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Все про:обмен (710) УПЦ МП (1008) синод (35) Онуфрий (60)

 УПЦ МП заявила о создании комиссии по вопросам обмена пленных и освобождения заключенных

28 июля, во время заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви была создана Комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УПЦ МП.

Также глава УПЦ МП Онуфрий направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить процесс обмена пленными.

"Учитывая это, Священный Синод поддержал инициативу Блаженнейшего Митрополита Онуфрия по восстановлению процесса обмена пленными, освобождение заключенных и установления мира на Донбассе. Члены Синода отметили важность обмена пленными в формате "всех на всех", - говорится в решении Синода УПЦ.

Также сообщается, что была создана Комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных, в которую вошли Преосвященный архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент; Преосвященный епископ Барышевский Виктор, викарий Киевской Митрополии и протоиерей Владислав Диханов, председатель Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3140098
 
 
 Топ комментарии
 
патаму шо ПрЗЕдент у нас малорос еврейский...
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кто-нибудь, скажите, почему оно до сих пор УПЦ?
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кто-нибудь, скажите, почему оно до сих пор УПЦ?
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патаму шо ПрЗЕдент у нас малорос еврейский...
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маланец Порошенко, Яценюк и еврей Гнойсман тебя не смущали?
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Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (після заміжжя - Порошенко) (1937-2004)Отже:
Батько - Олексый Іванович Порошенко
Дід - Іван Євдокимович Порошенко
Мати - Євгенія Сергіївна Григорчук.
Звідки "малаець" УПЦ МП заявила о создании комиссии по вопросам обмена пленных и освобождения заключенных - Цензор.НЕТ 218
А у Зєєєлі не лише тато натуральний Зєлєнскій, а і мама - Ріма!
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Фамилия отца Вальцман, взял фамилию жены Алексий...в сов. времена не очень то с графой в паспорте еврей. Это так для информации.
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Ось і продемонструйте нам докази, а не фейки кацапські
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шарій? чи дубінський?

Вам мало своїх маланців - вже й українців насильно маланізуєте?
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А с чего ты решил, что ты имеешь право, указывать украинцам где молится?
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А с чего это ты решил, что украинцы должны подчиняться Муравьёву-Вешателю?
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а як?

Молитися "во славу российского оружия"?
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Без толерантности к целенаправленному уничтожению паРашей самосознания народа никак?
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Хочу увидеть в этой теме тех зебилов, которые брызгали слюной про "церковь отделена от государства" в теме о годовщине крещения Руси-Украины.
Ну что уроды?
Московские попы важнее для зе, чем украинские?
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а каким боком здесь Зеленский -- к решению Гундяя?
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Иногда добро совершается посредством зла.
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Всё закруглилось
Сначала освящаем орков на убийство и захват украинских пленных
теперь будем их освобождать
Все при деле

Для меня одно не понятно, как мамы и папы убитых и пленных вуйков ходят в эту церковь и ищут в ней спасения?
оно надеется, что пьяный, разожравшийся, похотливый русский поп его спасет.
Дэбильная страна.
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Мацква дала добро, Мертвечуку сейчас дозами будут ребят отдавать. Да хоть так, только бы быстрее в семьи. ТВ каналы Мертвечука начнут истерики о его могуществе.
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Не нытьем, так катаньем! Класс! Просто потрясающе просто работает ФСБ. Значит, с Медведчуком не получается, не тот эффект, чересчур токсичен, попробуем через РПЦ, заодно и покажем, какая церковь "истинная" в Украине. И главное, что это население( а другого слова для большинства я не нахожу, причем это очень мягкое выражение) схавает!
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Як я зрозумів, онуфрій буде представляти сторону сепаратистів?
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Уже все кому не лень занимается этой проблемой, главное чтобы Зеклоун не перетрудился. Пусть строит офис 2 в Одессе. Там и шаурма, фонтаны, лига смеха и остальное.
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