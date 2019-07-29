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 Политика Украины
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Все про:Нацполиция (9808) увольнение (1634) Глуховеря (6)

 Начальник полиции Днепропетровщины Глуховеря уволен, - Нацполиция

Приказом главы Нацполиции Украины Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым освобожден от занимаемой должности начальника Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции Украины на странице в соцсети Фейсбук в понедельник днем, передает Цензор.НЕТ.

"Начальника полиции Днепропетровщины освобожден от должности. Приказом Председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым освобожден от занимаемой должности начальника Главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря. Сейчас исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровщины назначен Артем Васицкий", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Буду бороться за служебную репутацию", - спецподразделение КОРД задержало двух патрульных за остановку и штраф водителю главы полиции Днепропетровщины Глуховери. ВИДЕО

"Согласно приказу министра внутренних дел Арсена Авакова в субботу, 27 июля, было начато служебное расследование по факту событий, имевших место в Днепре. Выводы служебного расследования будут переданы в Государственное бюро расследований. Нацполиция оказывает помощь и всесторонне способствует ходу расследования. Сегодня руководитель полиции Днепропетровщины обратился с рапортом к Председателю Нацполиции об увольнении с занимаемой должности. Его рапорт был удовлетворен", - добавили в полиции.

"Председатель Нацполиции назначил исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области Артема Васицкого. Он занимает должность заместителя начальника Главного управления - начальника криминальной полиции. На этом посту 42-летний полковник полиции несет службу с 2017 года. До этого проходил службу в подразделениях уголовного розыска в прифронтовой Донецкой области. Имеет 23 года опыта оперативной работы", - отметили в ведомстве.

Напоминаем, ранее была обнародована запись того, как в 2018 году спецподразделение КОРД задержало двух патрульных за остановку и штраф водителю главы полиции Днепропетровщины Глуховери.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал увольнения Виталия Глуховери с должности начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.Начальник полиции Днепропетровщины Глуховеря уволен, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/n3140112
 
 
 Топ комментарии
 
этого мало!!!
где уголовное дело?
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Похвальна оперативність! Порошенку б свого часу так швидко вирішувати наболілі питання...
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Очередная потроховская мразь свалила с должности,ждем ухода,гроськи,алколуцика и ещё очень многих.
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Порохоботы, срочно выражайте збоченнисть, тоесть озабоченность ну что у вас в таких случаях положено, репетуйтэ: наших бьють, Путен ввиди вайска))))
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Проклятый Зеленский , при Петре Алексеевиче такого беспредела не было
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Ну вот и почти готово. Счастье ускользнуло (высшее звание - полковник, а генерал - это счастье). Аваков с Князевым сделали свои пол дела. Но ведь в вердикте всемогущего Зе-Чувака было ещё слово «гражданин». Поглядим, как Труба трубит и хватит ли белых ниток дурню Глуховере на дельце.
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(42 года ему и 23 года оперативной работы) с 19 лет...тобишь
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"Звільнений з займаної посади", ще не означає звільнення з органів МВС - це така маленька фішка. Цілком можливо, що його зараховано у кадровий резерв МВС, як було з начальником одеської поліції Головіним.
А взагалі так - повинно бути кримінальне провадження за фактом перевищення влади і протидії законним вимогам поліцейських.
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Уволен? В отпуск, а затем, на повышение...
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И фсё, фсе довольны: генерал при генеральской пенсии, пострадавший коп поднял свое самоменение, Зеленский себе поднял бонусов.
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Да, видите, как легко сделать всех довольными. Жаль, что Порошенко этого не понимал, и держался за своих коррупционеров и преступников всеми силами.
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уволен и "освобожден от занимаемой должности" это разные вещи.
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Порохоботы обсрались жидким поносом Начальника поліції Дніпропетровщини Глуховерю звільнено, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4540
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Балаган для лоховской быдломассы.
Вы не увольняйте, а спросите - откуда у него машина за 100 тыс. баксов.
Не ответит - посадите лет на 10.
В обычную зону.
Без вазелина.
А так - это разводка для лохов...
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Вы предлагаете вернуть его на должность? Кстати, это событие произошло еще в 2018 году, и у Порошенко было полно времени спрсить, откуда у него машина за 100 тыс. баксов. Да и до 2018 года можно было спросить, во время аттестации при потужной порошенковской реформы полиции.
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И только свиновата в печале. Жаль им бандита и коррупционера Глуховерю. Начальника поліції Дніпропетровщини Глуховерю звільнено, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9212
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нічого,окружний суд все виправить,з компенсацією
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Зебики, когда клован разберётся с рейдерами которые авиакомпанию Скай Ап хотят отжать, с помощью сумасшедшей алкоголики?
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ты так переживаешь за партнёров Ахметова?)
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На биржу труда станет.

И пойдет, работать в вахтеры, но это не точно..
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Меня терзают смутные сомнения.... Ну вот откуда деньги на Range Rover
145 100 $ • 3 697 148 грн.+ бензин + обслуга + зп водиле.Пусть этот хенерал имеет даже 50 000 в месяц это надо 71 месяц или 5.5 лет непосильным трудом зарабатывать не есть не выпивать ( чито по хлеборезке его не скажешь ) Но Это так мелочи. А если КОП поглубже ? Не увольнять а привлекать !!!!!
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Сухпайками питался, спал в кабинете, копеечку к копеечку и вот тебе Рейнж. А водила по товарищески бесплатно возит. А то злословите честного человека.
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Рейндж скорее всего служебный.
Мусорской генерал - это как минимум долларовый мультимиллионер, он рейндж по-любому считает за машину для нищебродов.
У него скорее всего шо-то получше в гараже стоит.
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Посмотрел декларацию - 35К грн у него зарплата в месяц.
Личных машин (не его, жены, конечно) - 2 штуки, Крузер и Мазда СХ5.
Старенькие уже, 14 года обе.
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Красиво!!! Смазали и Убрали!!!! Класика!!!!
Вот так и надо !!! А то воля и честь!!! А на самом деле - им там было так уютно в прошлом!!! Ведь там Украина ИХ!!!
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Прямо реванш какой-то, коррупционеров и бандитов увольняют!... Что делается?!... Начальника поліції Дніпропетровщини Глуховерю звільнено, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1188
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Как меня достают эти жулики от власти - суки. ОСВОБОЖДЕН от должности - НЕ УВОЛЕН. Это значит живет и радуется жизни имея все плюшки (оклады, премии, льготы, гос водителя с машиной, охрану .....) При этом не чего не должен делать
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Не дуже пишайтеся, через пару місяців поновиться..
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Уволен с руководящей должности. и будет по итогу назначен на другую руководящую должность... как обычно, никакой ответственности... да и впринципе там за годы "сумлінной" службы там созданн такой запас прочности в виде банковских счетов, земельных участков, драгоценностей, картин, квартир, машин и.т.д. , что не только он может не работать, а все члены семьи! Но вы не подумайте он очень честный, ведь все это зарабоатли его жена, теща, свекруха, свекр, дети, и вообще многое было просто подарено , наколядовано......
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До речі, свиноваті, яка репетує, чому тільки звільнили, а де ж суворіше покарання, наводжу цитату: "Згідно з наказом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у суботу, 27 липня, було розпочато службове розслідування за фактом подій, що мали місце у Дніпрі. Висновки службового розслідування будуть передані до Державного бюро розслідувань."
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Он на фотке очень похож на своего "честного" коллегу Пшонка, добавить лавровый венок и точна копия Пшонки - цезарь!
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Тук он уволен или отстранен от должности ?
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Чекаємо позова до суду. А чому б і ні; термін на притягнення до дисциплінарної відповідальності сплив, отже провести службову перевірку не має підстав. За, що звільнили соколіки. Пройде час і чувак поновиться на службі і посаді, а держава, я впевненний - за роки вимушенного прогулу, виплатить зарплату "невинно репресованному". Як приклад згадайте звільненних на підставі атестації дамбаских мільїціонерів. БЕСТОЛОЧІ не вміють навіть звільнити по закону.
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Притягнення до дисциплінарної відповідальності застосовується не пізніше 6 місяців з моменту виявлення проступку, але згідно Дисциплінарного статуту нацполіції: "У разі проведення службового розслідування за фактом вчинення дисциплінарного проступку днем його виявлення вважається день затвердження висновку за результатами службового розслідування.". Тому все зроблено по закону.
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Наверно, рапорт по состоянию подорванного здоровья подал...
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"Звільнений з займаної посади", ще не означає звільнення з органів МВС - це така маленька фішка. Цілком можливо, що його зараховано у кадровий резерв МВС, як було з начальником одеської поліції Головіним.
А взагалі так - повинно бути кримінальне провадження за фактом перевищення влади і протидії законним вимогам поліцейських.
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Прочитайте уважно. Розпочато службове розслідування, і по його результатам будуть висновки. Але свиновата вже зараз встала на захист цього мента, вже пишуть, що його водій підставив, та іншу маячню.
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просто на пенсию пошел, небось уже больше 50..., а тут такой удобный случай...)))
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