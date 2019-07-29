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 У предыдущего президента не хватало политической воли, новому - хватает, - отец Гандзюк после встречи с Зеленским

Отец погибшей Екатерины Гандзюк заявил, что встречался с президентом Владимиром Зеленским и результат разговора показался ему обнадеживающим.

Об этом Виктор Гандзюк рассказал в интервью BBC-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Мы встречались с Зеленским. Но поскольку встреча была не для пиара, то единственное, что скажу - она ​​была обнадеживающей. У предыдущего президента не хватало политической воли. После встречи с новым президентом думаю, что ему в этом направлении политической воли хватает... Мы встретились с Порошенко - по его инициативе... Я ему сказал: Петр Алексеевич, я не прошу, чтобы вы их осудили, но мы считаем, что вы должны освободить их от должностей, они не должны руководить областью, и исключить из партии. Петр Алексеевич не прислушался и они остались, а следствие начало тормозиться...", - отметил Виктор Гандзюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский, которого отпустили под домашний арест "из-за состояния здоровья", посетил футбольный матч в Одессе. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3140116
 
   
 Топ комментарии
 
Порохоботы , вашего хозяина снова обосрали У предыдущего президента не хватало политической воли, новому - хватает, - отец Гандзюк после встречи с Зеленским - Цензор.НЕТ 3871
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Я, конечно, понимаю, что у выпускников средней школы с углубленным изучением английского языка города Кривого Рога трудности с арифметкой, но Вас не смушает цифра в 2 миллиона?
Потому что это и есть те самые 8%, причем существенный процент из этих процентов не четырежды уклонисты, а отслужившие в АТО.
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...вот только мозгов не хватает зелемойскому, увы...
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Порохоботы , вашего хозяина снова обосрали У предыдущего президента не хватало политической воли, новому - хватает, - отец Гандзюк после встречи с Зеленским - Цензор.НЕТ 3871
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Я, конечно, понимаю, что у выпускников средней школы с углубленным изучением английского языка города Кривого Рога трудности с арифметкой, но Вас не смушает цифра в 2 миллиона?
Потому что это и есть те самые 8%, причем существенный процент из этих процентов не четырежды уклонисты, а отслужившие в АТО.
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Царю Зелемойскому дать право казнить и миловать.
Подойдёт предложение?
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Можно еще челобитные писать.
Запоребриком, по-слухам, очень популярно
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Будемо мірятися знаннями-дипломами і кількістю статусів УБД чи достатньо буде посилання на сайт ЦВК?
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И ЧТО что они служили?
Думаете все кинутся за свиноматку воевать?
Конечно это голубая мечта из-за поребрика, что бы началась война из-за Петиной жирной задницы, но это навряд ли.
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Существенный процент отслуживших в АТО? Это сколько Алексеев-миномьетчиков?
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обещать, не значит жениться, но удачи
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вот недавно замяли дело мангера, а он радуется...
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Шакалы к новому хозяину, Зелёному павлину.
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старый маразматик кремлевская подстилка уже поЗЕленел от злобы к ОТЦУ НАЦИИ ПОРОШЕНКО!!
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Напрасно вы этого дегенерата Игоря спамите. Пусть все видят убожество свиноваты.
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Те, кто будет проводить следствие по политической воле, а не по наличию доказательств...
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У мене нема Президента. Офіційно є єврейсько-кацапське непорозуміння під назвою зелеленський.
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Да нет, он еврей! А Зельцман чистый украинец! А ты шо - не знал???!!!
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Вот интересно, а что тогда будем делать с этими евреями?
Попередньому президенту бракувало політичної волі, новому - не бракує, - батько Гандзюк після зустрічі із Зеленським - Цензор.НЕТ 9759
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Тоді прошу пана за поребрик. Нах з України, виродки свиноватні!
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Судя по всему Воли то у всех достаточно, а вот с фактами- проблемы! Это криминальное дело и оно доказывается фактами! По факту- исполнители есть, есть вроде бы и посредник- а заказчик? Так послушайте, теперь все зависит от посредника! И здесь должно работать следствие, если следствие договорится с посредником- он должен дать показания и кроме этого- доказательства его слов! А так, оговорить можно любого. Если есть какая то связь с бизнесс интересами- пусть следаки копают! Я соболезную отцу по поводу его дочери, но простите- одних слов- мало! Нужен фактаж!
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Нет. Эта встреча не для пиара. А для фейсбука, твитера, инстаграма, ютуба ит др.
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У ПРедыдущего ума хватало толька киздить!!
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просто зеля наплел ему то что он хотел услышать, он всегда так делает
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Политическая воля в расследовании уголовного преступления?
Как называется - приплыли... в Лукаморье...
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Мда, прям завоняло расеюжкой. Это только там ***** вмешивается и в суды, и в раследования.
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Не только, Лукаморье то же самое, что и презедент....
(лукоморье, президент)
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не будемо дядьку вас розчаровувати...час сам все розставить всі крапки над і
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Пиар - и с Глуховерей, и с Гандзюк, и с истериками на чиновников, с поездками на пляж. Мелочи, которые не жалко бросить как кость своим почитателям, затуманить им мозг, чтобы не видели потом проколов в важных для всей страны делах.
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І чого тільки не застосовують для пі-ару в блаЗень-шоу.
Втім мізки полоскати блаЗень добре вміє, але скоро побачимо його справи. От тоді й посміємося (хто виживе).
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"Обещанного три года ждут" (Зелемойская, простите - еврейская пословица, а может и не еврейская)....
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Судят не по политической воле, а по результату.
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Жалко отца! ******* не строить! Можно наговорить ХХХ знает чего,что сейчас клоун и делает,и это абсолютно ни ХХХ не значит!Хотя если надо Аваков найдет какого то стрелочника,что бы лохам показать картинку!
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Свинорилый только по поводу Рошена быстро всё решал ))))) Если бы не ЗЕ шахтёры так и были бы без зарплаты ещё несколько месяцев,это притом, что свинья Грося сказал, что в казне деньги скопились. Гидота!
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Ну роздавати те, що "скопились" багато ума не треба. От коли "скопились" скінчиться - тоді й міряти "Если бы не ЗЕ" будемо.
До речі, чиїм шахтарям блаЗень казенні "скопилось".
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"Зеленський зустрівся з гірниками після трагедії на шахті Львівщини " Може ти щось пропустив бiля корита WerКнур ))))))))))
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а у нас судят по политической воли или по закону?
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По справедливости. В рабовладельческом обществе тоже были законы.
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Откуда у Пэдры воля найдется, если каждая блть ему отстегивала долю дай реальный срок одному и нарушится доверие, Петю крысы уважать перестанут, а для него это важнее мнения украинцев!
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Папа такой же шибанутый как и его доця. Вот втемяшилось ему что заказал именно такой-то - и требует его уволить.

а Зеле по фигу - уволит любого старого, ему своих рассовывать надо.

******, какие у нас люди тупые.. и удивляются что плохо живут.
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Пришел к Порошенко и померил его политическую волю. Сходил к Зеленскому и у него померил. Вышел и сообщил результат:
- У Порошенко она маленькая. Ему не хватало. У Зеленского больше, ему хватит.
Эксперт, *****!
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По твоему посту можно уже померить твой маленький мозг.
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И мерить нечего, коричневую субстанцию, которая пахнет не шоколадом мозгом назвать нельзя.
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Точно без мозгов, за пайку рошенок смерти людям желаешь.
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наивность людей меня просто удивляет - Подозреваемого в сокрытии преступления по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского, отпущенного под ночной домашний арест после диагноза "гипертонический криз", заметили на футбольном Суперкубке в Одессе.
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Чинганчгук
Подозреваемого в сокрытии преступления по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского, отпущенного под ночной домашний арест после диагноза "гипертонический криз"

Відпустили до зустрічі чи після? Попередньому президенту бракувало політичної волі, новому - не бракує, - батько Гандзюк після зустрічі із Зеленським - Цензор.НЕТ 3290
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Я ему сказал: Петр Алексеевич, я не прошу, чтобы ВЫ ИХ ОСУДИЛИ, но (МЫ? ) считаем, что вы должны освободить их от должностейНу предполагаемых убийц он осудил. А должен ли он был освобождать от должностей тех, чья вина была недоказанной? Это точно было бы пиаром
Жалко отца, он от горя готов принять любые обещания. Но станет ли ему легче, когда убийц просто назначат?
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Нет, ему было легко при Порошенко, когда убийц вообще не искали, а именно назначали исходя из политической конїюктуры.
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Якраз та "політична воля " і напружує . Здача Станиці Луганської окупантам і колаборантам , плюс знищення своїх фортифікаційних споруд, тому підтвердження .
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