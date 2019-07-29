 ЦИК приняла оригинальные протоколы об итогах голосования от 197 из 199 окружкомов

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК 3 ОВО: № 49 (Донецкая область), № 70 (Закарпатская область), № 86 (Ивано-Франковская область). Таким образом, по состоянию 13:00 на 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования в 197 ОИК", - сообщили в ЦИК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Также ЦИК приняла протоколы ряда ОИК с пометкой "Уточненный".
Всего на выборах в Украине было сформировано 199 ОИК.
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и ПОСМОТРИ !!
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https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=l7GidRf_dbI
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МАКСИМ БУЖАНСКИЙ и
АЛЕКСАНДР ДУБИНСКИЙ
БУЖАНСКИЙ говорит, что «История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел.
А ДУБИНСКИЙ ПРЕДЛАГАЕТ
ПУСТИТЬ ГАЗ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя»,
к
Скандальный российский политик, глава комитета Госдумы страны-агрессора РФ по международной политике Леонид Слуцкий заявил, что часть кандидатов в нардепы от «СЛУГИ НАРОДА» уже проводили переговоры с Москвой касаемо восстановления отношений между Украиной и Россией.
Такое громкое заявление показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк
«Будем думать, как решить огромный накопившийся за последние годы букет проблем между Россией и Украиной.
Поэтому как бы кто-то ни хотел помешать нашим контактам, они уже идут, они уже во много раз масштабнее, чем год, полгода назад.
Дальше все зависит, в первую очередь, от доброй воли парламентского большинства. Пока во многом для нас это черный ящик. Но, не называя имен, скажу, что некоторые из них уже вышли на связь», - сказал Слуцкий.
Комментируя вопрос журналиста, он пояснил, что на самом деле имеет в виду партию президента Украины Владимира Зеленского, но не стал называть имена будущих парламентариев, которые решили мириться с Россией.
Известный блогер МАКСИМ БУЖАНСКИЙ,
избранный депутатом от партии «Слуга народа»,
дал большое интервью изданию Страна.ua и подверг критике предложение переименовать Россию в Московию.
БУЖАНСКИЙ подчеркнул, что такая инициатива противоречит здравому смыслу..
Также депутат заявил, что у Майдана только один результат - это легализация НАЦИЗМА в Украине.
«История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел.
ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ МАЙДАНА -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НАЦИЗМА», - заявил депутат.
Предложение журналиста Александра ДУБИНСКОГО
ПУСТИТЬ ГАЗ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя»,
которое тот опубликовал на своей странице в Facebook.
(Дубинский выбран от Слуги)
Отец ведущего программы "Гроши" Александра Дубинского живет в Донецке и поддерживает Новороссию
После того, как в СМИ просочилась информация о 16 квартирах, приобретенных Александром в 2013-2015 годах на общую сумму около 5 млн долларов, аккаунт отца Вконтакте был удален. Однако нам удалось сохранить отдельные скриншоты его постов. Так, судя по ленте 70-летнего Анатолия Иосифовича, он является активным сторонником Владимира Путина и так называемой "Новоросии", а украинцев называет засранцами-проамериканцами
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РЕАЛЬНО !!
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И ЭТО Т ПЫСДЭЦ !!!!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=l7GidRf_dbI
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=l7GidRf_dbI
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