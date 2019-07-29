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 Политика Украины, Экономика
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Все про:импорт (433) молоко (113) сыр (233) Деркач Александр (1)

 Украинские производители молока не выдерживают конкуренции с европейскими, мы рискуем потерять животноводство, - совладелец "Молочного альянса" Деркач

В Украине растет импорт сыров из стран ЕС, вытесняя продукцию украинских предприятий. Причина такой ситуации - высокая стоимость отечественного молочного сырья.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил совладелец компании "Молочный альянс" Александ Деркач, информирует Цензор.НЕТ.

"На полке магазина уже не украинские производители конкурируют между собой, а голландские с польскими. В первом полугодии в Украине произведено 25 тыс. тонн сыров, а импорта завезено 5.8. В прошлом году он (импорт. - Ред.) вырос на 37 процентов за год, в этом уже на 55", - пишет бизнесмен .

По словам Деркача, стоимость молочного сырья в Украине с начала года выросла на 11% и уже превышает аналогичную в Европе.

"Наш рынок открыт всем ветрам. Его никто и не думает защищать. Скажите, как можно конкурировать по цене с польским и голландским фермером. Если он сидит на государственных субсидиях. Это 20 процентов бюджета ЕС. Более 30 млрд. евро. Фактически всё молоко, которое в Европе поступает на переработку, в том или ином виде, дотируется государством", - говорится в сообщении.

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Совладелец "Молочного альянса" отмечает, что в таких условиях украинские производители молока не выдержат конкуренции и будут сокращать поголовье коров. Что приведет к росту цен на молочную продукцию.

"Если государство не обратит внимания на эту проблему, то мы рискуем потерять животноводство в стране", - заявляет Деркач.

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Украинские производители молока не выдерживают конкуренции с европейскими, мы рискуем потерять животноводство, - совладелец Молочного альянса Деркач 01

Источник: https://censor.net.ua/n3140171
 
 
 Топ комментарии
 
больше цены надо поднимать на свою продукцию, тогда вы вообще будете вне конкуренции
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Кто о чем, а вшивые петики - о бане (Зеле).
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Так в той же Польше в супермаркете 2,52 PZ что на наши гривны ориентировочно 17-18 грн. В наших супермаркетах молоко от 23 грн в среднем. Что они еще хотят? Тут не дотации нужны которые пилить удобно по принципу одному все - другим ничего. Тут нужно всю налоговую политику вцелом пересматривать. Другое ничего не поможет.
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Я так понимаю, что дядя хочет запретить импорт и втюхивать народу втридорога свои пластмассовые сыры. И еще взять дотацию, не платить своим работникам зарплату, экономить на качестве, не платить налог, и при этом стать миллиардером, как какой-нибудь Косюк.
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да, как в россии. Я так полагаю мы становимся малоросией, надо перенимать опыт старшего брата.
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вже давно успішно переймають - хто ще не помітив ?
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Это вряд ли! В рашке запрещен импорт молочных продуктов из ЕС, поэтому они и давят нелегальные сыры тракторами.
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Жадные твари, закупают в селах молоко за копейки, бадяжат как только могут и отправляют в магазины с накруткой раз в 7 от закупаемого.
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Добре , що люди потроху починають вже все розуміти - всі ці Деркачі-Косюки просто звикли до надприбутків у своїй монопольній системі , а коли починається реальна конкуренція - вони починають верещати ! Украинские производители молока не выдерживают конкуренцию с европейскими, мы рискуем потерять животноводство, - совладелец "Молочного альянса" Деркач - Цензор.НЕТ 4789
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нас потребителей спасет партия, профсоюз "Потребитель"
нас100% - монополисты, монополистики и их шестерки с "бубновым интересом"
нас должно заботить "цена-качество" товара, политуслуг и тд.
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Замечательно евроинтегрировались! так держать!
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а что вам, балбесам, мешает делать сыр лучше и доступнее европейского??? Сделайте его лушче, вкуснее... доступнее и будет рынок ваш...
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Открою Вам тайну: чтобы сделать сыр лучше, надо соотношение вода/молоко увеличить в сторону молока, но тогда Вы потеряете количество сыра и прибыль. А прибыль - это авто последней модели сегодня, а не завтра. Дальше продолжать или сами додумаете?
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Надеюсь, что диагноз Вы поставили не мне.
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диагноз системе, которая отлажена "выдавать" дерьмо по цене кавьяра
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Пошли плоды от Ассоциации с ЕС.
Рынок РФ закрыт, в ЕС всё сельское хозяйство датируется сотнями миллиардов евро, как из фондов ЕС так и местным правительством. И таким не хитрым способом, себестоимость в разы меньше чем в Украине, а захваченный 40 миллионный рынок Украины, приносит огромные прибыли ЕС.
На продукцию ЕС в Украину нету никаких квот, а вот наоборот есть. Вас нае....ли как лохов последних.
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У нас 80-90% харчових продуктів у магазинах вітчизняного виробництва. Хоча да, з Риги явно видніше))))))
І так, для довідки: року з 2016 Україна стала експортером пшениці №1 в країни Європи. І експортером курятини №1, і експортером соняшникової олії №1, а ще меду, горіхів, різних ягід...
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то ли дело винторогие со своими "братскими " торговыми войнами, пусть свой омский сыр с волосней жрут.
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Это проблемы производителей молока. Это рынок, значит будем пить польское, а Деркач пусть идёт коз пасет.
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так скаржаться як раз не виробники , а переорбники молока - тобто ті , хто заробляє найбільше !
А проблєми це дійсно виробників молока - які не бажають об'єднуватись в молочні кооперативи , а головне - не здатні вимагати підвищення закупівельних цін на свою продукцію !
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А кто местным доктор? Я предполагаю, что в цену закладывается коррупционная составляющая, но она все равно не настолько велика, чтоб ломить такие цены. Все производители гонятся за сверхприбылями. Спекулянты - одним словом, а не производители. Некоторые категории продуктов в Западной Европе реально дешевле наших, и лучше по качеству. Это касается сыров в первую очередь. Наши в большинстве своем вообще не сыры.
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нашо мені шкодувати цього національного виробника який за кордон продає дешевше ніж своїм українцям.. так вам ****** і треба.. повиздихайте
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Производители молока (фермеры) много зарабатывают?
А сколько зарабатывают перевозчики молока? Признайтесь, что затраты на содержание коров несоизмеримо больше, чем затраты на перевозку молока, а получают монополисты-перевозчики больше, чем производители молока. За что?
Расскажите, какова доля высоких зарплат холдинга в цене сыра, а не про 1 гривну за 1 литр.
"Наш рынок открыт всем ветрам. Его никто и не думает защищать". А холдинги для чего создаются? Открою Вам тайну: для удержания (холд - по англ.- держать) выгодных условий всем участникам в цепочке производства молока. Не будет государство дотировать вашу деятельность, не ждите, а снижайте аппетиты. Для начала у перевозчиков.
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+ ритэйлоры-продаваны, рантье-м2

хотять ламборджини, прямо сийчас
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так а по чем молоко они покупают у селян?

я например в маркете покупаю молоко 22-25 грн /0,9 -1,0 л.
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А продают за 25 разболтанное ,что даже котяра не хочет его пить.
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Далеко не скрізь,в наших краях - 4-4,5 гривень за літр при жирності 3,4.
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Кто попробовал хоть раз голландскую Гауду, или французские сыры, украинские покупать не будет. Цена украинских, более менее, съедобных сыров - по цене голландских экземпляров. Я уже не говорю о польских, которые дешевле при лучшем качестве.
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А давайте и мы, выделим 30 млрд.евро. на дотации молочникам.
Заводы закупают молоко, дешевле негазованой воды.
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Портнов и Разумков с Богданчиком начали бурную деятельность по уничтожению экономики Украины.
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і не мрій , кацапчег ...не дочекаєшся ! Українські виробники молока не витримують конкуренції з європейськими, ми ризикуємо втратити тваринництво, - співвласник "Молочного альянсу" Деркач - Цензор.НЕТ 4628
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У нас цены дороже как в Польше у населения за копейки скупаете молоко никак не нажретесь суки
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Украинские производители молока не выдерживают конкуренцию с европейскими, мы рискуем потерять животноводство, - совладелец "Молочного альянса" Деркач


ну не выдерживают-
земля-бесплатно, трава для коровий-бесплатно,
зарплата - почти бесплатно...

полубесплатно все, по сравнению с итал зарплатой выше в 10 раз=2000евро в месяц.

и усеравно не выдерживают..

енто еще не учитывая, что молока там нету, а вместо молока так - одна пальма африканская...

ахахаха

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конечно если покупать молоко у населения по 4,5 гр за литр и продавать его в 4ри раза дороже, то кто его будет сдавать?
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Я все, звичайно, розумію, але якщо так невигідно займатись тваринництвом, займайтесь чимось іншим, страусів вирощуйте. Чому я маю споживати дорогу продукцію, щоб вас, Косюків годувати? Якщо ЄС дотує своїх виробників, а я споживаю їх дешеву продукцію, то це означає, що ЄС і мене дотує. Я не проти.
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Вам же сказали, что из этих помоев сыр нельзя делать!
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Давайте не будем корчить из себя дурачков-путриотов и чесно признаем , шо украинское молоко - ГАВНО , которое продают по цене золота .
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так це і так зрозуміло ...питання ЧОМУ так сталося ?
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Потому , шо алчная **** Порошенко , крышевал этих уродов Деркачей - Косюков . Нехай Баканов их на органы всех разбирает . И чем быстрее это будет , тем быстрее у нас появится нормальное молоко по приемлемой цене .
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Цены у нас просто сумасшедшие и неадекватные!
Ну, а что, всякие там косюки с деркачами смотрят, что тот же ахметов или другие собственники энергоресурсов подняли цены до заоблачных высот, народ без субсидий их вообще не тянет.
Смотрят, а после поднятия этих цен на коммунальные народ все еще живой!
Вот, думают, надо и сельхозпроиводителям придумать что-то для супер обогащения и поднять цены, сделать такой себе роттердамчик с плюсом.
А почему нет, если народ все это терпит?
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Ахметов поднял??? Договорился с Порошенко и слил ему акции ДТЕКа...а тот уже постарался, что бы тарифы увеличить в разы
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а что только молоко у нас дороже чем в ес а помидор огурец крупы что дешовыеи кортоха мы только семку сеем и рапс кукурузу Украина может пол европы кормить а с нашими фермерами и себя не можем прокормить!
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Ну да литр молока 25 грн. От же жадные европейцы продающие его дешевле при зп от 600 евро у дворника
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Це стосується не лише молока - це стосується всього !
Цьогоріч , в Україні , буде не врожай картоплі - але дефіциту не буде - Польща і Туреччина нам завезуть її скільки завгодно !
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при тому , що з віддалених областей , сюди завозять молочку дешевшу , а ніж виробляє місцева "Добряна" ...
це - як приклад локальної жадібності , в окремому регіоні ...
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В наших супермаркетах власники часто роблять акціі-знижки ціни відсотків на 30. Отже, для них знижка ціни на 30% ніяк не позначається на їхніх прибутках. Я б прийняв закон, згідно якого виробник товару повинен одержувати не менше 70 відсотків від ціни на прилавку. Це б знизило апетити перевізників і продавців, бо їх сумарна доля (їхній "напосильный" труд) у тому, що товар лежить на полиці магазину, явно менше 30% у ланцюгу.
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Ответ давно уже есть. Делайте качественно, по хорошей цене и тогда пусть у них голова болит что украинские производители их вытесняют.
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Любопытный факт. В 1980-м году в Украине было 27 миллионов коров.) А сейчас только 2 миллиона. Я без понятия, хорошо это или плохо.
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думаю для коров это хорошо - Украина, не лучшее место для коров...
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корд приставленный к магазину легко заставит покупателей просто так вывернуть карманы,
не надо и с молоком заморачиваться, правда, соевые ?
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как то побарабану я сыр если и покупал даже не помню то лет сто назад зачем оно надо все равно как деньги на ветер это же маразм..
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"высокая стоимость отечественного молочного сырья"... Что за ******? Скупая за копейки молоко, они ещё ноют, чтобы закрыли рынок для иностранных производителей, так как трудно в таких условиях продавать свою бодягу.
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Да, да!
Без дотацый из бюджета никакой бизнес в Укравине не возможен!
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Ну а вы как хотели - обанкротят своих фермеров и давай Украинский импорт гнать? За дружбу надо платить, это как крышевание бандитами бизнеса - отдай свою долю и получишь защиту.
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"Что приведет к росту цен на молочную продукцию"______________деркач! не мучай ни себя ни коров - лучше если вы вообще на*уй разоритесь и освободите место для дешевой и качественной молочки польского или европейского фермера - молоко, это не твое, займись чем то другим!
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