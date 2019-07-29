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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7462) Минюст (1422) реестр (152)

 В Украине закрыли реестр коррупционеров: есть риск, что эти люди смогут вернуться на госслужбу, - Opendatabot

Минюст прекратил публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных. Эти данные теперь не обновляются и в Opendatabot.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении портала Opendatabot.

"Начиная с 14 августа 2018-го года списки коррупционеров публиковали на портале открытых данных каждые 7-10 дней. Однако последнее обновление данных произошло 25 июня 2019 года", - говорится в сообщении.

"Человек, совершивший коррупционное правонарушение как минимум в течение трех лет не имеет права занимать государственные должности. Если его статус будет невозможно проверить автоматически, есть риск, что эти люди смогут вернуться на государственные должности", - подчеркнули в реестре.

Согласно последнему обновлению в Украине было зарегистрировано свыше 23,9 тысячи коррупционеров.

В Opendatabot отметили, что в настоящее время Национальное агентство по противодействию коррупции работает над созданием сайта с реестром коррупционеров, однако данный реестр не является открытым, а поэтому данные оттуда невозможно обработать автоматически.

"На наш запрос в НАПК сообщили, что процесс находится на стадии объявления тендера для поиска технических подрядчиков, и реестр опубликуют тогда, когда этот процесс завершится. Точная дата публикации остается неизвестной", - отметили в Opendatabot.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140103
 
 
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пЄСдюк , до чого тут ЗЕля ? Петренко відповідальність Народного Фронту і коаліціі : БПП+НФ .
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педиков открыли, коррупционеров - закрыли, перемога!)
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вернутся - а там уже занято и будет эпичная битва!!!!
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Дык сразу упырей на руководящие должности! Чего уж там. Сначала отменили закон о Не законном обогащении...теперь вот это.
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Зеля выстроил порочный круг: Хочет, чтоб у всех граждан Украины были смартфоны, но за наличие смартфона требует увольнения с госслужбы по статье "Коррупция".
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Зеленский - фашист и слуги у него такие.
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оце, я розумію, боротьба із коррупцією!
набороли повернення тих коррупціонерів, якиї при "коррупціонері" Петі вже відсіяли
ай, малаца!
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Все министерства еще Порошенковские, мстит народу Украины бандит шоколадный!
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а ще прострочену шаурму зюзі підсунули
неможна було відрізнити: де зелена дрисня, а де те, що вона видристала
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это только цветочки
ягодки будут потом

то ли ещё будет
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Заголовок - закрыли реестр.
Реальность - перестали публиковать в открытом реестре данные до перевода реестра на новый автоматизированный сайт.
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ага... временно перестали бороться с коррупцией до избрания новой Рады через пять лет.
абсолютно то же самое, что нашкрябало ты. В Украине закрыли реестр коррупционеров: есть риск, что эти люди смогут вернуться на госслужбу, - Opendatabot - Цензор.НЕТ 8075
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боротьбу з корупцією очолять корупціонери...чудово
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Нужно создать реестр миллионеров.
«Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем». (с) Капиталлистические акулы (Золотой телёнок)
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Опять Порошенко и его гадкие козни, не дает новому президенту освоится на месте.
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Когда создавался НАПК, кто подавал туда кандидатуры, ах да ещё советую почитать порядок увольнения. ******** думает что уже все забыли как судорожно пэцык расставлял свою шоблу куда не попадя, после сочного пинка на выборах. В Украине закрыли реестр коррупционеров: есть риск, что эти люди смогут вернуться на госслужбу, - Opendatabot - Цензор.НЕТ 4470
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Это потужная перемога уже от нового президента? Если так пойдет, то новый президент на долго не задержится...
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Хе-хе-хе... А мне никто не может напомнить:При ком именно такого не было??? В Украине закрыли реестр коррупционеров: есть риск, что эти люди смогут вернуться на госслужбу, - Opendatabot - Цензор.НЕТ 2978
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Зебенята, боротьба з корупцією в самому розпалі? Нє? Зєля вумний. Він знає, щоб побороти корупцію, потрібно її очолити.
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совпадение...ну не может же быть,шоб то "новавлада" закрыла
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Борьба с коррупцией в стиле "просто перестать стрелять" - просто закрыть реестр.
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