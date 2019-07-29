 Украинские производители молока не выдерживают конкуренции с европейскими, мы рискуем потерять животноводство, - совладелец "Молочного альянса" Деркач

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил совладелец компании "Молочный альянс" Александ Деркач, информирует Цензор.НЕТ.

"На полке магазина уже не украинские производители конкурируют между собой, а голландские с польскими. В первом полугодии в Украине произведено 25 тыс. тонн сыров, а импорта завезено 5.8. В прошлом году он (импорт. - Ред.) вырос на 37 процентов за год, в этом уже на 55", - пишет бизнесмен .

По словам Деркача, стоимость молочного сырья в Украине с начала года выросла на 11% и уже превышает аналогичную в Европе.

"Наш рынок открыт всем ветрам. Его никто и не думает защищать. Скажите, как можно конкурировать по цене с польским и голландским фермером. Если он сидит на государственных субсидиях. Это 20 процентов бюджета ЕС. Более 30 млрд. евро. Фактически всё молоко, которое в Европе поступает на переработку, в том или ином виде, дотируется государством", - говорится в сообщении.

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Совладелец "Молочного альянса" отмечает, что в таких условиях украинские производители молока не выдержат конкуренции и будут сокращать поголовье коров. Что приведет к росту цен на молочную продукцию.

"Если государство не обратит внимания на эту проблему, то мы рискуем потерять животноводство в стране", - заявляет Деркач.

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