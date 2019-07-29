 Врачи борются за жизнь нацгвардейца, который выстрелил себе в голову в одном из райсудов Одессы

Как иформирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии.
"Во время несения службы в Киевском районном суде города Одессы личный состав, который находился в караульном помещении, услышал выстрел. Как позже оказалось, в одном из помещений был найден солдат с признаками огнестрельного ранения (в голову)", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа и карета скорой помощи.
"Врачи борются за жизнь военнослужащего", - добавили в ведомстве.
По данному факту начато служебное расследование.
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Грех такое говорить, но решил уйти из жизни, захвати с собой подонка. Может и зачтется....
Цим повинна займатись окрема структура.
І еті люді запріщают мінє кавиряцца в носу.
Бсытро и граматна ****** люпой тескт....