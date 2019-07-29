 Мою кандидатуру рассматривали на должность главы фракции "Слуги народа" в ВР, но возглавит ее другой представитель команды, - Арахамия

Об этом он сказал в кулуарах тренинга для будущих депутатов "Слуги народа" в Трускавце LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
Арахамия считает, что его рассматривали на должность главы фракции поскольку он "имеет достаточный опыт в нетворкинге и в построении команд".
"Мне кажется, это были главные преимущества, почему мою кандидатуру обсуждали на позицию главы фракции", - сказал он.
Арахамия отметил, что, по его информации, возглавит фракцию Слуга народа другой представитель команды, однако фамилию назвать отказался.
Владимир Александрович увольте его нах!
весь имидж партии мочит(
габитус реально как у барсеточника
из личного опыта?
как у вас свиноботов всё просто
было
дупигрупи" Зеленського - а значить виказує "лінію партії". От і подивимося на реакцію четвертого наївного дурняномера "слуг коломойськогонароду"...
вот этим например, слету возле Пециного корыта пристроился
и хавал оттуда ничего не замечая, помалкивая
Учитывая, какие крупные ИТ-проекты создал Арахамия, что он учился и работал в США, известен в мире, он идеально подходит на свою нынешнюю должность по привлечению инвестиций. Использовать его таланты в качестве массовика-затейника для депутатом было бы кощунством.
явно намекает на то шо рассчитывае на министерский портфель как минимум
мадератор)
- селфятся
- дают интервью
- ищут оленя
молодая команда корпоративных кретинов