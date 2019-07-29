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 Политика Украины
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 Зеленский назначил бывшего гендиректора СТБ Бородянского своим внештатным советником

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего генерального директора телеканала СТБ, руководителя группы StarLightMedia Владимира Бородянского своим внештатным советником.

Соответствующий указ №557/2019 от 29 июля 2019 года размещен на президентском сайте в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Бородянского Владимира Владимировича советником президента Украины (вне штата)", - сказано в документе.

Владимир Бородянский с2004 является генеральным директором телеканала СТБ, а с марта 2012 года возглавляет медиа группу StarLightMedia. Ранее, в 2000 году, работал руководителем отдела управления медиа-активами "Альфа-банка", отвечал за реализацию бизнес-проектов "Новый канал", "Наше радио" и др.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140095
 
 
 Топ комментарии
 
Власником цього каналу є Пінчук.Значить вже порішали все,після зустрічі.Коротше кажучи,в нас країна рішал,як Московія.
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вот это правильно
ещё осталось штатными назначить с 112 и ньюс-ван
но видимо одного дыбила ткаченко там недостаточно?
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Andrii Abdulov А я про раніше нічого не казав.Нова влада казала,що не буде олігархів,а воно он як.
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вот это правильно
ещё осталось штатными назначить с 112 и ньюс-ван
но видимо одного дыбила ткаченко там недостаточно?
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Власником цього каналу є Пінчук.Значить вже порішали все,після зустрічі.Коротше кажучи,в нас країна рішал,як Московія.
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Andrii Abdulov А я про раніше нічого не казав.Нова влада казала,що не буде олігархів,а воно он як.
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а в медія Мертветчука? розвідника -нє
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...тем временем где-то продолжает грустить без должности один лысый... Зеленский назначил гендиректора СТБ Бородянского своим внештатным советником - Цензор.НЕТ 6260

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Численность и состав населения Украины по итогам Всеукраинской переписи населения

украинцы-77%

русские-17%

евреи-0,2%

контроль над экономикой, евреи 83%, контроль СМИ, евреи 96%, депутаты ВР, евреи 62%, герои АТО и ООС, евреи 0,00%.
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люди олігарха пінчука...зовсім не чужі новій команді
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Так у Зеклоуна главный советник это его муж Богдан, остальные зачем свечи держать.
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Очередной телепузик. Государство не телевизор!
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