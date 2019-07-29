EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Политика Украины
  899  21
Все про:Кабмин (11058) Министерство молодежи и спорта (64) Тимошенко_Кирилл (4)

 В новом Кабмине может появиться объединенное министерство по гуманитарной политике, - замглавы ОП Тимошенко

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко считает, что в сформированном после парламентских выборов новом украинском правительстве может быть создано одно министерство по гуманитарной политике на базе министерств культуры, молодёжи и спорта, и информационной политики.

Об этом он сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что должна быть не просто информационная стратегия - речь идет о большой гуманитарной сфере. Сейчас нарабатывается стратегия в отношении объединенного министерства, куда войдут министерства культуры, молодежи и спорта, информационной политики", - сказал Тимошенко.

Он отметил, что информационная политика "не может существовать сама по себе".

"Это больше гуманитарная сфера, откуда информполитика и может черпать значительную часть месседжей. Нельзя построить только верхний кубик. Гуманитарная политика – это отношение к людям, отношение людей к власти. Мы в этом видим задачу. А информационно уже нужно это доносить. Поэтому мы думаем, что необходимо объединить эти министерства", - пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В СМИ монополий допускать нельзя, - замглавы Офиса президента Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3140168
 
 
 Топ комментарии
 
коли ж вони, підзебільні, перестануть базікати; і коли зебіл оприлюднить свою програму діяльності та стратегічну мету своєї зеко/манди?
Бо один з них щось вякає; а інший - "я вам ничего не обещал"...
 показать весь комментарий
 
Земистспорткульт))) - большевики однако))
 показать весь комментарий
 
мамарандум зепутатов видели? нате. Договор с дьяволом имел меньше ограничений

У новому Кабміні може з'явитися об'єднане міністерство з гуманітарної політики, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7782
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
коли ж вони, підзебільні, перестануть базікати; і коли зебіл оприлюднить свою програму діяльності та стратегічну мету своєї зеко/манди?
Бо один з них щось вякає; а інший - "я вам ничего не обещал"...
 показать весь комментарий
 
 
Аа вона в нього є, та програма? Він тільки обіцянками годує, а лохторат зебілів досі на це ведеться...
 показать весь комментарий
 
Земистспорткульт))) - большевики однако))
 показать весь комментарий
 
 
Не дай Бог! Я даже свою должность- иначе как "чиф"- не называю. Ненавижу вот такие аббревиатуры.
 показать весь комментарий
 
 
Тимошенки как-то обильно пошли... косяками. И последние из них, почему-то всё больше мужики. Один- аферист понятный, на выборах Президента, в первом туре, второй пока- непонятен, но есть чуйка: они оба- одной тёте, однофамилице- в подметки не сгодятся. Такая вот у нас тётя, о которой можно болтать всё что угодно... но она таки- Уникум.
 показать весь комментарий
 
еще одно новое?! Кого на этот раз трудоустраивать будете
 показать весь комментарий
 
 
02.11.2014 Бендукидзе о реформах власти: У пациента оторвана голова, а родню волнует, что подумают соседи
Экс-министр экономики Грузии и советник президента Порошенко Каха Бендукидзе сравнил реформы в Украине с "пациентом, у которого отваливается голова" и выразил уверенность что власть в Украине не заинтересована всерьез в дерегуляции экономики и сокращении госаапарата.

17.12.2014 Украина самая коррумпированная страна Европы, - Абромавичус
Министерство экономики это - настоящий бюрократический "монстр" с 1300 сотрудниками, который стоит в корне реформировать или даже просто закрыть. Чрезмерная бюрократия в Украине порождает коррупцию и убивает предпринимательский дух. Украина является самой коррумпированной страной Европы.
 показать весь комментарий
 
Я, пять лет назад, сказал тоже самое, своему капитану-пакистанцу, редчайшей умнице, кстати и гражданину Канады. О искренне и продолжительно смеялся. А отсмеявшись, поведал мне, как в Пакистане, одно село, в котором проживала его родня, стерло с лица земли звено штурмовиков ВВС Пакистана. Просто заплатил человек, который немедленно стал Уважаемым человеком. А мой капитан после этого- немедленно эмигрировал.
 показать весь комментарий
 
У вас флажок интересный
и судя по тексту это не прокси. Да и знаки препинания говорят, что Вы о них знаете. Т.е. среднее образование до 1985 года.
Как там король Сергей Фануэльевич Котов-Дарти?
Приезжает ли в Гану?
 показать весь комментарий
 
Отвечаю честно: понятия не имею. Знаю только, что без доброй воли Президента Республики Гана, господина Нана Акуфо-Аддо, даже чувак, который мне нравится, ибо там есть что-то о котах- сюда не попадет. Это- гарантия.
 показать весь комментарий
 
А почему кабмин? Переименовать в Нью офис лиги смеха.
 показать весь комментарий
 
 
вообще "кабинет" это анахронизм и вообще - не кульно и не трендово.
предлагаю "опенспейс"
а министров переименовать в "ковокеров".
будет "опенспейс ковокеров Украинцы"
 показать весь комментарий
 
мамарандум зепутатов видели? нате. Договор с дьяволом имел меньше ограничений

У новому Кабміні може з'явитися об'єднане міністерство з гуманітарної політики, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7782
 показать весь комментарий
 
 
Я тебя ненавижу, ты знаешь. но... тут ты жестко прав. Этот Пункт 4 говорит обо всём. И даже- более.
 показать весь комментарий
 
бідні стецькі.. тепер справді будуть бідні У новому Кабміні може з'явитися об'єднане міністерство з гуманітарної політики, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1061
 показать весь комментарий
 
Пан Тимошенко (Кірілл У новому Кабміні може з'явитися об'єднане міністерство з гуманітарної політики, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4766 ), балабонив, балабонив - так нічого і не сказав. Про те, що в них щось там "сейчас нарабатывается" вже слухати остогидло. Хоч би для різноманіття пробалабонив - ким "нарабатывается" - ну хоч би одне прізвище....Є підозра, що аж цілу стратегію після аж тижневого навчання "нарабатывает" отой звіринець, що вони нахапали з вулиці....У новому Кабміні може з'явитися об'єднане міністерство з гуманітарної політики, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4766
 показать весь комментарий
 
Шановні редактори! Звільніть вашого перекладача з української на мокшанську. Там слово появиться пишеться без м'якого знаку...
 показать весь комментарий
 
Уже. Не просто уволили, а замочили. Ему было больно. Меня попросили сообщить тебе, что последние его слова были: Джерри... потом-была пауза... на и последний выдох: Ли-и-и-и-и... Доволен?
 показать весь комментарий
 
Не смішно, якщо ти вже робиш якусь роботу, то робити її слід добре.
 показать весь комментарий
 
 
Тут- не возразить. Однако... оставьте надежды, ладно?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх