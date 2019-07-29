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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7464) Минюст (1422) реестр (152) НАПК (707)

 Реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, с февраля ведется и наполняется НАПК, - Минюст

В Министерстве юстиции опровергли заявление о закрытии в Украине реестра коррупционеров, регулярно обновляемого в Интернете.

Как уточняется в сообщении пресс-службы ведомства, в соответствии со статьей 59 Закона Украины "О предотвращении коррупции" сведения о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, в которых применены меры уголовно правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения, вносятся в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, формируется и ведется Национальным агентством по предупреждению коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Уточняется, что до начала ведения этого реестра НАПК, эту работу, согласно постановлению правительства, выполнял Минюст.

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"1 февраля 2019 года Министерством юстиции и Национальным агентством в соответствии с совместным приказом от 16 января 2019 года №140/5/4/19 "О передаче нематериального актива - базы данных" подписан Акт приема-передачи нематериального актива - базы данных "Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения". 1 февраля 2019 года Национальное агентство также приняло решение №367 о введении 4 февраля 2019 года в постоянную (промышленную) эксплуатацию информационно-телекоммуникационной системы "Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", администратором которой является Национальное агентство.

С 4 февраля 2019 года Национальное агентство начало ведение Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", - говорится в сообщении. В Минюсте уточняют, что с реестром можно ознакомиться по ссылке: https://corruptinfo.nazk.gov.ua/.

В ведомстве подчеркивают, что сообщали государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, а также гражданам "о необходимости в дальнейшем направлять запросы о проведении специальной проверки лиц, претендующих на занятие должности, которая предусматривает занятие ответственного или особо ответственного положения, или должности с повышенным коррупционным риском, приказов о наложении или снятии дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного правонарушения, получение информационных справок по обращениям физических лиц (уполномоченных ими лиц) в Национальное агентство".

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Напомним, в Opendatabot заявили, что с 25 июня 2019 года Минюст прекратил публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных.

Источник: https://censor.net.ua/n3140156
 
 
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А ми ще з лаптєногих сміялися..Подивіться на цей ЗепістЕц .к р а с о т є н ь...

Реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, с февраля ведется и наполняется НАПК, - Минюст - Цензор.НЕТ 1117
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Ничего, в соевых темниках все равно останется пункт "шеф фсьо пропало реестр закрывают клиент уезжает в отпуск" и тому подобное.
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про беззаконня, що творить зараз це наркотично залежне разом зі своєю українофобською *********,- в ваших аналах(в прямому сенсі цього слова) буде, в тих, хто чинить беззаконня в рідній Україні...Повний маразм, який на світлині вище,- доказ тому, що це не громадяни, а пропарашинськоє насєлєніє, яке обожнює в сцарів вилизувати дупи та чоботи, яке не має ні власної гідності, ні поваги, ні інтелігентності, ні вдячності, ні любові до нашої землі ...навіть віри не мають, бо написано: "Не сотвори собі кумира"...А воно облизує статуетку "сцаря"...тьху...гидота...
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Больше всего взяток берётся под портретом президента...
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під облизування бюстів криворізького торчкового бидла...
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