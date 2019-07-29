 Комиссия по журналистской этике написала открытое письмо к Авакову из-за давления на президента Академии украинской прессы Иванова

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме, опубликованном на официальном сайте Комиссии 29 июля.
"Комиссия журналистской этики, чья деятельность поддерживается ведущими журналистскими и медийными общественными организациями Украины, выражает решительный протест против грубого давления органов следствия Национальной полиции на нашего авторитетного коллегу, президента Академии украинской прессы, профессора, доктора филологических наук Валерия Иванова!", - говорится в письме.
Отмечается, что уже третий месяц продолжается кампания против семьи профессора Иванова, в частности арестован доступ к банковским счетам, а в доме проведен обыск.
"Мы признаем право органов Национальной полиции реагировать на возможные правонарушения и проводить досудебные расследования. Но досудебное расследование в уголовном производстве… касается деятельности не Валерия Иванова, а рекламного бизнеса его взрослого сына - Дениса", - сказано в письме.
Комиссия по журналистской этике призывала руководство МВД и Нацполиции внимательно выяснить все указанные обстоятельства и защитить от необоснованных обвинений и давления на Иванова.
Напомним, 7 мая Иванов заявил, что сотрудники Нацполиции оказывают незаконное давление на него и его супругу из-за расследования группы журналистов с участием его сына Дениса Иванова о материальном состоянии и доходах лиц, которые подавали свои кандидатуры на конкурс в Госбюро расследований.
29 Липня 2019 14:21 Депутат президентської партії "Слуга народу" також повідомив, що в Раді працюватиме в комітеті з питань соцполітики - профільному з питань зарплат і пенсій. Кандидат у депутати, чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк, думає, що заробітна плата народного депутата відповідає прожитковому мінімуму або мінімальній зарплаті в Україні. Про це він сказав в коментарі виданню "Лівий Берег". "Мені називали різні суми... Вона там як-то відповідає прожитковому мінімуму або мінімальній зарплаті, здається, буде десь в районі 30 тисяч гривень", - сказав Беленюк»
Так а до чого тут Валерій Іванов. Щось зовсім не зрозуміло. Відносно діяльності сина взагалі нічого не вказано.