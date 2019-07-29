 Комиссия по журналистской этике написала открытое письмо к Авакову из-за давления на президента Академии украинской прессы Иванова

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме, опубликованном на официальном сайте Комиссии 29 июля.

"Комиссия журналистской этики, чья деятельность поддерживается ведущими журналистскими и медийными общественными организациями Украины, выражает решительный протест против грубого давления органов следствия Национальной полиции на нашего авторитетного коллегу, президента Академии украинской прессы, профессора, доктора филологических наук Валерия Иванова!", - говорится в письме.

Отмечается, что уже третий месяц продолжается кампания против семьи профессора Иванова, в частности арестован доступ к банковским счетам, а в доме проведен обыск.

"Мы признаем право органов Национальной полиции реагировать на возможные правонарушения и проводить досудебные расследования. Но досудебное расследование в уголовном производстве… касается деятельности не Валерия Иванова, а рекламного бизнеса его взрослого сына - Дениса", - сказано в письме.

Комиссия по журналистской этике призывала руководство МВД и Нацполиции внимательно выяснить все указанные обстоятельства и защитить от необоснованных обвинений и давления на Иванова.

Напомним, 7 мая Иванов заявил, что сотрудники Нацполиции оказывают незаконное давление на него и его супругу из-за расследования группы журналистов с участием его сына Дениса Иванова о материальном состоянии и доходах лиц, которые подавали свои кандидатуры на конкурс в Госбюро расследований.

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