 У предыдущего президента не хватало политической воли, новому - хватает, - отец Гандзюк после встречи с Зеленским

Об этом Виктор Гандзюк рассказал в интервью BBC-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Мы встречались с Зеленским. Но поскольку встреча была не для пиара, то единственное, что скажу - она была обнадеживающей. У предыдущего президента не хватало политической воли. После встречи с новым президентом думаю, что ему в этом направлении политической воли хватает... Мы встретились с Порошенко - по его инициативе... Я ему сказал: Петр Алексеевич, я не прошу, чтобы вы их осудили, но мы считаем, что вы должны освободить их от должностей, они не должны руководить областью, и исключить из партии. Петр Алексеевич не прислушался и они остались, а следствие начало тормозиться...", - отметил Виктор Гандзюк.
Потому что это и есть те самые 8%, причем существенный процент из этих процентов не четырежды уклонисты, а отслужившие в АТО.
Подойдёт предложение?
Запоребриком, по-слухам, очень популярно
Думаете все кинутся за свиноматку воевать?
Конечно это голубая мечта из-за поребрика, что бы началась война из-за Петиной жирной задницы, но это навряд ли.
Как называется - приплыли... в Лукаморье...
(лукоморье, президент)
Втім мізки полоскати блаЗень добре вміє, але скоро побачимо його справи. От тоді й посміємося (хто виживе).
До речі, чиїм шахтарям блаЗень казенні "скопилось".
а Зеле по фигу - уволит любого старого, ему своих рассовывать надо.
******, какие у нас люди тупые.. и удивляются что плохо живут.
- У Порошенко она маленькая. Ему не хватало. У Зеленского больше, ему хватит.
Эксперт, *****!
Подозреваемого в сокрытии преступления по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского, отпущенного под ночной домашний арест после диагноза "гипертонический криз"
Відпустили до зустрічі чи після?
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https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=l7GidRf_dbI
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Я ему сказал: Петр Алексеевич, я не прошу, чтобы ВЫ ИХ ОСУДИЛИ, но (МЫ? ) считаем, что вы должны освободить их от должностейНу предполагаемых убийц он осудил. А должен ли он был освобождать от должностей тех, чья вина была недоказанной? Это точно было бы пиаром
Жалко отца, он от горя готов принять любые обещания. Но станет ли ему легче, когда убийц просто назначат?