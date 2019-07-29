 УПЦ МП заявила о создании комиссии по вопросам обмена пленных и освобождения заключенных

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УПЦ МП.
Также глава УПЦ МП Онуфрий направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить процесс обмена пленными.
"Учитывая это, Священный Синод поддержал инициативу Блаженнейшего Митрополита Онуфрия по восстановлению процесса обмена пленными, освобождение заключенных и установления мира на Донбассе. Члены Синода отметили важность обмена пленными в формате "всех на всех", - говорится в решении Синода УПЦ.
Также сообщается, что была создана Комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных, в которую вошли Преосвященный архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент; Преосвященный епископ Барышевский Виктор, викарий Киевской Митрополии и протоиерей Владислав Диханов, председатель Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам.
Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (після заміжжя - Порошенко) (1937-2004)Отже:
Батько - Олексый Іванович Порошенко
Дід - Іван Євдокимович Порошенко
Мати - Євгенія Сергіївна Григорчук.
Звідки "малаець"
А у Зєєєлі не лише тато натуральний Зєлєнскій, а і мама - Ріма!
Вам мало своїх маланців - вже й українців насильно маланізуєте?
Молитися "во славу российского оружия"?
Ну что уроды?
Московские попы важнее для зе, чем украинские?
Сначала освящаем орков на убийство и захват украинских пленных
теперь будем их освобождать
Все при деле
Для меня одно не понятно, как мамы и папы убитых и пленных вуйков ходят в эту церковь и ищут в ней спасения?
оно надеется, что пьяный, разожравшийся, похотливый русский поп его спасет.
Дэбильная страна.