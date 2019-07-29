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 Общество
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Все про:НАБУ (2812) ГПУ (9239) суд (22374)

 Дела по ГПУ и НАБУ при обысках в Окружном админсуде не изымали, - бюро

Национальное антикоррупционное бюро Украины отрицает изъятие дел по Генпрокуратуре и самому бюро при обысках в Окружном админсуде Киева.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

В НАБУ отметили, что проводили обыски в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений председателем и отдельными судьями ОАСК.

"Информация, распространенная адвокатом Евгением Солодко, во время пресс-конференции о якобы изъятии в ходе обысков в Окружном административном суде Киева дел, имеющих отношение к НАБУ или УСП ГПУ, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Отметим, адвокат Евгений Солодко на брифинге 29 июля заявил, что во время обысков в ОАСК детективами НАБУ были изъяты несколько административных дел стороной которых является руководитель управления спецрасследований Сергей Горбатюк и директор НАБУ Артем Сытник.

Напомним, НАБУ и ГПУ 26 июля провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140138
 
 
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. ЭТО ужэ не СЛУЧАЙНОСТЬ !!!
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Луценко понизил прокурора ГПУ Кулика до начальника отдела Кулик был назначен на новую должность 19 июля.

в общем Юга протрезвеет с отпуска, возможно понизит в должности Горбатюка, а осенью начнут понижать Югика, где-то так...
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