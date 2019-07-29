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 Политика Украины
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Все про:реформы (3340) НАПК (707)

 Если вопрос "реформирования" НАПК лишь в том, чтобы сменить руководство, это не даст положительного результата, - и.о. председателя Патюк

Внутри Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции никто не выступает против реформирования органа.

Об этом сообщил и.о. председателя НАПК Станислав Патюк в интервью изданию Апостроф, передает Цензор.НЕТ.

"Внутри НАПК никто не выступает против реформирования органа. Напротив, все только поддерживают это. Но, если вопрос лишь в том, чтобы сменить руководство, это не даст положительного результата. А, вот, если под реформированием органа имеется в виду усиление полномочий и возможностей для того, чтобы орган работал более эффективно, мы будем всячески поддерживать такую реформу и помогать в ее реализации", - отметил он.

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По словам руководитель агентства "Если кому-то не нравится, надо вникнуть и разобраться, почему так происходит, в чем реальные проблемы, а потом уже говорить о том, что давайте, что-то будем менять. С другой стороны, безусловно, если законодатель сочтет нужным изменить закон, поменять функции Национального агентства, полномочия, порядок избрания членов и назначении главы НАПК, значит, будем жить в условиях нового закона. На то он и закон", - подчеркнул Патюк.

Он также отметил, что в парламенте давно лежит законопроект, который бы позволил НАПК получить доступ к трем госреестрам. "У нас достаточно много и своих наработок, которые давно лежат в парламенте. Например, законопроект 7276, благодаря которому мы хотели бы получить доступ еще к трем государственным реестрам, чтобы завершить цикл автоматической проверки деклараций. Но пока это все, как видим, остается на бумаге - за эти инициативы не то, что не голосуют, но даже не выносят на повестку дня", - сказал в интервью Патюк.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140144
 
 
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реформировать НАПК для зеленского, это значит возглавить коррупцию
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Не вали все на папередника. Ты косвенно подставляешь своего хозяина. Теперь мы все думаем, что хряк и возглавлял коррупцию в Украине. ... эээ у почему только думаем? Так оно и есть, хряк и возглавлял. Бу-га-га.
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кто президент уже 3 месяца к ряду? у кого большинство в парламенте, теперь, с подачи зебилов? уже скоро 100 дней будет, как новпредставленный на троне. Его же выбрали, что бы он порядок навел, а не с богданом на лиге смеха и по ляжам окалачиваться?
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а какая из политпартий обещала загонять предыдущую власть?
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не знаю кто там чего обещал, но президент Зеро, с подачи портнова, собирается ее люстрировать, дабы не пустить на следующие выборы, которые, кстати, не через пять лет будут, а гораздо раньше...
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Хм. 20.07 было только 2 месяца. Большинство в парламенте по прежнему у хряка, или у картавого как вам угодно. Я лично никого не выбирал ради порядка, я лично голосовал против хряка-мародера. Ты поняло ************ лахтоольгинская?
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кирпичев, у тебя шизофрения что ли? всем известно, что ты с калашниковым один и тот же кацап)))
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Ещё одну морду с фото на висилицу. Вот тогда такая реформа даст толк
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угу, особенно при хряке. ЫЫЫ, а кто же сам себя вешать то будет. Гы.
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Вешать будете так же как и садили по весне?
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Вешать будем так же как и при хряке. Тебя же это гогда устраивало? Вот сиди и сопи молча в 2 дырочки как тогда.
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Вже два склади комісії НАПК було, очікуємо третій.
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Эти органы придуманы специально для бесконечного процесса типа борьбы с коррупцией. Все с ней борются, но ни у кого нет цели её побороть и преодолеть, а это разные вещи. Такие органы надо просто ликвидировать.
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есть цель получать зарплату и лить грязь с телеэкранов на неугодных
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Так зебіли в першу ж чергу кадри міняють - влаштовують показуху! А потім.... - ще питання, чи приступлять до реформ..., до змін правил, до формування нових відносин в суспільстві, до пониження тарифів (на що так сподіваються в лохтораті)...
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а что вы сделали путного ? Кого раскулачили на предмет откуда дровишки ,за что получаем премии?
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все реформы начнутся после первого заседания новой вр
если начнутся
забавно конечно наблюдать за крысинной вознёй у бюджетного корыта накануне перемен
но лично мне кажется больше всего зачтется тем, кто соответственно больше всех сдаст своих подельников
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