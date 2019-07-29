 В новом Кабмине может появиться объединенное министерство по гуманитарной политике, - замглавы ОП Тимошенко

Об этом он сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Мы считаем, что должна быть не просто информационная стратегия - речь идет о большой гуманитарной сфере. Сейчас нарабатывается стратегия в отношении объединенного министерства, куда войдут министерства культуры, молодежи и спорта, информационной политики", - сказал Тимошенко.
Он отметил, что информационная политика "не может существовать сама по себе".
"Это больше гуманитарная сфера, откуда информполитика и может черпать значительную часть месседжей. Нельзя построить только верхний кубик. Гуманитарная политика – это отношение к людям, отношение людей к власти. Мы в этом видим задачу. А информационно уже нужно это доносить. Поэтому мы думаем, что необходимо объединить эти министерства", - пояснил он.
Бо один з них щось вякає; а інший - "я вам ничего не обещал"...
Экс-министр экономики Грузии и советник президента Порошенко Каха Бендукидзе сравнил реформы в Украине с "пациентом, у которого отваливается голова" и выразил уверенность что власть в Украине не заинтересована всерьез в дерегуляции экономики и сокращении госаапарата.
17.12.2014 Украина самая коррумпированная страна Европы, - Абромавичус
Министерство экономики это - настоящий бюрократический "монстр" с 1300 сотрудниками, который стоит в корне реформировать или даже просто закрыть. Чрезмерная бюрократия в Украине порождает коррупцию и убивает предпринимательский дух. Украина является самой коррумпированной страной Европы.
и судя по тексту это не прокси. Да и знаки препинания говорят, что Вы о них знаете. Т.е. среднее образование до 1985 года.
Как там король Сергей Фануэльевич Котов-Дарти?
Приезжает ли в Гану?
предлагаю "опенспейс"
а министров переименовать в "ковокеров".
будет "опенспейс ковокеров Украинцы"