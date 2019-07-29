 В Украине закрыли реестр коррупционеров: есть риск, что эти люди смогут вернуться на госслужбу, - Opendatabot

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении портала Opendatabot.
"Начиная с 14 августа 2018-го года списки коррупционеров публиковали на портале открытых данных каждые 7-10 дней. Однако последнее обновление данных произошло 25 июня 2019 года", - говорится в сообщении.
"Человек, совершивший коррупционное правонарушение как минимум в течение трех лет не имеет права занимать государственные должности. Если его статус будет невозможно проверить автоматически, есть риск, что эти люди смогут вернуться на государственные должности", - подчеркнули в реестре.
Согласно последнему обновлению в Украине было зарегистрировано свыше 23,9 тысячи коррупционеров.
В Opendatabot отметили, что в настоящее время Национальное агентство по противодействию коррупции работает над созданием сайта с реестром коррупционеров, однако данный реестр не является открытым, а поэтому данные оттуда невозможно обработать автоматически.
"На наш запрос в НАПК сообщили, что процесс находится на стадии объявления тендера для поиска технических подрядчиков, и реестр опубликуют тогда, когда этот процесс завершится. Точная дата публикации остается неизвестной", - отметили в Opendatabot.
набороли повернення тих коррупціонерів, якиї при "коррупціонері" Петі вже відсіяли
ай, малаца!
неможна було відрізнити: де зелена дрисня, а де те, що вона видристала
ягодки будут потом
то ли ещё будет
Реальность - перестали публиковать в открытом реестре данные до перевода реестра на новый автоматизированный сайт.
абсолютно то же самое, что нашкрябало ты.
«Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем». (с) Капиталлистические акулы (Золотой телёнок)
Весілля сина Луценко.