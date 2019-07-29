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 Политика Украины
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Все про:субсидия (498) Герус (41)

 Количество получателей субсидий может вырасти на 1 миллион, - Герус

Офис Президента планирует расширить число получателей субсидий - примерно на один миллион семей.

Об этом сообщил представитель Президента в Кабинете министров Андрей Герус в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Некоторые домохозяйства, которые должны были бы пользоваться субсидиями, потому что они бедные, потеряли на них право. Мы анализируем, как можно изменить критерии для того, чтобы люди, которые действительно нуждаются в помощи, смогли получать субсидии. По моим оценкам, речь где-то о дополнительном одном миллионе семей, которым также может предоставляться адресная помощь. Среди этого миллиона, думаю, в значительной степени будут пенсионеры, которым больше 70 лет, потому что это незащищенная категория", - сказал Герус.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госбюджет дополнительно получит 2 млрд грн от спецпошлин за дизтопливо из РФ, их нужно пустить на субсидии, - Герус

Источник: https://censor.net.ua/n3140124
 
 
 Топ комментарии
 
Количество получателей субсидий может вырасти на 1 миллион, - Герус - Цензор.НЕТ 3710 Игорь Монахов
Значить тарифы никто снижать не будет...
Количество получателей субсидий может вырасти на 1 миллион, - Герус - Цензор.НЕТ 5340

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Ленка Зеленская уже собрала новый пакет доков на получение субсидии? Количество получателей субсидий может вырасти на 1 миллион, - Герус - Цензор.НЕТ 7251
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у зе дрочеров все кто против зеленского все соевые ))))
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Значить тарифы никто снижать не будет... *******.. Количество получателей субсидий может вырасти на 1 миллион, - Герус - Цензор.НЕТ 628
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Или будут снижать тарифы и резать субсидии. Тут только два варианта - но соевым при обоих зрада тотальна аж сльози течуть.
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у зе дрочеров все кто против зеленского все соевые ))))
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Сразу видно, заработала Киевская высшая школа экономики для Зедепутатов!
- Чтоб заработала экономика и росло потребление, будем платить из бюджета субсидии бОльшему количеству людей!
- А где на это деньги возьмем, да и бюджет уже утвержден?
- А это мы будем проходить на следующем занятии...
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і не планують підвищувати доходи громадян (населення): ні пенсії, ні зарплати...
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Ну это вообще уже коммунизм,где только деньги брать ЗИн?
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Как хде ? Отжать у предыдущей власти .
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ну да, у предыдущей власти ведь нашли целых 3 тысячи долларов в оффшорах, на эти деньги миллионы зубожилых могут купить очень много половин вареников
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Только порохоботам нихрена не давайте , они должны страдать вечно . Это отбросы общества .
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это правильное решение... Нищеброды зелеботы хоть лишний кг лапши купят Количество получателей субсидий может вырасти на 1 миллион, - Герус - Цензор.НЕТ 6989
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с такими, как ты, вечные страдания остальным обеспечены.
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Не, не, только ЗЕбилам. У них еще 22 апреля закончилась эпоха бедности, а учителя стали получать по 4000 баксов. Количество получателей субсидий может вырасти на 1 миллион, - Герус - Цензор.НЕТ 213 Количество получателей субсидий может вырасти на 1 миллион, - Герус - Цензор.НЕТ 213 Количество получателей субсидий может вырасти на 1 миллион, - Герус - Цензор.НЕТ 213
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Это твой ***** щедный - тратит на Лахту в год больше, чем у Порошенко всего есть.
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А оно порохоботам надо ? Тут же ,на цензоре от зубожиння страдают одни зраднюки . !! Количество получателей субсидий может вырасти на 1 миллион, - Герус - Цензор.НЕТ 4099 .
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А казали шо хочуть відмінити субсидії. Ліва рука не знає що робить права.
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Лібертаріанство не передбачає субсидій і безкоштовної освіти та медицини. Пенсії держава не платить, хочете пенсій- страхуйтесь у банках.
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Штучне зниження тарифів також суперечить духу лібертаріанства так що і не сподівайтесь панове.
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"Лібертаріанство не передбачає субсидій і безкоштовної освіти та медицини."
Саме так. Незрозуміло, як Зе-ідеологи збираються поєднати лібертаріанство і субсидії, бо субсидії - це соціалізм, ліва ідеологія, а лібертаріанство - це крайня права ідеологія.
Мабуть, після тренінгу у Трускавцях вони прийшли до думки "об'єднати необ'єднуване".
Отакі теоретики!
Не буде зайвим нагадати таким теоретикам: "Якщо у пустелі, де є багато піску, побудувати соціалізм, там обов'язково почнуться перебої з піском". (с)
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Субсидії взагалі треба скасувати, а то одним безкоштовно, а другим - дуля
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Це їхні проблеми. Треба було раніше головою думати
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Раніше моя пенсія дорівнювала 270 долярів, ось і давай мені 7000.
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Ну так я вже говорив, що це твої проблеми
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а на сколько вырастет число пополняющих фонд выплаты этих субсидий?
Или останутся те же, но платить нужно будет больше?
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так 20 млрд долларов золотовалютних резервов злочинная влада наскирдовала - года на 3 беспечной жизни зелебобам хватит, а потом - хоть трава не расти, пусть новые какие-нибудь мародеры и барыги опять спасают ситуацию, шоб потом им подякувало процентов 8-13, а остальные зубожилые ненавидели и выбрали себе новых просиральщиков
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Ленка Зеленская уже собрала новый пакет доков на получение субсидии? Количество получателей субсидий может вырасти на 1 миллион, - Герус - Цензор.НЕТ 7251
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Ленка получатель субсидий и при Порохе и при зе.
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На ваш дурацкий коммент, бессоница, могу дать совет-в аптечку загляните. Мож там найдете пару таблеток. Для ума и от бессоницы. А еще, лучше, отключите свой гаджет ночью от Сети. И будете здоровы. Привет вашей Ленке, той, которая при порохе получала...
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Количество получателей субсидий может вырасти на 1 миллион, - Герус - Цензор.НЕТ 9754ШО ЗА ХЕРНЯ???ЭПОХА БЕДНОСТИ ЗАКОНЧИЛАСЬ!!!ЗВОНИТЕ БАКАНОВУ-ПУСТЬ РАЗБЕРЕТСЯ С ЭТИМ ЧЕРТОМ Количество получателей субсидий может вырасти на 1 миллион, - Герус - Цензор.НЕТ 9754
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В Древнем Риме сенаторы и император устраивали иногда раздачи хлеба и денег плебеям, чтобы задобрить их, так и здесь. Ничего не изменилось за тысячи лет...
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Так ж тарифи будуть знижувати.Навіщо та субсидія? Количество получателей субсидий может вырасти на 1 миллион, - Герус - Цензор.НЕТ 7369
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У порохоботов снова срачка субсидии не отменят а расширят....ну вот как при Зеленском жить, просто караул))))
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Тут винили лавочника що не скасовував субсидії, а кловун теж туди.
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во как...значит газ опять подорожает?или зарплаты опустят с пенсиями?
а с мвф на эту тему базарили,нью-венесуэльцы? Количество получателей субсидий может вырасти на 1 миллион, - Герус - Цензор.НЕТ 2536
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Но все дело в том, что эти субсидии это никак не конец эпохи бедности, но ее начало или, точнее сказать, продолжение.
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какие субсидии, воровать перестали щас все будут иметь по $4000, да ещё тарифы снизятся
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А ще нещодавно зарадо-пліснява верещала що субсидіями Порошенко принижує людей ..То Членограй хоче продовжувати принужувати людей?
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Люди самі себе принизили обравши птушників на чолі з маестро.
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Та поки ще є непоганий жирок накладений "поганим Петром" на ЗВР, ЄКР можна трохи побикувати, проте недовго
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***

нерон обратно запахнувшись
взирал на потрясенный плебс
а плебс откашлявшись напомнил
а хлебс
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Здесь ключевое слово"может". Количество получателей субсидий может вырасти на 1 миллион, а ведь может и уменьшиться на 4 миллиона. Абсолютно никакой конкретики.
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За Петей тюрьма скучает, а за порохоботами дурка
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А ШО - ЗАЖИВЕМ - УЖЕ ОТМЕНЯТЬСЯ - ШО ОПЯТЬ ОБМАН ))))))
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Если послушать 5-й номер в списке «слуга народа», Галину Янченко, то у зЕ-команды уже не рассматривают вопрос снятия депутатской неприкосновенности. Об этом она сказала в эфире телеканала «ZiK».


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Она малахольная...боится собственной тени, вот брякнула.
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я так понимаю, что маме Римме вот-вот 70 лет стукнет, раз сыночка так озаботился
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Це так завуальовано озвучено план підвищення пенсійного віку до 70-ти років?
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Какие субсидии???
21 апреля закончилась эпоха бедности. Кому они нахер сдались эти субсидии??
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.Где украинский газ для народа? Тут Янукович был слугой народа а не Зеля. Придурки никто вам платить не собирается. А геруса на до выгонять за такие шутки
Как того мента генерала.
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Если бы планировали уменьшить число получателей то опять бы здесь была зрада.))
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Субсідія має бути одноразова і у формі цільового, довогострокового, безвідсоткового кредиту на утеплення житла і на удосконалення систем опалення.
А всі ці субсидії, що розбещують людей і знищують економіку на користь монополістів-постачальників, треба припинити.
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І такі кредити мають бути дотичні кожному, а не тільки незаможним. Можна робити адресну допомогу інвалідам, багатодітним, одиноким пенсіонерам. І по кожому випадку - окреме рішення. А ці субсидії Гройсмана треба негайно прибирати, бо отримаємо дефолт.
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Герус лучше бы молчало...Назначили убогое в Кабмин.
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Идём в Европу? В каких странах на субсидии больше половины страны и при этом процентам 20 отказывают? Так бы все 70% было бы.
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А в каких странах счет за коммуналку может превышать размер пенсии?
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в каких странах человек со стажем больше 50 лет получает 80 у.е.? Риторические вопросы.
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Ну в Европу ты пойдёшь когда в Украине будет высоко-конкурентное промышленное производство. А пока только субсидии за счёт государства - как и было раньше. Иначе тепло отключат.
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Цены выросли еще при твоем Порохе, не надо ляля.
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Но главное, тарифы на газ понизили. Летом, когда им пользуются только, чтобы борщи варить Количество получателей субсидий может вырасти на 1 миллион, - Герус - Цензор.НЕТ 7092
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