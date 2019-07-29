 Политзаключенному Карпюку не отдают единственную за год посылку с продуктами, - адвокат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Громадскому" сообщил адвокат политзаключенного Алексей Барановский.

"Мой доверитель прислал письмо, в котором сообщил, что не получил продуктовую посылку весом 27 кг, которую я ему отправил две недели назад", - сказал он.

По словам адвоката, формальным поводом стал избыточный вес, однако это спорный вопрос.

"В прошлом году в Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений РФ был внесен ряд изменений, одно из которых касалось предельного веса посылок для заключенных. Лимит в 20 кг, который действовал ранее, отменили", - пояснил адвокат.

Барановский рассказал, что по согласованию с Карпюком, он подготовил 27-килограммовую посылку, состоявшую в основном из кофе, сигарет и черного шоколада, при этом, как отметил адвокат, его подзащитный согласовал вес отправления с чиновниками из руководства колонии.

"Однако согласно почтовому трекеру, "адресат отказался от получения", адресат в данном случае - это Тюрьма-2 - "Владимирский централ", где содержат Николая Карпюка. В письме мой подзащитный прямо не говорит, почему тюремное учреждение не приняло для него посылку, указывая лишь, что "кого-то грудная "жаба" душит сверх меры", - отметил адвокат.

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Он добавил, что ситуация еще больше огорчает, поскольку в соответствии с режимом отбывания наказания, Карпюку разрешена только одна посылка в год, и ту не хотят принимать. В связи с этим Барановский подал жалобу в Управление по отбытию наказаний во Владимирской области и прокуратуру, надзирающую за тюремными учреждениями.

По словам Алексея Барановского это не единственная жалоба на условия содержания, которую он слышал от Николая Карпюка.

"Он не любит жаловаться, и стоически переносит все тяготы лишения свободы, но некоторые вещи даже для такого спартанца как Карпюк уже слишком", - говорит адвокат, - "Уже месяц он опять не получает газеты по подписке, в том числе "Новую газету" . В этом я обратился в Совет по правам человека (СПЧ) при Президенте РФ - к Андрею Бабушкину. После его визита в Т-2 в прошлом году газеты длительное время выдавали исправно, и вот опять что-то сломалось".

По словам адвоката, Андрей Бабушкин уже позвонил по этому вопросу в региональное тюремное ведомство и есть надежда, что ситуация с прессой исправится.

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Кроме того, Николай Карпюк жалуется на репертуар радиоточки, которая играет в его тюремном корпусе.

"Он жалуется на радио "Дичь-FM", репертуар которого вызывает у него суицидальные мысли. Умножьте это все на невыдачу газет, отказ в получении посылки и поймете, что психологическое состояние моего подзащитного сейчас далеко не лучшее", - подытожил Алексей Барановский и добавил, что обратился с просьбой к начальнику тюрьмы изменить радиостанцию, которую вынуждены прослушивать в дневное время заключенные Т-2.

Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

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