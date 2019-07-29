 Количество получателей субсидий может вырасти на 1 миллион, - Герус

Об этом сообщил представитель Президента в Кабинете министров Андрей Герус в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Некоторые домохозяйства, которые должны были бы пользоваться субсидиями, потому что они бедные, потеряли на них право. Мы анализируем, как можно изменить критерии для того, чтобы люди, которые действительно нуждаются в помощи, смогли получать субсидии. По моим оценкам, речь где-то о дополнительном одном миллионе семей, которым также может предоставляться адресная помощь. Среди этого миллиона, думаю, в значительной степени будут пенсионеры, которым больше 70 лет, потому что это незащищенная категория", - сказал Герус.

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