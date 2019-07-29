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 Политика Украины
  2003  18
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Все про:Безсмертный (300) Минск (1268) минские соглашения (2612)

 Участникам Трехсторонней контактной группы по Донбассу нужны статус, финансирование и дипломатические паспорта, - Безсмертный

Роман Безсмертный готовит документы по упорядочению организации работы украинской части Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.

Об этом он сообщил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"На этой встрече я попросил президента дать мне поручение подготовить соответствующие указы и проекты документов для организации ее работы. Он на это согласился и я уже начал над этим работать: переговорил с Леонидом Даниловичем Кучмой как главой ТКГ, с Русланом Демченко как с советником президента. С участниками трехсторонних контактной группы, председателями подгрупп. Когда появится черновик документов, тогда надо будет обязательно встретиться с секретарем СНБО. Далее - переговоры в правительстве, поскольку все это требует определенного финансового обеспечения. И так далее", - сказал Безсмертный.

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По его прогнозам, в целом, надо "пройти семь кругов ада". "Но это то, что нужно было сделать еще вчера. Потому что подходят ко мне люди и говорят: "ну вот мы в очередной раз купили билеты за свои деньги. Сколько это будет продолжаться?", - рассказал он.

Безсмертный пояснил, что на сегодняшний день существует механизм компенсации - то есть сначала расходуются свои деньги, потом подается отчет и уже после этого осуществляется возврат.

Еще один аспект: участникам ТКГ нужны дипломатические паспорта. "Я, например, невъездной в Беларусь - и то, что белорусы пропустили меня на заседание ТКГ - это только господу Богу и некоторым людям известно, которые это обеспечивали, сколько было приложено усилий", - сказал он.

Другой аспект - вопрос безопасности. "Вот я вез чемодан, где был компьютер с информацией закрытого типа, документы на бумажных носителях для служебного пользования, техническое задание, тактика ведения переговорного процесса. На основе этих невинных документов, при желании, можно сделать такую "бомбу", что я потом домой не вернусь", - сказал он.

Кроме того, участникам группы нужен соответствующий статус. "Роман Безсмертный: да, бывший вице-премьер, но сейчас просто гражданин Украины, которому нужно работать с министерством юстиции, Кабинетом министров, СНБО, министерством обороны. И чтобы не сказали - "кто ты такой? Иди отсюда" я и взял на себя подготовку соответствующего указа, чтобы предоставить статус группе", - рассказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3140114
 
 
 Топ комментарии
 
Що, раніше фінансування не було? Чи вам мало? "Огласите весь список" (с) дармоєдів...
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Як до цього 5 років, при "соєвих", справлялись без статусу, бабла та дип. пастортів? Це для того, щоб після ваших домовленностей було зручно тікати?
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Хм. Очч хочу быть участником трехсторонней группы. )))
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без хорошего финансирования ну никак процесс не идет....Где будете гостиницу снимать? Дубае
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А может он имеет ввиду, что международные паспорта, деньги и признанный статус нужен представителям сепаратистов от лнр/днр. Эту новую команду понять не возможно.
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Може ще міністерство Мінських переговорів створимо, ну щоб все працювало як має бути? Виділимо їм пару мільярдів фінансування, щоб все в них було добре? Якщо ми припиняємо війну навіщо нам Мінські переговори? Є нормандський формат, там і потрібно розмовляти! Мінські переговори 5 років не дають результату і зараз не дають, тому Мінський процес потрібно припиняти і формувати нові площадку для переговорів з іншими учасниками, куди ДНР та ЛНР вже не будуть допущені.
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Що, раніше фінансування не було? Чи вам мало? "Огласите весь список" (с) дармоєдів...
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по скайпу можно с ними общаться
не надо ни статуса, ни денех, ни диппаспорта
а эффект на выходе тот же
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Повесить эту суку на фонарном столбе вместе с Зе.
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Боже... эту всю элементарщину нужно ДОКАЗЫВАТЬ(!) нынешнему извиняюсь за выражение "президенту" и его команде
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Як до цього 5 років, при "соєвих", справлялись без статусу, бабла та дип. пастортів? Це для того, щоб після ваших домовленностей було зручно тікати?
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...На основе этих невинных документов, при желании, можно сделать такую "бомбу", что я потом домой не вернусь..... Что они там готовят ? Слить страну ?!
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оказывается к стране в смартфоне ещё много чего нужно... че они по скайпу не общаются
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Виходить, що ця група не має офіційного статусу. Кого вони (вірніше, яку країну) вони там представляють.
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а зачем в тот Минск ездить только деньги просырать
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