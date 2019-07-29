 В СМИ монополий допускать нельзя, - замглавы Офиса президента Тимошенко

Как информирует Цензор.НЕТ об этом он заявил в инетрвью для "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас готовим пакет законопроектов по демонополизации медиарынка. Наши ребята сейчас прорабатывают определенные шаги, которые нельзя будет использовать и в своих интересах, чтобы нас потом не обвиняли. В других сферах монополист, если его признают таковым, будет платить больше налогов, у него будет больше ограничений. В СМИ немного другая история, монополий нельзя допускать. Это должен быть рынок", - сказал Тимошенко, отвечая на вопрос о ситуации с приобретением одним собственником телеканалов "112 Украина", News One и ZIK.

Он указал, что данные законодательные инициативы будут предусматривать раскрытие всех бенефициаров СМИ "до последнего", чтобы телевизионные каналы показывали всё свое финансирование и официально платились налоги.

По мнению замглавы Офиса президента, если телеканалы убыточные, то им придется либо показывать убыток, либо "выходить в плюс".

"Правила игры простые, и это касается не только медиа. Всё должно быть "белое", - подчеркнул Тимошенко.

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