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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (1960) увольнение (1634) Супрун Ульяна (537)

 Спокойно ждем. Если не останемся - передадим всю работу и планы, - Супрун о возможности отставки

До официального назначения нового состава Кабмина команда Минздрава продолжит работу над изменениями в системе здравоохранения.

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сказала журналистам на западе с начала всеукраинской акции по вакцинации против дифтерии и столбняка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"До того момента, пока будет официально представлен кандидат на должность премьер-министра, который определится с кандидатурами в министерства, мы продолжаем работать в министерстве. Если останемся - будем дальше работать, если не останемся - передадим всю работу, которая была сделана, планы, которые далее должны быть реализованы", - отметила Супрун.

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Она подчеркнула, что здравоохранение должно быть вне политики независимо от социального или материального статуса.

"Врачи должны дальше спокойно работать и передавать друг другу знания и работу, которая будет сделана. Поэтому спокойно ждем. Мы услышали много раз публично, что это будет продолжаться", - сказала Супрун.

В случае, если не войдет в следующий состав Кабмина, Супрун планирует издать книгу о здоровый образ жизни и привлекать иностранные инвестиции в украинскую систему здравоохранения.

"Многие меня спрашивают, будет ли издана книга советов относительно здорового образа жизни. Я недавно заходила в книжный магазин "Є" и спрашивала, есть ли у них книги о здоровье. Нет. В Украине очень мало книг о здоровье. Есть кулинарные книги или книги для студентов-медиков, но нет общих для людей. Поэтому, возможно, будем заниматься таким просветительством. И буду делать все возможное, чтобы трансформация (системы здравоохранения. - Ред.) и дальше происходила... и помогать, чтобы было больше инвестиций, так же иностранных, как и украинских в нашу систему здравоохранения. Потому что в нашей инфраструктуре все плохо, а у государства нет много средств, чтобы это делать", - сказала Супрун.

Источник: https://censor.net.ua/n3140108
 
 
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Гнать взашей надо эту "доктор смерть"!
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Плохо доктор смерть старается. Ты еще живой Если не останемся передадим всю работу и планы, - Супрун о возможности своей отставки - Цензор.НЕТ 9988
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"Супрун планирует издать книгу о здоровый образ жизни"

Надеюсь, эту книгу Вы напишете в Детройте. Она там очень будет нужна).
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это точно респект, стоко жизней угробить это надо уметь!!
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Да-да, именно по рыночным, а не по тем что Петя с Ахметкой договорился. Этого и ждем же.
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Так о чем они договорились? Можно только сухие цифры назвать.
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До речі, Узеленського сказали що будуть продовжувати реформи, розпочаті за часів Порошенка, в тому числі і в МОЗ...
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Ну так реформы начали еще в 2015 году под давлением Штатов. Но начать не значит сделать. Все реформы заморожены на начальных стадиях коррупционерами во главе с бывшим президентом.
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а ты реформы 100 лет собрался проводить?!! а жизни хватит реформатов хренов!!
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А при чем тут я? Это бывшие власти так проводили. Новые надеюсь проведут быстро. А если нет то и эти надолго не задержаться.
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если эти будут проводить реформы как старая власть (больше тарифы меньше социалка) то они могут и свой срок не досидеть!!
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Гнать эту супрун и не токо гнать а привлечь к ответсвености за нарушение законодательства! а лучше вообще посадить потому что нанесенные убытки превышают все допустимые нормы!!
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не просто убытки - людей умерло много от деятельности этой упоротой флюрографистки
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Ruslan Tkachenko


Гнать
эту супрун и не токо гнать а привлечь к ответсвености за нарушение
законодательства! а лучше вообще посадить потому что нанесенные убытки
превышают все допустимые нормы!!
Спокойно ждем. Если не останемся - передадим всю работу и планы, - Супрун о возможности отставки - Цензор.НЕТ 4714

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тебе все шуточки, а не хошь пойти пошутить в центр исследования рака где многии родители не дополучили лекраств потому что супрун проводила реформы, тебе родители детей быстро расскажут про санитаров а может и оторвут чего нить!!
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Кацапчег з кількома ніками, тебе сюди ніхто не звав щось коментувати Спокойно ждем. Если не останемся - передадим всю работу и планы, - Супрун о возможности отставки - Цензор.НЕТ 4511
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на себя посмотри в зеркало щирий китаец!!
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Что за убытки?! Вы когда научитесь давать чёткую инфу. А не то что бабка на лавочке улсышала у другой. Цифры называйте...
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вся ваша работа это телемедицина и маты))))
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Скок БАБА ВАНГ набежало и главное все БАБЫ ВАНГИ рассказывают что будет делать ЗЕЛЯ!
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иди ты НАЙУХ - ты должна сидеть за то что наворотила
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Насчёт «спокойно ждём» миссис Доктор Страхолюдина сбрехала. По аналогии с известной поговоркой - ожидание отставки хуже самой отставки.
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трєбуйєм вєрнуть есесесер! вотка по 3.20 і закусь по 2.80
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ВоТка по 3,62 была) А что касается закуси, то мне больше ветчина по 4,20 нравилась) 2,80 - то любительская, она жирная). Были еще и сырочки плавленые по 14 копеек и килька по 33 копейки - вкуснаяяяя). А хлеб! Какой был вкусный хлебушек по 16 копеек - кирпичик).
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"Спокойно ждем. Если не останемся - передадим всю работу"
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Если не останемся передадим всю работу и планы, - Супрун о возможности своей отставки.

Она ещё в этом сомневается?
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Где свыня ее нашло ? Не удивлюсь если она работала санитаркой на ферме .
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"Супрун планирует издать книгу о здоровый образ жизни" Источник:https://censor.net.ua/n3140108

Какие феерические обороты речи сегодня на цензоре.
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дайош новийє маладийє ліца!!! у команди ЗЄ йєсть двє дєвочкі із оріфлєм - оні вполнє подойдут на міністєра здравоохрєнєнія
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Убирайся нахрен уже,вас только за больницу для мразей голубых кровей за счет налогоплательщика, в Феофании нужно ставить к стенке без суда и следствия.
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