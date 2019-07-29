 Начальник полиции Днепропетровщины Глуховеря уволен, - Нацполиция

Об этом говорится в сообщении Нацполиции Украины на странице в соцсети Фейсбук в понедельник днем, передает Цензор.НЕТ.

"Начальника полиции Днепропетровщины освобожден от должности. Приказом Председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым освобожден от занимаемой должности начальника Главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря. Сейчас исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровщины назначен Артем Васицкий", - говорится в сообщении.

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"Согласно приказу министра внутренних дел Арсена Авакова в субботу, 27 июля, было начато служебное расследование по факту событий, имевших место в Днепре. Выводы служебного расследования будут переданы в Государственное бюро расследований. Нацполиция оказывает помощь и всесторонне способствует ходу расследования. Сегодня руководитель полиции Днепропетровщины обратился с рапортом к Председателю Нацполиции об увольнении с занимаемой должности. Его рапорт был удовлетворен", - добавили в полиции.

"Председатель Нацполиции назначил исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области Артема Васицкого. Он занимает должность заместителя начальника Главного управления - начальника криминальной полиции. На этом посту 42-летний полковник полиции несет службу с 2017 года. До этого проходил службу в подразделениях уголовного розыска в прифронтовой Донецкой области. Имеет 23 года опыта оперативной работы", - отметили в ведомстве.

Напоминаем, ранее была обнародована запись того, как в 2018 году спецподразделение КОРД задержало двух патрульных за остановку и штраф водителю главы полиции Днепропетровщины Глуховери.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал увольнения Виталия Глуховери с должности начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.