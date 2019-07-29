EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Политика Украины
  1848  48
Материалы по теме:
Все про:Безсмертный (300) Медведчук (945) Минск (1268) минские соглашения (2612)

 Минский процесс уже модифицировали - там нет Медведчука, - Безсмертный

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске Роман Безсмертный рассказал о том, что поменялось на этой площадке. Он считает, что в последние недели минский процесс "удалось модифицировать".

 Об этом он заявил в интервью изданию Левый берег, передает Цензор.НЕТ.

"Мы его (минский процесс. - Ред.) уже модифицировали - там нет Медведчука. Это уже очень серьезная модификация: это означает, что изменен объект и мне кажется, что это шанс. Но над этим надо задумываться и начать делать что-то", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Я видел, как его переполняют эмоции - ему хочется все изменить", - Безсмертный рассказал о встрече с Зеленским

"Теперь по фактору привлечения других кадров. Привлечение может быть различным: формальным, фактическим, аналитическим, сфере безопасности и так далее. Вот я бы попробовал эти вещи развивать вокруг. Более того, чего явно не хватает - не хватает общественной составляющей. Смотрите, мы же имеем дело с особым явлением, которое называется война. И если мы осознаем это, то против войны надо бороться всеми инструментами - иногда даже теми, которые просто мы не осознаем, что они сыграют свою роль. Например, в минском процессе достигаются договоренности о помиловании, освобождении, выдаче, обмене и так далее. Давайте посмотрим статистику: а сколько было освобождено в ходе минского процесса? И без минского процесса - через договоренности с полевыми командирами непосредственно на линии разграничения? Я очень часто обращаю внимание на такие вещи. Вот так в минском процессе и начали появляться некоторые фамилии", - добавил Безсмертный.

Отвечая на вопрос, будет ли изменен кадровый состав политической подгруппы в ТКГ, Безсмертный сказал: "Ситуация выглядит таким образом, что я восстанавливаю все коммуникации, которые у меня были, потому что это работа с целым рядом внешних, внутренних, специализированных и коммуникационных институтов. Вот, например, когда обсуждается вопрос выборов, или амнистии, или вопросы других различных процессов разных - ты же не можешь все знать, под такие вещи крайне необходимо привлекать разных людей. В том числе - из общественного сектора. Но каждая работа должна быть оплачена: а кто даст эти деньги?".

Безсмертный считает, что общественный сектор и депутатов нужно привлечь к этой работе. Однако он не сказал, это должны быть отдельные депутаты или представители фракций-партий.

"Жизнь покажет", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3140097
 
 
 Топ комментарии
 
Конечно нет, это чучело уже в ВР....
 показать весь комментарий
 
Перемога! Маладец зе!
Шестерку х-ла высшего уровня заменили на двух шетерок низшего - Бойка с Рабиновичем.
При такой замене Медведчук может отдыхать спокойно: эти не подведут.
 показать весь комментарий
 
Минский процесс уже модифицировали - там нет Медведчука, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 3606 О как...при Порошенко мертветчука убрали...потом зебобик его туда вернул...теперь опять убрали...и выдали это за огромную пэрэмогу.... цирк на дроти....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ой ..!.А Пепа та Мертвячук вже ..*не коміфлю* !? Мінський процес уже модифікували - там немає Медведчука, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 448
 показать весь комментарий
 
именно ПОРОШЕНКО вместе с МЕДВЕДЧУКОМ освободили сотни наших пленных!!! скольких освободил ваш ЗЕдибил????
 показать весь комментарий
 
Порохоботик, не вешай нос.. да, финансирование урезали. Но ты работай! Пеца пока ещё на свободе
 показать весь комментарий
 
 
мертветчук же разорваться не может и в спикеры лезть и каналы покупать)
 показать весь комментарий
 
 
ясное дело, теперь он будут заправлять в ВР, а бздливая шавка будет бегать к нему на поклон.
 показать весь комментарий
 
 
зато там есть рыжий сепар кучма и оранжевый пустобрех бессмертный. модификатор епт.
 показать весь комментарий
 
 
головне, що воно з трьох каналів не злазить і далі труїть Україну
 показать весь комментарий
 
 
Перемога! Маладец зе!
Шестерку х-ла высшего уровня заменили на двух шетерок низшего - Бойка с Рабиновичем.
При такой замене Медведчук может отдыхать спокойно: эти не подведут.
 показать весь комментарий
 
 
Ох як швидко він перефарбувася))) А ще недавно за Петю топив. Зе-фанати, вам не соромно, що у новій владі появився порохобот?)))))))))
 показать весь комментарий
 
 
О как...при Порошенко мертветчука убрали...потом зебобик его туда вернул...теперь опять убрали...и выдали это за огромную пэрэмогу.... цирк на дроти....
 показать весь комментарий
 
 
А можно ссылочку на то, что Зеленский куда-то там вернул Медведчука?
 показать весь комментарий
 
 
А если не вернул...то как он тогда его убрал..?? Если его там с 2018-го года нет..?? Мінський процес уже модифікували - там немає Медведчука, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 5463
 показать весь комментарий
 
 
Так вы же кричали, что Медведчук в Минске выполняет очень полезное дело - обмен заложников. Зачем же Порошенко такого полезного человека убрал? И самое главное, зачем Порошенко его туда посылал до 2018 года?
 показать весь комментарий
 
 
леша не тупи
кандидатура медведчука была навязана меркель с подачи ***** слапатоедного.
 показать весь комментарий
 
 
Как Порошенко, будучи президентом независимого государства, мог пойти на поводу у главы страны-агрессора? Зачем вы на Порошенко клевещете? Дайте мне пожалуйста ссылку на сей факт?
 показать весь комментарий
 
 
да на убогий. нормально?

"Згадайте, як Медведчук з'являється в Мінському процесі. Ось зараз розповідають, що Порошенко такий-сякий, та не Порошенко його назвав. Його прізвище першою назвала канцлер Ангела Меркель. <...> Вона назвала під час відкритої зустрічі, що ця людина могла б бути [у ТКГ]. Де він взявся, його прізвище канцлер Меркель знала? Вона почула це прізвище від Путіна" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3137333
 показать весь комментарий
 
Шанс - это полностью закрыть границу с рашей и прекратить кормить "кормильцев" .
 показать весь комментарий
 
 
Безсмертний, як завжди. Про щось говорить, а конкретики ніякої.
 показать весь комментарий
 
 
так медведчуку это нафиг уже не нужно
он со своими подельниками в законодательной власти присутствует
 показать весь комментарий
 
 
43 депутата это еще не власть. Плохо если к следующим выборам их будет больше, этого нельзя допустить
 показать весь комментарий
 
 
що..що там за гроші? і олату пан Чахлик Невмирущий каже?
 показать весь комментарий
 
Но до 2018 года он там таки был. Вы ж это не отрицаете?
 показать весь комментарий
 
 
нет конечно. он там был. его включение в комиссию по гумманитарным вопросам педалировал ***** и лично ангела меркель.
 показать весь комментарий
 
Не бреши .
Мертвячука запропонував у переговорну групу його кум ..ПОРОСЕКНО !, Мінський процес уже модифікували - там немає Медведчука, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 848
 показать весь комментарий
 
Нет ни одного подтверждения, что его включение "педалировал х...ло". Но, если это так, то выходит, что Порошенко находился под влиянием Х...ла? Тогда понятно, почему Порошенко подарил Х...лу Донбасс... Мінський процес уже модифікували - там немає Медведчука, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 8733
 показать весь комментарий
 
"Згадайте, як Медведчук з'являється в Мінському процесі. Ось зараз розповідають, що Порошенко такий-сякий, та не Порошенко його назвав. Його прізвище першою назвала канцлер Ангела Меркель. <...> Вона назвала під час відкритої зустрічі, що ця людина могла б бути [у ТКГ]. Де він взявся, його прізвище канцлер Меркель знала? Вона почула це прізвище від Путіна" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3137333
 показать весь комментарий
 
Безсмертный мог бы и поделиться впечатлениями от целования дупы Зе-Чуваку. Как-никак, хоть и при плохонькой, но при работе - Кучме с Сайдиком разливать и колбасу резать.
 показать весь комментарий
 
А як було добре при Порошенкові, коли Медведчук посилався у Мінськ посланцем від СБУ. Аге ж, свиновато?! Мінський процес уже модифікували - там немає Медведчука, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 1461
 показать весь комментарий
 
 
Дык сынок полицая Мертвечук, угробивший Стуса и не только, лезет с другой стороны...оно на переговоры к своему куму Путлеру гоняеет и потом на своих ТВ каналах воняеет.
 показать весь комментарий
 
 
Теперь Медведчук в Раде, да не один. Там целая бригада таких медведчуков. Ну и не забыть про команду "зе". Она очень разношерстная. Серьезная часть голосовала не за Зеленского, а против Порошенко. А потому, есть все шансы, что если что-то будет идти не так, как хотел бы Медведчук, они начнут давить изнутри коалиции. Пока все они покрыты зеленым(или зеленью, кому что больше нравится, поскольку оба варианта верные), но реальные цвета начинают проявляться не сразу. Лучше бы Медведчук оставался в ТКГ. Но очі бачили, що обирали, мозги при этом не думали. Вот и результат.
 показать весь комментарий
 
Лучше бы Медведчук отправился в тюрьму. Но Порошенко достал его из шкафа, отряхнул от нафталина, вернул в большую политику, и отправил в Минск, переговорщиком от СБУ, после такого пиара удивительно, если бы партия Медведчука, который при Януковиче имела поддержку менее 1%, сейчас с большим процентом попала в парламент. А теперь свиновата пишет здесь свои бредни. Мінський процес уже модифікували - там немає Медведчука, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 2350
 показать весь комментарий
 
 
Януковощ Мертвечуку в рыло до кровавых соплей давал...Оно даже не старалось высовываться. А при Порошенко ТРИ ТВ канала, куча бизнесов, сжиженный газ, дизтопливо..основной поставщик с помощью Порошенко И Демчины.
 показать весь комментарий
 
 
Характеристика "діяча" однією фразою- "Роман Безсмертний: Найлегше було працювати з Кучмою, найважче - з Порошенком"
 показать весь комментарий
 
У Зеленского главное на лигу смеха съездить, а то какие то минские. Оно ему надо.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно, надо посылать Медведчука, как Петрушка делал!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх