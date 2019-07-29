 Начальник полиции Днепропетровщины Глуховеря уволен, - Нацполиция

Об этом говорится в сообщении Нацполиции Украины на странице в соцсети Фейсбук в понедельник днем, передает Цензор.НЕТ.
"Начальника полиции Днепропетровщины освобожден от должности. Приказом Председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым освобожден от занимаемой должности начальника Главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря. Сейчас исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровщины назначен Артем Васицкий", - говорится в сообщении.
"Согласно приказу министра внутренних дел Арсена Авакова в субботу, 27 июля, было начато служебное расследование по факту событий, имевших место в Днепре. Выводы служебного расследования будут переданы в Государственное бюро расследований. Нацполиция оказывает помощь и всесторонне способствует ходу расследования. Сегодня руководитель полиции Днепропетровщины обратился с рапортом к Председателю Нацполиции об увольнении с занимаемой должности. Его рапорт был удовлетворен", - добавили в полиции.
"Председатель Нацполиции назначил исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области Артема Васицкого. Он занимает должность заместителя начальника Главного управления - начальника криминальной полиции. На этом посту 42-летний полковник полиции несет службу с 2017 года. До этого проходил службу в подразделениях уголовного розыска в прифронтовой Донецкой области. Имеет 23 года опыта оперативной работы", - отметили в ведомстве.
Напоминаем, ранее была обнародована запись того, как в 2018 году спецподразделение КОРД задержало двух патрульных за остановку и штраф водителю главы полиции Днепропетровщины Глуховери.
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал увольнения Виталия Глуховери с должности начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
А взагалі так - повинно бути кримінальне провадження за фактом перевищення влади і протидії законним вимогам поліцейських.
Вы не увольняйте, а спросите - откуда у него машина за 100 тыс. баксов.
Не ответит - посадите лет на 10.
В обычную зону.
Без вазелина.
А так - это разводка для лохов...
И пойдет, работать в вахтеры, но это не точно..
145 100 $ • 3 697 148 грн.+ бензин + обслуга + зп водиле.Пусть этот хенерал имеет даже 50 000 в месяц это надо 71 месяц или 5.5 лет непосильным трудом зарабатывать не есть не выпивать ( чито по хлеборезке его не скажешь ) Но Это так мелочи. А если КОП поглубже ? Не увольнять а привлекать !!!!!
Мусорской генерал - это как минимум долларовый мультимиллионер, он рейндж по-любому считает за машину для нищебродов.
У него скорее всего шо-то получше в гараже стоит.
Личных машин (не его, жены, конечно) - 2 штуки, Крузер и Мазда СХ5.
Старенькие уже, 14 года обе.
Вот так и надо !!! А то воля и честь!!! А на самом деле - им там было так уютно в прошлом!!! Ведь там Украина ИХ!!!
А взагалі так - повинно бути кримінальне провадження за фактом перевищення влади і протидії законним вимогам поліцейських.