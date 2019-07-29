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 Политика Украины
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 В СМИ монополий допускать нельзя, - замглавы Офиса президента Тимошенко

В украинских средствах массовой информации нельзя допускать монополий, должны работать рыночные отношения, считает заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом он заявил в инетрвью для "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас готовим пакет законопроектов по демонополизации медиарынка. Наши ребята сейчас прорабатывают определенные шаги, которые нельзя будет использовать и в своих интересах, чтобы нас потом не обвиняли. В других сферах монополист, если его признают таковым, будет платить больше налогов, у него будет больше ограничений. В СМИ немного другая история, монополий нельзя допускать. Это должен быть рынок", - сказал Тимошенко, отвечая на вопрос о ситуации с приобретением одним собственником телеканалов "112 Украина", News One и ZIK.

Он указал, что данные законодательные инициативы будут предусматривать раскрытие всех бенефициаров СМИ "до последнего", чтобы телевизионные каналы показывали всё свое финансирование и официально платились налоги.

По мнению замглавы Офиса президента, если телеканалы убыточные, то им придется либо показывать убыток, либо "выходить в плюс".

"Правила игры простые, и это касается не только медиа. Всё должно быть "белое", - подчеркнул Тимошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140159
 
 
 Топ комментарии
 
Смотрите на всех телеканалах: Сказки бабушки Бени!
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Так он и сейчас не монополизирован!
Смотри любые каналы на выбор: порошенковские, ахметовские, пинчуковские, бенины, медведчуковские.
Полнейшая свобода выбора!
Украинских только нет.
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Ещё один фашистский подонок вылез из офиса чертей.
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Смотрите на всех телеканалах: Сказки бабушки Бени!
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СМИ вообще должны быть независимыми.
Нельзя допускать никакого давления на них.
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Ага. В идеале, в идеальном обществе. К коему Украина не относится.
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Вотжеж мастера заголовка. Тимошенко не президент
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Ещё один фашистский подонок вылез из офиса чертей.
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замглавы Офиса президента Тимошенко...
а зюзя знає, що Юля стала президентом?
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Тю блин вы так не пугайте, думал Юлька Тимошенко.))
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Да, но канал "прямый" на предмет фиктивного собственника надо бы проверить.
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При контролі над нацрадою з ТБ і РТ беня може приймати будь-який закон. Тому що нацрада і надалі працюватиме за принципом "для друзів - все; для ворогів - закон".
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Так он и сейчас не монополизирован!
Смотри любые каналы на выбор: порошенковские, ахметовские, пинчуковские, бенины, медведчуковские.
Полнейшая свобода выбора!
Украинских только нет.
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Го Скрипiна на ТВ , нехай прочухана дає кожен день . Всiм .
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Почему-то статью написали без имени чиновника ... просто и скромно Тимошенко , но только Кирилл ...
Совпадение ?

Не думаю !!!
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Ждем продажи очередного бениного канала рыгам У ЗМІ монополій допускати не можна, це має бути ринок, - заступник голови Офісу президента Тимошенко - Цензор.НЕТ 7539
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А если говорить за монополию -- в приличных государствах может быть только один вид этой дряни -- т.е. "естественная госмонополия" . Частных лиц - монополистов нужно разорять ... но не через налоги , а через запрещающее законодательные акты .
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пархатые захватили почти все телеканалы, и завалили лапшой ЗЕбилоидных лохов. кацаполв сделали дураками за 3 года, у нас справились за 6 месяцев.

"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России, мы только должны будем подсказывать кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин 2018 (советник Путина по геополитике)
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Говорить конечно можно,что угодно, но факт остается фактом - в настоящее время подавляющая часть рынка ТВ-услуг в руках монополий и олигархов. Причем это как раз те олигархи,с которыми Зеленский "договорился" о "сотрудничестве". Как кстати и о "борьбе с коррупцией". Как раз эти же олигархи представляют собой базу, того спрута коррупции, с которым собирался бороться Зеленский. Вопрос- как Зеленский собирается бороться с теми, с кем он, как говорит "сотрудничает"?
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Наверное имеется ввиду монополизация СМИ крупного капитала.
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