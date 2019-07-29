EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Киевские новости
  3583  76
Все про:нацизм (249) несовершеннолетние (66) прокуратура (3574) свастика (21)

 Подростку объявили подозрение за показ нацистской символики в киевском ТРЦ, - прокуратура

Киевской местной прокуратурой №5 совместно с департаментом защиты национальной государственности Службы безопасности Украины разоблачен молодой человек, который распространял символику национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима в одном из торговых центров на столичной Оболони.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Инцидент произошел 16 февраля в торговом центре, расположенном на проспекте Бандеры.

17-летний парень, находясь в помещении центра, с помощью программного обеспечения TeamViewer совершил со своего мобильного телефона доступ к системе компьютера, с которого осуществлялась трансляция рекламы на LED-панели на лестнице в ТРЦ.

Пароль к системе был запечатлен на мониторе в результате сбоя в работе компьютера.

Юноша воспользовался этой технической неисправностью и загрузил в систему фото с изображением нацистской свастики.

Указанное изображение в течение определенного времени демонстрировалось посетителям через монитор, расположенный на первом этаже центра, пока работники охраны не отключили питание системы компьютера.

По результатам расследования несовершеннолетнему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса (распространение, а также публичное использовании символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима).

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту размещения в одном из торгово-развлекательных центров Киева нацистской символики. В торговом центре Киева "Gorodok Gallery" (возле станции метро "Почайна") в холле на центральных ступеньках, которые оснащены LED-подсветкой, неизвестные вывели изображение свастики, размещенное в белом квадрате на красном фоне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киевские полицейские задержали 16-летнюю девушку за сбыт наркотиков через закладки. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3140119
 
   
 Топ комментарии
 
Бабульок, котрі мітингували 22 з портрєтами Сраліна та червоними ганчірками під охороною шакалів Авакова арештували, чи таки ні?
Подростку объявили подозрение за показ нацисткой символики в киевском ТРЦ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 941
 показать весь комментарий
 
Слушайте, а может меня кто-то ткнуть носом в количество украинцев убитых за "расовую неполноценность"? Не за еврейские или цыганские корни, не за коммунистические взгляды, не за мародерство и вредительство, а именно за "неправильную форму черепа"?
А то чето как-то непонятно, сралин нас целенаправленно уничтожал голодом, продотряды убивали женщин и детей чтобы мужики отдали зерно и оружие, интеллигенцию расстреливали с промышленным размахом, а вот немчура даже одним из поводов для атаки СССР называла освобождение народов россии. И первыми в мире указали на Голодомор - тоже гитлеровцы.
Так что может я того, непопулярные вещи говорю, но как по мне уравнивать немчуру и совков может только тайный совкодрочер. Или тот, кто получает шекеля за красивые пейсы глаза своих предков.
К слову в Украине и первых и вторых - критично мало, чтобы такие жесткие законы существовали.
 показать весь комментарий
 
Что свастика нацистская еще доказать надо (может она исконно индийская). Педерасты себе на флаг вообще всю радугу забрали, так что уже и ее нигде без "пропаганды" рисовать нельзя?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Влупить родителям штраф в десятки тыщ грн и малолетнего вундеркиндера попустит всерьез и надолго.
 показать весь комментарий
 
 
За правильные взгляды нужно выписывать поддержку, а не штрафовать. Потому что наших панов-олигархов красное знамя с серпом и молотом - не пугает, у каждого такое же с благодарственной надписью от Андропова, и большевики не пугают, они номенклатура с опытом, встроятся в людоедский режим за секунду.
А вот свастики пугает их до усеру. Потому что носом и кучерями не вышли для того, чтоб встроится в тот режим. И отвечать придется, без возможности на амнистию. И даже если смогут отбрехаться от экономических преступлений, генетические особенности не дадут избежать наказания. Как по мне - это было бы справедливо
 показать весь комментарий
 
 
Допустим штраф будет не более, чем указан нормативно-правовых актах. И соглашусь с тем, что суровое наказание способно "перевоспитать".
 показать весь комментарий
 
"В прошлой войне мы вступили в союз с коммунистами, чтобы победить фашистов, в будущей войне мы вступим в союз с фашистами, чтобы победить коммунистов". (с) какой-то либерал из америки.
Комуняк надо перевоспитывать, а не молодежь, верящую в экзотический подвид социализма.
 показать весь комментарий
 
 
Давайте не будем уходить в такие дебри. Взлом системы в таких случаях происходит только ради взлома. Что то я сомневаюсь в неонацистских убеждениях малолетнего хакера. С тем же успехом там могла оказаться и порнуха.
 показать весь комментарий
 
 
нахер. Ибо нефиг. Дабы впредь неповадно было.

насрать на его мотивы - НАХЕР.
 показать весь комментарий
 
Вы правы в одном, что могла бы быть, и малолетка прыщавого возраста сделал бы это с большой вероятностью. Ребёнок, который ещё не вступил в возраст полового созревание разместил бы трансформеров, бетмена или любого другого героя, первого пришедшего ему на ум. Желание разместить нацистскую символику не взялось на ровном месте, должны быть предпосылки.
 показать весь комментарий
 
Сергей Марикуца Так всі знають за цю сфастику.Ми в школі завди її малювали,а тоді не було ні пк,ні інтернету.Я вже писав,коли бюудуть притягувати до відповідальності,за совкові символи?
 показать весь комментарий
 
Вопрос не в том, что её знают, вопрос в том что первое у ребёнка на ум пришло. Он мог для прикола разместить картинку с надписью ПТН ХЛО, он мог запилить туда танк "Оплот", он мог в конце концов вставить картинку из любимого мультфильма или фильма с лицом главного героя. Но он влепил свастику. Это первое, что пришло ему на ум.
 показать весь комментарий
 
Предполагаю что предпосылкой мог быть протест против лицемерия мира.
 показать весь комментарий
 
Допустим, но тогда это значит, что этот "малец" изучает нацистскую тему, как альтернативу "лицемерию мира". Уже выходит, что не просто прикол. А мог "синего кита" против лицемерия запулить.
 показать весь комментарий
 
По любому тут кацапы замешаны,уж очень они тогда эту новость смаковали и первые её подхватили.Явно был их заказ.
 показать весь комментарий
 
 
ФІФА взагалі збирається за такі жести (в тому числі) та прояви расизму на стадіонах під час відбіркових матчів на наступний чемпіонат світу - дискваліфікувати збірні, на полі якої таке трапиться... Подростку объявили подозрение за показ нацисткой символики в киевском ТРЦ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8829
 показать весь комментарий
 
 
Вони просто таки штовхають до створення альтернативних організацій.
 показать весь комментарий
 
 
Якби ще ФІФА себе дискваліфікували за корупцію...
 показать весь комментарий
 
 
А от цього не розумію. Чому спортсмени мусять страждати через ідіота на трибунах? Де спортивний принцип? Так які-небудь кацапи будуть спеціально засилати провокаторів зі свастикою на стадіони своїх суперників, щоб суперників дискваліфікували!
 показать весь комментарий
 
замешен только особо одаренный молодой человек и все
 показать весь комментарий
 
 
точно враги они повсюду, всунули ему в руки нацисткий флаг, а потом еще в штаны насрали, нелюди(
 показать весь комментарий
 
ага.. щеки, желудок и лишний вес нашей эпохи..
 показать весь комментарий
 
 
Высокоинтеллектуальное лицо лицо забыли.)
 показать весь комментарий
 
 
Инстинктивно зиганул.Ну а чё?Уважаемому Horvi Hor d3d97a8c можно,а мне низзя?)))))
 показать весь комментарий
 
 
И что?
Я не боюсь картинок.
Лучше бы с реальным "фашизмом" в раше боролись.
 показать весь комментарий
 
 
- Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное - этот самый реализм! Подростку объявили подозрение за показ нацисткой символики в киевском ТРЦ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4711
 показать весь комментарий
 
Слушайте, а может меня кто-то ткнуть носом в количество украинцев убитых за "расовую неполноценность"? Не за еврейские или цыганские корни, не за коммунистические взгляды, не за мародерство и вредительство, а именно за "неправильную форму черепа"?
А то чето как-то непонятно, сралин нас целенаправленно уничтожал голодом, продотряды убивали женщин и детей чтобы мужики отдали зерно и оружие, интеллигенцию расстреливали с промышленным размахом, а вот немчура даже одним из поводов для атаки СССР называла освобождение народов россии. И первыми в мире указали на Голодомор - тоже гитлеровцы.
Так что может я того, непопулярные вещи говорю, но как по мне уравнивать немчуру и совков может только тайный совкодрочер. Или тот, кто получает шекеля за красивые пейсы глаза своих предков.
К слову в Украине и первых и вторых - критично мало, чтобы такие жесткие законы существовали.
 показать весь комментарий
 
 
у нас нє проізвєлі "дєнаціфікацію"
 показать весь комментарий
 
Чтобы проводить денацификацю, надо сначала провести нацификацию, а у нас денег нет!
 показать весь комментарий
 
 
Что свастика нацистская еще доказать надо (может она исконно индийская). ********* себе на флаг вообще всю радугу забрали, так что уже и ее нигде без "пропаганды" рисовать нельзя?
 показать весь комментарий
 
 
Хмм.Вот если на картинке пони скачет по радуге-значит пони ******** или лесбиянка.))
Не,ну если пони в форме люфтваффе,то тогда каг бэ с ним фсё ясно.)))
Подростку объявили подозрение за показ нацисткой символики в киевском ТРЦ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9463
 показать весь комментарий
 
 
Поні не тільки в Люфтваффе, вони і в НСДАП взагалі то..)

Подростку объявили подозрение за показ нацисткой символики в киевском ТРЦ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4639
 показать весь комментарий
 
 
*****,так зиганул,что мышку проводную оторвал от системника.Прекратите провоцировать.))
Доннерветер.))
 показать весь комментарий
 
 
живут себе люди и не парятся..а тут столько вони...
Подростку объявили подозрение за показ нацисткой символики в киевском ТРЦ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5423
 показать весь комментарий
 
 
там жертвы аборта еще не знают, что они - жертвы
(алилуяна)
 показать весь комментарий
 
Свастика исконно вселенская. И на всех вышиванках она в свое время присутствала. В православии славянском была в почете и была символом защиты.
 показать весь комментарий
 
Бабульок, котрі мітингували 22 з портрєтами Сраліна та червоними ганчірками під охороною шакалів Авакова арештували, чи таки ні?

 показать весь комментарий
 
 
А что является официальными символами коммунистического режима?
Серп и молот наверное.
Или что то еще?
 показать весь комментарий
 
Свобода слова, говорили они. Либертарианство, говорили они...
Когда начнут сажать за обращение "хач" в адрес Сабакова или "жид" в адрес ЗЕ-ленского?
 показать весь комментарий
 
 
Киселёв сегодня:
...меж тем свастику в Киеве, демонстрируют уже средь бела дня во всех торговых центрах,
впрочем ничего нового... Подростку объявили подозрение за показ нацисткой символики в киевском ТРЦ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4286
 показать весь комментарий
 
 
Вот это событие.
А то что у них менты бьют женщин и инвалидов дубинками это норм.
 показать весь комментарий
 
 
Так троеточие и означает, что он завяжет 2 события между собой:
Майдан= фашизм.
Разгон демонстрантов= недопущение фашизма.
 показать весь комментарий
 
Нет.
Наоборот.
Майдан это борьба с фашизмом.
А недопущение майдана это поддержка фашизма.
 показать весь комментарий
 
Ну вы прям капитан-очевидность! Я же пишу о подаче вестей в рахе Киселём, или вы о таком не слышали? Подростку объявили подозрение за показ нацистской символики в киевском ТРЦ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3635
 показать весь комментарий
 
Але чому в нас ще є і не карається совєцька символіка?
 показать весь комментарий
 
 
Киевской местной прокуратурой №5 совместно с департаментом защиты национальной государственности Службы безопасности Украины разоблачен молодой человек, который распространял символику национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима в одном из торговых центров на столичной Оболони.Источник: https://censor.net.ua/n3140119

Написано так,ніби це якийсь особливо небезпечний злочинець.
 показать весь комментарий
 
Здравия всем! Прикол, однако! Свастика не может быть "фашистской " по нескольким причинам- она древнее самого понятия фашизма на десятки а может и сотни тысяч лет! Во вторых, Германия никогда не была фашистской- она была Нацистской. Италия была фашистской. Знак Фашизма- это пучок стрел перевязанный лентой или колчаном- это называется Фашиста. Этот символ присутствовал на гербах Римской империи, и Италия естественно тспользовала этот символ и это названия. Фашизм и Нацизм- это два абсолютно разных понятия, суть которых абсолютно различна. То что в Нюрберге осудили и приравняли этих два понятия, исключительно потому что они являются формами тоталитарного общества. Но при этом идея фашизма- она абсолютно расходится с идеей нацизма- как рассового превосходства одной нации над другой! И запрет Свастики- это редкостный бред,социалистов и популистов всех мастей! И причина кроется в прошлом всего человечества- пора честно об этом говорить! И это касается прежде всего на уровне противостояния- Монотеизма, как еврейского учения об едином Боге, и Язычества, как проявлений религиозных верований о многобожии. С одной стороны- это три основных течения монотеизма- иудаизм, хрестианство и ислам, с другой-ведизм, буддизм и даосизм. Это все современные проекции верований людей. С одной стороны мы наблюдаем повсеместное использование символов иудаизма- это шестиконечные Звезды- печати Жавида, и пятиконечные Звезды- или пентогоаммы- это печати Соломона- и я не выдумываю- это официальные их названия! Посмотрите на емблемы евросоюза, УЕФА, Лиги чемпионов- почему мячик украшен пентограмами, причем одна из них- перевернута? Никто не обращал внимания? Правда! Почему не нейтральные ромбы или квадраты- а именно пентограммы! Свастика- это Небесное движение- таков перевод этой руны. Так по спирали движется наша галактика, если наблюдатель стоит в середине и смотрит вверх! Вот и весь смысл этого знака. Кроме этого, на небе есть созведие свастики! Это Гитлер туда ее прибил? Свастика- является сильгейшим оберегом, имено свптикой вышивалтсь рубахи и вышиванки- посмотрите на узоры старых мастеров 100 или 150 летней давности! Есть над чем подумать!
 показать весь комментарий
 
 
Из Библии. Ветхий Завет (Книга Екклесиаста, гл. 4, ст. 12): «И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него: и нитка, втрое скрученная, нескоро порвется».
Иносказательно: о силе единства, о больших возможностях совместных усилий.
 показать весь комментарий
 
Свастика может быть фашистской и есть по многим причинам, Валик.
Если ты их не понимаешь, это не значит, что их нет
 показать весь комментарий
 
Хирургический скальпель- это инструмент, им можно спасти жизнь человеку, а можно перерезать горло, в темном переулке! Так и Свастика- она не виновата, что ею прикрывались некие личности, толи по злому умыслу, то ли по незнанию! От этого она Небесным Бегом быть не перестала! Запретить этот символ - нельзя, ибо он есть суть отражения этого мира.
 показать весь комментарий
 
 
Найди в инете деньги СССР 20 годов и удивись.
 показать весь комментарий
 
Пароль к системе был запечатлен на мониторе в результате сбоя (??? ) в работе компьютера.

Ну, если уж пацану за прикол уголовку шьете, то шейте, *ляди мусорские, и начальнику смены преступную халатность! А заодно всем посетителям, кто видел, но не позвонил и не донес, - соучастие!
ЗЫ: а пацан лучше бы **** загрузил, меньше шухеру было бы по порожняку.
ЗЗЫ: кстати, как там гепа с его жуковым?
 показать весь комментарий
 
 
Думаю тут просто ТРЦ проспонсорував розслідування і інше. Щоб неповадно було. Питання не в свастиці, а в тому, що якщо вирішив зробити проблеми великому бізнесу, будь готовий нести відповідальність. Або використовуй VPN, а не хакай з власного мобильного.
 показать весь комментарий
 
Vipe Man Ні,тут питання саме в сфастиці.В нас ставлять і паскуду жукова і нікого не наказують,а тут капець який злочин.Це все фарс.
 показать весь комментарий
 
Таких дэбилов много тысяч. порохло этому способствовал.
 показать весь комментарий
 
Так а что произошло то?
От этой картинки распространились идеи фашизма?
Ну нельзя же так формально подходить к закону.
Распространение идей и вместе с ними картинки.
Это правильная будет квалифиуация.
Уголовное дело нужно закрыть по причине отсутствия события преступления.
Фашизм сейчас в рашке происходит.
 показать весь комментарий
 
Я не пійму коментаторів.В нас комуняцькі сомволи досі є повсюди,вас вони не бентежать?.Нікого за них не садять.А тут просто картинка і все.Ви що за комуняків? Вони ж ваших батьків катували страшно і вбивали.За колоски вивозили і розстрілювали і тд.Можна дати штраф і то не надто великий і все.
 показать весь комментарий
 
 
Произошла подмена понятий.
Распространение идей коммнистического режима без картинки серпастого и молоткастого это не преступление и наоборот.
Как будто бы дело в картинке.
 показать весь комментарий
 
Молодец пацан, можно назначать его послом на Россию.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх