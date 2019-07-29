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 Политика Украины
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Все про:мост (468) Олифер (218) Станица Луганская (25)

 Правительственная рабочая группа разработала варианты восстановления моста в Станице Луганской, - Олифер

Правительственная рабочая группа согласовала параметры плана-графика работ по восстановлению моста в районе КПВВ в Станице Луганской.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, информирует Цензор.НЕТ.

"24-25 июля 2019 правительственная рабочая группа провела исследование состояния моста в Станице Луганской. Разработаны варианты технического задания на восстановление мостового перехода; дано поручение по определению сроков, объемов и источников финансирования; согласованы параметры плана-графика работ", - говорится в сообщении.

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Олифер отметила, что работам по востановлению моста должно предшествовать разминирования прилегающих территорий.

Правительственная рабочая группа разработала варианты восстановления моста в Станице Луганской, - Олифер 01

Также читайте: Вандалы разрисовали автобус, который ходит от КПВВ "Станица Луганская" к разрушенному мосту

Источник: https://censor.net.ua/n3140158
 
 
 Топ комментарии
 
вот пусть пешеходным и будет...лучше - подвесным
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Международный комитет Красного Креста (МККК) выделил 60 млн евро на ремонт пешеходного моста в Станице Луганской.
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вот пусть пешеходным и будет...лучше - подвесным
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Это дело. А для испытания прочности собрать всех петиков Censor и путь одновременно попрыгают на нем...
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А.... так деньги уже распилили - теперь хоть досок каких-то на него наложить надо для видимости...
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Вот пусть сами его и ремонтируют под обстрелами.
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А что тебе непонятно? Что бы сепарня могла отовариваться в Украине, приезжать за украинским безвизом, отдыхать, лечиться в Украине и легче было за пенсией и лекарствами ездить в перерывах между убийством украинцев.
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"Мост нужно отремонтировать, чтобы транспорт ходил. Чтобы фашистов этих здесь не было - галичан... Мои родители в молодости приехали это быдло поднимать - украинское..."Источник: https://censor.net.ua/v3139371
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и долго-долго ремонтировать))))
***
ежели один человек построил... другой завсегда разобрать сможет..
(к/ф Формула любви)
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..... и назвать мост Степана Бандеры....

ахаха

и часа не простоит

ахаха
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так потом уничтожать физически всех кто будет причастен к его сносу...
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Неужели в Украине все другие мосты в хорошем состоянии? Что вы к этому прицепились?
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...укр кровию пьют ссуки...уже 5 лет....

а где же енти атошники-парасюки-азовы-белецкие-семенченки??

их там данецкие убивали из расеских танков, а теперь данецким пенсии-калбасу с киева??

про енто напишут в учебниках истории через 100 лет -как про унижение укр народа уже наусегда...

ревалюцыя гидности имени януковича -шуфрича....

ахахаха
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пока клоуны в красных труселях грели свои длинные носы на одесском пляже, Курт Волкер порешал в Станице все вопросы?
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Да в Украине уже все в аварийном состоянии и мосты и дороги. Пассажирские ЖД вагоны изношены на 200%, в метро вагоны 40летней давности, мосты уже обращаются, вся инфраструктура в ужаснейшем состоянии.
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