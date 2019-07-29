 В СМИ монополий допускать нельзя, - замглавы Офиса президента Тимошенко

Как информирует Цензор.НЕТ об этом он заявил в инетрвью для "Интерфакс-Украина".
"Мы сейчас готовим пакет законопроектов по демонополизации медиарынка. Наши ребята сейчас прорабатывают определенные шаги, которые нельзя будет использовать и в своих интересах, чтобы нас потом не обвиняли. В других сферах монополист, если его признают таковым, будет платить больше налогов, у него будет больше ограничений. В СМИ немного другая история, монополий нельзя допускать. Это должен быть рынок", - сказал Тимошенко, отвечая на вопрос о ситуации с приобретением одним собственником телеканалов "112 Украина", News One и ZIK.
Он указал, что данные законодательные инициативы будут предусматривать раскрытие всех бенефициаров СМИ "до последнего", чтобы телевизионные каналы показывали всё свое финансирование и официально платились налоги.
По мнению замглавы Офиса президента, если телеканалы убыточные, то им придется либо показывать убыток, либо "выходить в плюс".
"Правила игры простые, и это касается не только медиа. Всё должно быть "белое", - подчеркнул Тимошенко.
Нельзя допускать никакого давления на них.
а зюзя знає, що Юля стала президентом?
Смотри любые каналы на выбор: порошенковские, ахметовские, пинчуковские, бенины, медведчуковские.
Полнейшая свобода выбора!
Украинских только нет.
Совпадение ?
Не думаю !!!
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России, мы только должны будем подсказывать кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин 2018 (советник Путина по геополитике)