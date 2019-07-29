 Реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, с февраля ведется и наполняется НАПК, - Минюст

Как уточняется в сообщении пресс-службы ведомства, в соответствии со статьей 59 Закона Украины "О предотвращении коррупции" сведения о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, в которых применены меры уголовно правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения, вносятся в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, формируется и ведется Национальным агентством по предупреждению коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Уточняется, что до начала ведения этого реестра НАПК, эту работу, согласно постановлению правительства, выполнял Минюст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если вопрос "реформирования" НАПК лишь в том, чтобы сменить руководство, это не даст положительного результата, - и.о. председателя Патюк

"1 февраля 2019 года Министерством юстиции и Национальным агентством в соответствии с совместным приказом от 16 января 2019 года №140/5/4/19 "О передаче нематериального актива - базы данных" подписан Акт приема-передачи нематериального актива - базы данных "Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения". 1 февраля 2019 года Национальное агентство также приняло решение №367 о введении 4 февраля 2019 года в постоянную (промышленную) эксплуатацию информационно-телекоммуникационной системы "Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", администратором которой является Национальное агентство.

С 4 февраля 2019 года Национальное агентство начало ведение Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", - говорится в сообщении. В Минюсте уточняют, что с реестром можно ознакомиться по ссылке: https://corruptinfo.nazk.gov.ua/.

В ведомстве подчеркивают, что сообщали государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, а также гражданам "о необходимости в дальнейшем направлять запросы о проведении специальной проверки лиц, претендующих на занятие должности, которая предусматривает занятие ответственного или особо ответственного положения, или должности с повышенным коррупционным риском, приказов о наложении или снятии дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного правонарушения, получение информационных справок по обращениям физических лиц (уполномоченных ими лиц) в Национальное агентство".

Также читайте: С помощью протоколов НАПК можно "держать за яйца" любого чиновника для давления на него. Так из коррупционной системы вымываются неугодные специалисты, - Загребельская

Напомним, в Opendatabot заявили, что с 25 июня 2019 года Минюст прекратил публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных.