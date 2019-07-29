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 Политика Украины
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Все про:ВР (23227) Арахамия (13) Слуга народа (177)

 Мою кандидатуру рассматривали на должность главы фракции "Слуги народа" в ВР, но возглавит ее другой представитель команды, - Арахамия

Украинский предприниматель и волонтер, четвертый номер списка политсилы "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вряд ли станет главой фракции партии в парламенте.

Об этом он сказал в кулуарах тренинга для будущих депутатов "Слуги народа" в Трускавце LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

Арахамия считает, что его рассматривали на должность главы фракции поскольку он "имеет достаточный опыт в нетворкинге и в построении команд".

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"Мне кажется, это были главные преимущества, почему мою кандидатуру обсуждали на позицию главы фракции", - сказал он.

Арахамия отметил, что, по его информации, возглавит фракцию Слуга народа другой представитель команды, однако фамилию назвать отказался.

Источник: https://censor.net.ua/n3140118
 
   
 Топ комментарии
 
пока я на фото видел как они
- селфятся
- дают интервью
- ищут оленя
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Шановний пан Арахамія ще не зрозумів, що і його, і Данилюка, і Абромавічуса, і багатьох інших наївних дурнів використали і викинуть, як використану річ.... Питання тільки у тому, що Арахамія буде робити, коли пересвідчиться, що об нього витирать ноги? Коли Саакашвілі то зрозумів про Порошенка - психанув, а що буде робити Арахамія - побачимо....
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Прально - главой фракции должен быть 100%й малорос, разговаривающий на "а какая разница на каком" языке...
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Прально - главой фракции должен быть 100%й малорос, разговаривающий на "а какая разница на каком" языке...
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не нравится мне этот крысёнок(
Владимир Александрович увольте его нах!
весь имидж партии мочит(
габитус реально как у барсеточника
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Кто ж тебя так послушает, зедебил? Надо на коленях просить и в жепу целовать, а так он тебе ничего не должен.
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Надо на коленях просить и в жепу целовать,

из личного опыта?
как у вас свиноботов всё просто
было
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Нехай тхір пише - і добре аби Арахамія то читав. Тхір - то ж троль "діджитал дупи групи" Зеленського - а значить виказує "лінію партії". От і подивимося на реакцію четвертого наївного дурня номера "слуг коломойського народу"...
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коломойский просто неутвердил поэтому не взяли)
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И чем же он тебе не нравится? Тем что волонтерил и ВСУ помагал, пока остальные "Сватов" снимали и свадьбы фоткали? Ну да, ну да. Тогда да. Мочит имидж остальной зекоманды
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уполномоченным министра обороны по вопросам закупок


вот этим например, слету возле Пециного корыта пристроился
и хавал оттуда ничего не замечая, помалкивая
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звичайно надо уволіть! це ж улюблений волонтер бариги, в свій час отримав від нього орден. і лише перед виборами озеленився
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А мне наоборот очень нравится. У меня сын программист, тоже ходит в шортах, джинсах, футболах, тоже занимается спортом, знает английский, хорошо зарабатывает и чувствует себя свободно.
Учитывая, какие крупные ИТ-проекты создал Арахамия, что он учился и работал в США, известен в мире, он идеально подходит на свою нынешнюю должность по привлечению инвестиций. Использовать его таланты в качестве массовика-затейника для депутатом было бы кощунством.
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кроме этого закавказского хорька никому
явно намекает на то шо рассчитывае на министерский портфель как минимум
мадератор)
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Шановний пан Арахамія ще не зрозумів, що і його, і Данилюка, і Абромавічуса, і багатьох інших наївних дурнів використали і викинуть, як використану річ.... Питання тільки у тому, що Арахамія буде робити, коли пересвідчиться, що об нього витирать ноги? Коли Саакашвілі то зрозумів про Порошенка - психанув, а що буде робити Арахамія - побачимо....
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Пролетел Арахнид. Назначат кого-нибудь более ватного
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Правильно соображате, согласно классику: "Я люблю сидеть низко, не так больно падать"( Булгаков)
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пока я на фото видел как они
- селфятся
- дают интервью
- ищут оленя
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Арахамію спікером зроблять - непогана буде заміна "логопеду".
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что-то с "опытом в нетворкинге", "тимбилдинге" и всем таком прочем петтинге, подлизинге и т.д.

молодая команда корпоративных кретинов
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Юзік мабуть очолить,він по розмірам підходить
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назначат укринофоба дебинського или ткпого юзика
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По ходу Арахамия свою роль уже выполнил. Теперь он никому не нужен...
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