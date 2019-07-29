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Все про:Одесса (5558) суд (22374) Национальная гвардия (1206)

 Врачи борются за жизнь нацгвардейца, который выстрелил себе в голову в одном из райсудов Одессы

Во время несения службы в Киевском районном суде города Одессы в одном из его помещений был найден солдат Нацгвардии Украиныс признаками огнестрельного ранения. В настоящее время врачи борются за его жизнь.

Как иформирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии.

"Во время несения службы в Киевском районном суде города Одессы личный состав, который находился в караульном помещении, услышал выстрел. Как позже оказалось, в одном из помещений был найден солдат с признаками огнестрельного ранения (в голову)", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа и карета скорой помощи.

"Врачи борются за жизнь военнослужащего", - добавили в ведомстве.

По данному факту начато служебное расследование.

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Врачи борются за жизнь нацгвардейца, который выстрелил себе в голову в одном из райсудов Одессы 01

Источник: https://censor.net.ua/n3140142
 
 
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Суицидники в армии и при Параше были.
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Да при чём здесь Кондитер, Зе' или какой-то ещё из президентов?
По теме можешь дать своё мнение?
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что же ты наделал? не туда ты, пацан, стрелял...
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он оставил прощальную записку... это суицид...
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но мог "на прощание" и ещё куда-нибудь в здании суда стрельнуть
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Здурів мусор, чи наркота накрила?
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Глупо.... Убил не только себя, но и родных....
Грех такое говорить, но решил уйти из жизни, захвати с собой подонка. Может и зачтется....
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Ну, не справа це НГ, а тим більше солдатиків-строковиків, охороняти суди.
Цим повинна займатись окрема структура.
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Добре морально підготовлені повинні бути...
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Южноге... (с)

І еті люді запріщают мінє кавиряцца в носу.


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художника может обидеть каждый....
Бсытро и граматна ****** люпой тескт....
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его что в очко *******? что другого выбора не было?
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