 Мою кандидатуру рассматривали на должность главы фракции "Слуги народа" в ВР, но возглавит ее другой представитель команды, - Арахамия

Об этом он сказал в кулуарах тренинга для будущих депутатов "Слуги народа" в Трускавце LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

Арахамия считает, что его рассматривали на должность главы фракции поскольку он "имеет достаточный опыт в нетворкинге и в построении команд".

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"Мне кажется, это были главные преимущества, почему мою кандидатуру обсуждали на позицию главы фракции", - сказал он.

Арахамия отметил, что, по его информации, возглавит фракцию Слуга народа другой представитель команды, однако фамилию назвать отказался.