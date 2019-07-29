 Подростку объявили подозрение за показ нацистской символики в киевском ТРЦ, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Инцидент произошел 16 февраля в торговом центре, расположенном на проспекте Бандеры.
17-летний парень, находясь в помещении центра, с помощью программного обеспечения TeamViewer совершил со своего мобильного телефона доступ к системе компьютера, с которого осуществлялась трансляция рекламы на LED-панели на лестнице в ТРЦ.
Пароль к системе был запечатлен на мониторе в результате сбоя в работе компьютера.
Юноша воспользовался этой технической неисправностью и загрузил в систему фото с изображением нацистской свастики.
Указанное изображение в течение определенного времени демонстрировалось посетителям через монитор, расположенный на первом этаже центра, пока работники охраны не отключили питание системы компьютера.
По результатам расследования несовершеннолетнему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса (распространение, а также публичное использовании символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима).
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту размещения в одном из торгово-развлекательных центров Киева нацистской символики. В торговом центре Киева "Gorodok Gallery" (возле станции метро "Почайна") в холле на центральных ступеньках, которые оснащены LED-подсветкой, неизвестные вывели изображение свастики, размещенное в белом квадрате на красном фоне.
А вот свастики пугает их до усеру. Потому что носом и кучерями не вышли для того, чтоб встроится в тот режим. И отвечать придется, без возможности на амнистию. И даже если смогут отбрехаться от экономических преступлений, генетические особенности не дадут избежать наказания. Как по мне - это было бы справедливо
Комуняк надо перевоспитывать, а не молодежь, верящую в экзотический подвид социализма.
насрать на его мотивы - НАХЕР.
Я не боюсь картинок.
Лучше бы с реальным "фашизмом" в раше боролись.
А то чето как-то непонятно, сралин нас целенаправленно уничтожал голодом, продотряды убивали женщин и детей чтобы мужики отдали зерно и оружие, интеллигенцию расстреливали с промышленным размахом, а вот немчура даже одним из поводов для атаки СССР называла освобождение народов россии. И первыми в мире указали на Голодомор - тоже гитлеровцы.
Так что может я того, непопулярные вещи говорю, но как по мне уравнивать немчуру и совков может только тайный совкодрочер. Или тот, кто получает шекеля за красивые
пейсыглаза своих предков.
К слову в Украине и первых и вторых - критично мало, чтобы такие жесткие законы существовали.
Не,ну если пони в форме люфтваффе,то тогда каг бэ с ним фсё ясно.)))
Доннерветер.))
(алилуяна)
Серп и молот наверное.
Или что то еще?
Когда начнут сажать за обращение "хач" в адрес Сабакова или "жид" в адрес ЗЕ-ленского?
...меж тем свастику в Киеве, демонстрируют уже средь бела дня во всех торговых центрах,
впрочем ничего нового...
А то что у них менты бьют женщин и инвалидов дубинками это норм.
Майдан= фашизм.
Разгон демонстрантов= недопущение фашизма.
Наоборот.
Майдан это борьба с фашизмом.
А недопущение майдана это поддержка фашизма.
Написано так,ніби це якийсь особливо небезпечний злочинець.
Иносказательно: о силе единства, о больших возможностях совместных усилий.
Если ты их не понимаешь, это не значит, что их нет
Ну, если уж пацану за прикол уголовку шьете, то шейте, *ляди мусорские, и начальнику смены преступную халатность! А заодно всем посетителям, кто видел, но не позвонил и не донес, - соучастие!
ЗЫ: а пацан лучше бы **** загрузил, меньше шухеру было бы по порожняку.
ЗЗЫ: кстати, как там гепа с его жуковым?
От этой картинки распространились идеи фашизма?
Ну нельзя же так формально подходить к закону.
Распространение идей и вместе с ними картинки.
Это правильная будет квалифиуация.
Уголовное дело нужно закрыть по причине отсутствия события преступления.
Фашизм сейчас в рашке происходит.
Распространение идей коммнистического режима без картинки серпастого и молоткастого это не преступление и наоборот.
Как будто бы дело в картинке.