рванули у 73 процентных зебилоботов! Подгорает нехило!!!
Вон их сколько, болезных, в этой ветке отписалось.
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