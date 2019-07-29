 Количество получателей субсидий может вырасти на 1 миллион, - Герус

Об этом сообщил представитель Президента в Кабинете министров Андрей Герус в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Некоторые домохозяйства, которые должны были бы пользоваться субсидиями, потому что они бедные, потеряли на них право. Мы анализируем, как можно изменить критерии для того, чтобы люди, которые действительно нуждаются в помощи, смогли получать субсидии. По моим оценкам, речь где-то о дополнительном одном миллионе семей, которым также может предоставляться адресная помощь. Среди этого миллиона, думаю, в значительной степени будут пенсионеры, которым больше 70 лет, потому что это незащищенная категория", - сказал Герус.
Значить тарифы никто снижать не будет...
- Чтоб заработала экономика и росло потребление, будем платить из бюджета субсидии бОльшему количеству людей!
- А где на это деньги возьмем, да и бюджет уже утвержден?
- А это мы будем проходить на следующем занятии...
и поделить
Он богатый и щедрый
Саме так. Незрозуміло, як Зе-ідеологи збираються поєднати лібертаріанство і субсидії, бо субсидії - це соціалізм, ліва ідеологія, а лібертаріанство - це крайня права ідеологія.
Мабуть, після тренінгу у Трускавцях вони прийшли до думки "об'єднати необ'єднуване".
Отакі теоретики!
Не буде зайвим нагадати таким теоретикам: "Якщо у пустелі, де є багато піску, побудувати соціалізм, там обов'язково почнуться перебої з піском". (с)
зубожіння повертається?
Или останутся те же, но платить нужно будет больше?
а с мвф на эту тему базарили,нью-венесуэльцы?
нерон обратно запахнувшись
взирал на потрясенный плебс
а плебс откашлявшись напомнил
а хлебс
21 апреля закончилась эпоха бедности. Кому они нахер сдались эти субсидии??
Как того мента генерала.
А всі ці субсидії, що розбещують людей і знищують економіку на користь монополістів-постачальників, треба припинити.