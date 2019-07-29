 Зеленский назначил бывшего гендиректора СТБ Бородянского своим внештатным советником

Соответствующий указ №557/2019 от 29 июля 2019 года размещен на президентском сайте в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Бородянского Владимира Владимировича советником президента Украины (вне штата)", - сказано в документе.

Владимир Бородянский с2004 является генеральным директором телеканала СТБ, а с марта 2012 года возглавляет медиа группу StarLightMedia. Ранее, в 2000 году, работал руководителем отдела управления медиа-активами "Альфа-банка", отвечал за реализацию бизнес-проектов "Новый канал", "Наше радио" и др.

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