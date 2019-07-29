 Польша инициирует создание в ООН должности спецпредставителя по вопросам Украины, - Чапутович

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на UATV.
"У нас есть определенная динамичность относительно политического процесса в Украине. Мы поддерживаем усилия президента Владимира Зеленского и его партии по реформированию государства и обеспечению мира", - заявил Чапутович.
Глава польского МИД добавил, что идея о создании в ООН должности специального представителя по Украине пока не была принята, но дискуссия об этом продолжается.
"Нормандский формат не принес удовлетворительных результатов относительно решения ситуации на Донбассе. Россия не выполняет Минские договоренности. Возможно, стоит задуматься над предложением президента Украины, чтобы расширить формат, например, пригласив туда США и Великобританию. Это может быть хорошим решением", - подытожил он.
В июне этого года в Сирии понесла потери российская частная военная компания (ЧВК), известная как «Щит», сообщает «Новая газета» со ссылкой на родственников погибших россиян и анонимные источники.
По информации издания, 15 июня бойцы с позывными «Шаман», «Кайрат» и «Танкист» выдвинулись на место подрыва автомобиля и подверглись минометному обстрелу. В Сирии они охраняли объекты российского АО «Стройтрансгаз», пишет газета.
Журналистам «Новой» удалось выяснить имена двоих из них и выйти на их родственников в России: один из убитых родился в Перми, другой родом из Хакасии. Оба с 2014 года воевали на стороне непризнанной Луганской народной республики, а затем работали на так называемую ЧВК Вагнера.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
01:41 - 22 ноября 2018
«Жизнь человека ничего не стоит»
Предательство, смерть и хаос: как российские наемники воюют в Сирии
Родственники одного из погибших рассказали, что его тело привезли из Сирии в цинковом гробу со справкой о смерти на арабском языке и ее переводом на русский с печатью «войсковой части полевая почта 23944». Этот адрес, согласно открытым источникам, связан с группировкой Вооруженных сил России в Сирии.
О ЧВК «Щит» СМИ впервые сообщили в 2018 году. Достоверно неизвестно, кто стоит за этой организацией, соотнести с ней какое-либо юридическое лицо журналистам также не удалось.
Родственники: "А где голова?"
Сопровождающий: "А она была, когда он туда поехал?"