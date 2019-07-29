 Украинские производители молока не выдерживают конкуренции с европейскими, которые получают государственные субсидии, мы рискуем потерять животноводство, - совладелец "Молочного альянса" Деркач

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил совладелец компании "Молочный альянс" Александ Деркач, информирует Цензор.НЕТ.
"На полке магазина уже не украинские производители конкурируют между собой, а голландские с польскими. В первом полугодии в Украине произведено 25 тыс. тонн сыров, а импорта завезено 5.8. В прошлом году он (импорт. - Ред.) вырос на 37 процентов за год, в этом уже на 55", - пишет бизнесмен .
По словам Деркача, стоимость молочного сырья в Украине с начала года выросла на 11% и уже превышает аналогичную в Европе.
"Наш рынок открыт всем ветрам. Его никто и не думает защищать. Скажите, как можно конкурировать по цене с польским и голландским фермером. Если он сидит на государственных субсидиях. Это 20 процентов бюджета ЕС. Более 30 млрд. евро. Фактически всё молоко, которое в Европе поступает на переработку, в том или ином виде, дотируется государством", - говорится в сообщении.
Совладелец "Молочного альянса" отмечает, что в таких условиях украинские производители молока не выдержат конкуренции и будут сокращать поголовье коров. Что приведет к росту цен на молочную продукцию.
"Если государство не обратит внимания на эту проблему, то мы рискуем потерять животноводство в стране", - заявляет Деркач.
нас100% - монополисты, монополистики и их шестерки с "бубновым интересом"
нас должно заботить "цена-качество" товара, политуслуг и тд.
Рынок РФ закрыт, в ЕС всё сельское хозяйство датируется сотнями миллиардов евро, как из фондов ЕС так и местным правительством. И таким не хитрым способом, себестоимость в разы меньше чем в Украине, а захваченный 40 миллионный рынок Украины, приносит огромные прибыли ЕС.
На продукцию ЕС в Украину нету никаких квот, а вот наоборот есть. Вас нае....ли как лохов последних.
І так, для довідки: року з 2016 Україна стала експортером пшениці №1 в країни Європи. І експортером курятини №1, і експортером соняшникової олії №1, а ще меду, горіхів, різних ягід...
За прошлый год у вас рекордный отрицательный дефицит в торговле 4.7 миллиарда долларов. И это при дешевой нефти и всех углеводородных.
https://biz.censor.net.ua/news/3139231/ukraina_importirovala_rekordnoe_za_10_let_kolichestvo_ogurtsov_i_tomatov
Украина третий экспортер еды в ЕС после США и Бразилии
А насчёт 🍅, здесь Херсон - король! 😁
А проблєми це дійсно виробників молока - які не бажають об'єднуватись в молочні кооперативи , а головне - не здатні вимагати підвищення закупівельних цін на свою продукцію !
А сколько зарабатывают перевозчики молока? Признайтесь, что затраты на содержание коров несоизмеримо больше, чем затраты на перевозку молока, а получают монополисты-перевозчики больше, чем производители молока. За что?
Расскажите, какова доля высоких зарплат холдинга в цене сыра, а не про 1 гривну за 1 литр.
"Наш рынок открыт всем ветрам. Его никто и не думает защищать". А холдинги для чего создаются? Открою Вам тайну: для удержания (холд - по англ.- держать) выгодных условий всем участникам в цепочке производства молока. Не будет государство дотировать вашу деятельность, не ждите, а снижайте аппетиты. Для начала у перевозчиков.
хотять ламборджини, прямо сийчас
я например в маркете покупаю молоко 22-25 грн /0,9 -1,0 л.
Заводы закупают молоко, дешевле негазованой воды.
ну не выдерживают-
земля-бесплатно, трава для коровий-бесплатно,
зарплата - почти бесплатно...
полубесплатно все, по сравнению с итал зарплатой выше в 10 раз=2000евро в месяц.
и усеравно не выдерживают..
енто еще не учитывая, что молока там нету, а вместо молока так - одна пальма африканская...
ахахаха
Ну, а что, всякие там косюки с деркачами смотрят, что тот же ахметов или другие собственники энергоресурсов подняли цены до заоблачных высот, народ без субсидий их вообще не тянет.
Смотрят, а после поднятия этих цен на коммунальные народ все еще живой!
Вот, думают, надо и сельхозпроиводителям придумать что-то для супер обогащения и поднять цены, сделать такой себе роттердамчик с плюсом.
А почему нет, если народ все это терпит?
Цьогоріч , в Україні , буде не врожай картоплі - але дефіциту не буде - Польща і Туреччина нам завезуть її скільки завгодно !
це - як приклад локальної жадібності , в окремому регіоні ...
не надо и с молоком заморачиваться, правда, соевые ?
Без дотацый из бюджета никакой бизнес в Укравине не возможен!
И еще, почему этот бизнесмен не говорит о снижении налогов для бизнеса, а акцентирует внимание на господачках, дотациях?))