 Подростку объявили подозрение за показ нацистской символики в киевском ТРЦ, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Инцидент произошел 16 февраля в торговом центре, расположенном на проспекте Бандеры.

17-летний парень, находясь в помещении центра, с помощью программного обеспечения TeamViewer совершил со своего мобильного телефона доступ к системе компьютера, с которого осуществлялась трансляция рекламы на LED-панели на лестнице в ТРЦ.

Пароль к системе был запечатлен на мониторе в результате сбоя в работе компьютера.

Юноша воспользовался этой технической неисправностью и загрузил в систему фото с изображением нацистской свастики.

Указанное изображение в течение определенного времени демонстрировалось посетителям через монитор, расположенный на первом этаже центра, пока работники охраны не отключили питание системы компьютера.

По результатам расследования несовершеннолетнему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса (распространение, а также публичное использовании символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима).

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту размещения в одном из торгово-развлекательных центров Киева нацистской символики. В торговом центре Киева "Gorodok Gallery" (возле станции метро "Почайна") в холле на центральных ступеньках, которые оснащены LED-подсветкой, неизвестные вывели изображение свастики, размещенное в белом квадрате на красном фоне.

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