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 Общество
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Все про:Аваков (2844) журналистика (2427) Комиссия (109) Нацполиция (9808) СМИ (3199)

 Комиссия по журналистской этике написала открытое письмо к Авакову из-за давления на президента Академии украинской прессы Иванова

Комиссия по журналистской этике написала открытое письмо к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и главе Национальной полиции Украины Сергею Князеву, где призывает не допустить необоснованного давления полиции на президента Академии украинской прессы, профессора Валерия Иванова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме, опубликованном на официальном сайте Комиссии 29 июля.

"Комиссия журналистской этики, чья деятельность поддерживается ведущими журналистскими и медийными общественными организациями Украины, выражает решительный протест против грубого давления органов следствия Национальной полиции на нашего авторитетного коллегу, президента Академии украинской прессы, профессора, доктора филологических наук Валерия Иванова!", - говорится в письме.

Отмечается, что уже третий месяц продолжается кампания против семьи профессора Иванова, в частности арестован доступ к банковским счетам, а в доме проведен обыск.

"Мы признаем право органов Национальной полиции реагировать на возможные правонарушения и проводить досудебные расследования. Но досудебное расследование в уголовном производстве… касается деятельности не Валерия Иванова, а рекламного бизнеса его взрослого сына - Дениса", - сказано в письме.

Комиссия по журналистской этике призывала руководство МВД и Нацполиции внимательно выяснить все указанные обстоятельства и защитить от необоснованных обвинений и давления на Иванова.

Напомним, 7 мая Иванов заявил, что сотрудники Нацполиции оказывают незаконное давление на него и его супругу из-за расследования группы журналистов с участием его сына Дениса Иванова о материальном состоянии и доходах лиц, которые подавали свои кандидатуры на конкурс в Госбюро расследований.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140161
 
 
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Не успел стать президентом, так сразу начал прессовать профессора. Шо, это не ЗЕ? Ой яка зрада.
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он занят, страну залили изопропиловым спиртом, 5л 200 грн, пока не выгнали надо отстежку собирать.
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а шо такое?"недорогеньки" на своей шкуре начали чувствовать последствия?
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«Депутат від "Слуги народу" переконаний, що в Україні мінімалка 30 тисяч гривень
Комиссия по журналистской этике написала открытое письмо к Авакову из-за давления на президента Академии украинской прессы Иванова - Цензор.НЕТ 337929 Липня 2019 Комиссия по журналистской этике написала открытое письмо к Авакову из-за давления на президента Академии украинской прессы Иванова - Цензор.НЕТ 337914:21 Депутат президентської партії "Слуга народу" також повідомив, що в Раді працюватиме в комітеті з питань соцполітики - профільному з питань зарплат і пенсій. Кандидат у депутати, чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк, думає, що заробітна плата народного депутата відповідає прожитковому мінімуму або мінімальній зарплаті в Україні. Про це він сказав в коментарі виданню "Лівий Берег". "Мені називали різні суми... Вона там як-то відповідає прожитковому мінімуму або мінімальній зарплаті, здається, буде десь в районі 30 тисяч гривень", - сказав Беленюк»
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диктатуру БєнєПінчука під прикриттям цього криворізького цуцика, що тягнуть нас знову в мокшанські болота, та ще й "головнокомандувача" під кайфом-ось, яке сачкує та тільки розважається весь цей час , коли майже кожного дня гинуть, або проливають кров, втрачають здоров'я наші воїни- оце ви обрали, лохторат!!!
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ЦЕНЗОР! "...открытое письмо Авакову..." -- если по-русски. Комісія з журналістської етики написала відкритого листа Авакову через тиск на президента Академії української преси Іванова - Цензор.НЕТ 9529
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"Мы признаем право органов Национальной полиции реагировать на возможные правонарушения и проводить досудебные расследования. Но досудебное расследование в уголовном производстве… касается деятельности не Валерия Иванова, а рекламного бизнеса его взрослого сына - Дениса", - сказано в письме.

Так а до чого тут Валерій Іванов. Щось зовсім не зрозуміло. Відносно діяльності сина взагалі нічого не вказано.
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