 Правительственная рабочая группа разработала варианты восстановления моста в Станице Луганской, - Олифер

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, информирует Цензор.НЕТ.
"24-25 июля 2019 правительственная рабочая группа провела исследование состояния моста в Станице Луганской. Разработаны варианты технического задания на восстановление мостового перехода; дано поручение по определению сроков, объемов и источников финансирования; согласованы параметры плана-графика работ", - говорится в сообщении.
Олифер отметила, что работам по востановлению моста должно предшествовать разминирования прилегающих территорий.
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ежели один человек построил... другой завсегда разобрать сможет..
(к/ф Формула любви)
ахаха
и часа не простоит
ахаха
а где же енти атошники-парасюки-азовы-белецкие-семенченки??
их там данецкие убивали из расеских танков, а теперь данецким пенсии-калбасу с киева??
про енто напишут в учебниках истории через 100 лет -как про унижение укр народа уже наусегда...
ревалюцыя гидности имени януковича -шуфрича....
ахахаха